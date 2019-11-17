Трансляцию игры вел официальный сайт ПФЛ. Встреча проходила 17 ноября на Центральном стадионе в Астрахани рамках 18-го тура Олимп-ПФЛ группы «Юг» и закончилась со счетом 1:1. После того как раздался финальный свисток, между спортсменами началась потасовка, которая переросла в побоище.

Футболисты и болельщики подрались после матча в Астрахани

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