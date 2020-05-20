Коронавирус
РИА НовостиФутболисты и сотрудники ЦСКА сдали отрицательные тесты на коронавирус
Анализы на наличие коронавирусной инфекции у футболистов и сотрудников ЦСКА показали отрицательный результат, сообщается на сайте московского клуба.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7203 источника, обновлено в 10:32, Ашберн
Общество
Россиянам захотели смягчить условия для досрочного выхода на пенсию
Правительство России обсудило возможность смягчить условия для досрочного выхода на пенсию.
Lenta.ru вчера в 22:10
Общество
В Туле медсестру наказали за работу в купальнике
Медсестра Тульской областной клинической больницы, работающая в инфекционном госпитале с больными COVID-19, надела купальник под спецкостюм.
Российская газета 03:24
Авто
Авторынок Европы показал крупнейшее падение в истории в апреле
Что касается продаж отечественной марки Lada в Европе, то за первые четыре месяца этого года было реализовано 662 машин (в 2,4 раза меньше), а за апрель на машинах бренда остановили свой выбор на данных моделях только 110 европейцев.
32CARS.ru вчера в 04:18
Интернет
«Мегафон» запустил новую тарифную линейку
«Мегафон» запустил новую тарифную линейку «Всегда на связи с тарифами #БезПереплат».
CNews 03:19
Политика
Лавров заявил, что «Северный поток — 2» будет достроен
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что газопровод "Северный поток - 2" будет достроен, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 10:23
Общество
Мясников объяснил свои слова «кому положено умереть — помрут»
Врач и телеведущий Александр Мясников заявил в Telegram-канале, что его слова "Кому положено умереть — помрут" и "Мы все равно все переболеем" исказили.
РИА Новости 06:30
Общество
Свердловский губернатор пригрозил лишить «Красное и белое» лицензии
Екатеринбург, 20 мая 2020, 17:03 — REGNUM Сеть алкомаркетов «Красное и белое» может быть лишена лицензии.
REGNUM 10:03
Общество
У Мосгорсуда требуют полной блокировки YouTube в России
5 июня Мосгорсуд рассмотрит иск против Google (владеет видеохостингом YouTube), поданный компанией Ontarget, разработчиком онлайн-тестов для подбора персонала.
Вести.Ru 01:20
Экономика
Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса
Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s.
Ведомости 08:21
Общество
Найденным в челябинском лесу иномаркам нашли применение
РИА Новости 07:33
Политика
Украина одобрила открытие 66 погранпунктов на границе с ЕС и Молдавией
Кабинет министров Украины на заседании в среду одобрил открытие 66 пунктов пропуска на границе с ЕС и Молдавией, пункты пропуска на границе с РФ и Белоруссией пока останутся закрытыми.
РИА Новости 08:21
Общество
Собянин предупредил о росте смертности среди больных с коронавирусом
Смертность от COVID-19 в мае будет в Москве значительно выше, чем в апреле, заявил мэр столицы Сергей Собянин на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусной инфекцией, трансляцию которого вел телеканал «Россия 24».
Ведомости 07:08
Энергетика
Чубайс сравнил нефтяной рынок с дохлой лошадью
Председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс, вспоминая о недавнем обвале цен на нефтяном рынке, вспомнил известную ковбойскую поговорку о дохлой лошади.
Газета.Ru вчера в 02:27
Авто
К 2026 году АвтоВАЗ представит 17 новых моделей
В период с 2020 по 2026 годы «АвтоВАЗ» планирует выпустить 10 новых моделей и 7 рестайлинговых.
Автоновости дня вчера в 08:54
Происшествия
Обвиняемого в смертельном ДТП на Суворовском не стали арестовывать
Следствие просило арестовать водителя, обвиняемого в смертельной аварии на Суворовском проспекте, но суд отказался.
Gazeta.SPb 10:13
Общество
Суд отклонил иск оператора «Северного потока — 2» против директивы ЕС
Европейский суд отклонил иски компаний Nord Stream и Nord Stream 2 AG на решение о распространении норм европейского законодательства на газопроводы из третьих стран.
РИА Новости 10:27
Общество
«Роснефть» подала в суд на РБК
В компании отмечают, что утверждение РБК ввело в заблуждение общественность, регуляторов и представителей рынка, а также «намеренно исказило истинную суть сделки» по продаже венесуэльских активов «Роснефти».
Ведомости 06:12
Общество
Сергея Удальцова задержали за нарушение самоизоляции
Московский Комсомолец 07:47
Общество
20 мая начали принимать заявления на ежемесячную выплату детям 3-7 лет
Право на денежную поддержку имеют семьи, в которых доход на каждого члена семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения в Ярославской области за II квартал 2019 года — 10573 рублей.
Рыбинский дневник 06:59
Происшествия
Очаг заражения коронавирусом от парикмахера под Белгородом проверит СК
Белгород, 20 мая 2020, 17:18 — REGNUM Информацию СМИ о заражении коронавирусом 23 человек от парикмахера проверят следователи в Белгородской области.
REGNUM 10:18
Происшествия
Убийце главы нижегородского отделения РВИО дали десять лет
Десять лет лишения свободы получил убийца главы нижегородского отделения Российского военно-исторического общества Олега Казаринова.
Российская газета 09:18
Политика
Путин поддержал планы Минниханова избираться на пост главы Татарстана
Президент России Владимир Путин в среду поддержал планы главы Татарстана Рустама Минниханова вновь баллотироваться на пост лидера республики.
Известия 10:02
Происшествия
СК возбудил первое дело из-за невыплат медикам компенсаций
Следственный комитет России возбудил первое уголовное дело из-за невыплат медикам компенсаций, предусмотренных за работу с пациентами с коронавирусом.
Известия вчера в 10:43
Кино
После 10-летнего перерыва на ТВ покажут новый сезон «Смешариков»
Как сообщает МТВ.ОНЛАЙН со ссылкой на ТАСС, премьера новых серий пройдёт уже сегодня, 18 мая, на платформе "КиноПоиск HD", позже увидят продолжение жизни уже полюбившихся многим героев и на ТВ-площадке.
МТВ онлайн 17 мая в 22:51
Общество
США задержали помогавших экс-главе Nissan Гону бежать из Японии
Власти США задержали двух человек, которые помогли экс-главе Nissan Карлосу Гону бежать из Японии, передает Reuters со ссылкой на материалы суда в Вустере (штат Массачусетс).
Rambler News Service 09:35
Шоу-бизнес
Самойлова претендует на половину доходов Джигана после развода
Модель Оксана Самойлова требует от своего супруга, рэп-исполнителя Джигана (Денис Устименко-Вайнштейн), половину его дохода после развода.
Народные новости 04:24
Армия и оружие
В ДНР и ЛНР привели войска в боевую готовность
Народная милиция самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик приведена в полную боевую готовность.
RT на русском 10:24
Шоу-бизнес
Оправившаяся Надежда Бабкина появилась на съемках
Оправившаяся Надежда Бабкина появилась на съемках, сообщает ToDay News Ufa. Надежда Бабкина перенесла серьезную болезнь.
ToDay News Ufa вчера в 11:05