Анализы на наличие коронавирусной инфекции у футболистов и сотрудников ЦСКА показали отрицательный результат, сообщается на сайте московского клуба.

Футболисты и сотрудники ЦСКА сдали отрицательные тесты на коронавирус

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