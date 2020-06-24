с чего всё началось

Московский футбольный клуб «Локомотив» принял решение уйти в самоизоляцию. Как сообщается на сайте клуба, футболисты и тренерский штаб команды решили поселиться на базе в Баковке в связи с участившимися случаями заболевания коронавирусом в клубах Российской премьер-лиги (РПЛ).

Футболисты и тренеры «Локомотива» изолировались на базе клуба

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