Коронавирус
RT на русскомФутболисты и тренеры «Локомотива» изолировались на базе клуба
Московский футбольный клуб «Локомотив» принял решение уйти в самоизоляцию. Как сообщается на сайте клуба, футболисты и тренерский штаб команды решили поселиться на базе в Баковке в связи с участившимися случаями заболевания коронавирусом в клубах Российской премьер-лиги (РПЛ).
Читать в источнике
Оценить21
с чего всё началось
Как сообщается на сайте клуба, футболисты и тренерский штаб команды решили поселиться на базе в Баковке в связи с участившимися случаями заболевания коронавирусом в клубах Российской премьер-лиги (РПЛ).RT на русском08:50
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 14:37, Ашберн
Политика
Песков прокомментировал отъезд Лукашенко
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал несоответствующими действительности сообщения некоторых СМИ о том, что Александр Лукашенко покинул Россию сразу после окончания Парада Победы и возложения цветов в Александровском саду.
Вести.Ru 11:48
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано в Микронезии
Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано в 87 км от населенного пункта Йиго на острове Гуам в акватории Тихого океана, передает Геологическая служба Соединенных Штатов (USGS).
Газета.Ru вчера в 23:38
Культура
Закончить «Песнь льда и пламени» в 2021 году пообещал Джордж Мартин
Американский популярный писатель Джордж Мартин планирует пошлость завершить написание эпопеи "Песнь льда и пламени" в 2021 году.
Evo-rus.com 14:29
Общество
Депутаты подрались в Саратовской областной думе
Газета.Ru 04:15
Политика
Роджер Уотерс: русский народ разгромил нацизм
RT на русском 10:53
Общество
В ЮВО отреагировали на инцидент с Т-34 на параде в Севастополе
Никаких представляющих опасность для зрителей инцидентов на параде Победы в Севастополе не было, сообщили РИА Новости в отделе информационного обеспечения пресс-службы Южного военного округа.
РИА Новости 08:29
Происшествия
В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов
Правоохранительные органы пресекли сходку криминальных авторитетов в кафе на севере Москвы.
Коммерсантъ вчера в 16:37
Политика
В США заявили о продвижении диалога по вооружениям с Россией
Спецпредставитель США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что переговоры в Вене позволили Москве и Вашингтону продвинуться вперёд в понимании вопросов в сфере ядерного разоружения.
RT на русском 13:29
Футбол
«Сельта» сделала «Локомотиву» предложение о трансфере Смолова
Испанский футбольный клуб "Сельта" сделал московскому "Локомотиву" предложение о выкупе нападающего сборной России Федора Смолова, сообщает cadenaser.com.
РИА Новости 01:46
Авто
Opel представил новое поколение кроссовера Mokka
Благодаря переезду на новую платформу и "усыханию" в размерах новый Mokka стал на 120 кг легче прошлой генерации модели.
Российская газета 03:00
Политика
Путин заявил о вере в Россию среди своего окружения
РИА Новости 12:27
Наука
В Индийском океане зарождается новый континент
В Индийском океане зарождается новый континент, сообщает информационно-новостной портал evo-rus.com.
Evo-rus.com 14:20
Экономика
В России пенсии по старости могут быть увеличены
В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM 02:09
Шоу-бизнес
Разведенный Прилучный за неделю нашел замену Муцениеце
Источник светского Telegram-канала сообщает, что актер проводил время с Мирославой Карпович еще будучи женатым на Муцениеце.
Народные новости вчера в 04:09
Политика
Эмоциональная реакция ветерана на слова Путина о войне попала на видео
Ветеран Великой Отечественной войны поддержал Владимира Путина, выступавшего с речью на параде Победы на Красной площади.
РИА Новости 08:01
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о лишении актёра водительских прав
REGNUM вчера в 06:44
Происшествия
Мосгорсуд продлил арест экс-министру Абызову
Интерфакс 14:21
Шоу-бизнес
Развод Харламова и Асмус оказался розыгрышем
Развод комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус оказался розыгрышем в рамках YouTube-шоу Comment Out.
Известия 11:02
Армия и оружие
Парад Победы завершился в Москве
На Красной площади в Москве завершился парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
ТВ Центр 04:16
Хоккей
«Трактор» сыграет в Кубке Республики Башкортостан
„Трактор“ примет участие в Кубке Республики Башкортостан.
Первый областной вчера в 07:48
Авто
Автомобили Lada дорожают в два раза быстрее иномарок
Темпы роста цен на седан LADA Vesta за последние шесть месяцев оказались более чем в два раза выше, чем у KIA Rio и Hyundai Solaris.
Автоновости дня 06:09
Общество
Россияне снова получат выплаты на детей в размере 10 тысяч рублей
Президент России Владимир Путин в ходе телеобращения заявил, что в июле россияне еще раз получат выплаты на детей до 16 лет.
Газета.Ru вчера в 12:16
Наука
В Крыму учёные провели 3D-съемку пещеры Таврида
Evo-rus.com 07:39
Культура
На Мамаевом Кургане начался концерт Победы
Специально для Концерта Победы на Мамаевом Кургане смонтировали огромные декорации, современное световое и звуковое оборудование.
НовостиВолгограда.ру 14:00
Политика
Турецкая партия обнародовала план с признанием Крыма территорией РФ
Турецкая партия Vatan представила Черноморско-средиземноморский план дружбы и мира, подразумевающий признание Крыма территорией России.
Известия 14:08
Общество
Власти Петербурга ответили на письмо бизнесменов Путину
Как пишет «Фонтанка», 23 июня представители сфер туризма, услуг, общепита, отельеры Санкт-Петербурга направили Путину письмо, в котором констатировали продление всех запретов и ограничений, связанных со своей работой.
РБК 13:45
Технологии
К перезагрузкам ПК приводит новое обновление Windows 10
Компания Microsoft была вынуждена признать, что данное важное обновление стало причиной принудительных перезагрузок компьютеров.
ИнфоСМИ 13:07
Происшествия
Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев
РБК вчера в 10:38