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RT на русскомRT на русскомФутболисты и тренеры «Локомотива» изолировались на базе клуба

Московский футбольный клуб «Локомотив» принял решение уйти в самоизоляцию. Как сообщается на сайте клуба, футболисты и тренерский штаб команды решили поселиться на базе в Баковке в связи с участившимися случаями заболевания коронавирусом в клубах Российской премьер-лиги (РПЛ).
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с чего всё началось
Как сообщается на сайте
 клуба, футболисты и тренерский штаб команды решили поселиться на базе в Баковке в связи с участившимися случаями заболевания коронавирусом в клубах Российской премьер-лиги (РПЛ).
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