Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о планах клуба в связи с приостановлением футбольных соревнований из-за пандемии коронавируса.

с чего всё началось

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