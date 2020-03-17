Коронавирус
ЧемпионатФутболисты и тренеры «Зенита» пройдут тест на коронавирус
«Завтра будет встреча с тренерским штабом, игроками и другими работниками клуба по поводу того, как будут развиваться события до 10 апреля. Также завтра все сотрудники клуба, включая игроков и тренеров, сдадут тест на коронавирус. Это важная мера предосторожности.
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с чего всё началось
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о планах клуба в связи с приостановлением футбольных соревнований из-за пандемии коронавируса.Чемпионат13:20
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Экономика
Налоговики сообщили о росте числа миллионеров в Новосибирске
Руководитель управления Федеральной налоговой службы по Новосибирской области Алексей Легостаев сообщил, что число жителей Новосибирской области, получивших доход от 1 до 10 млн рублей в 2018 году выросло на 20% по сравнению с предыдущим годом: с 57 351 человека до 68 952.
Экономика
Коронавирус парализует поездки по стране
Коронавирус парализует поездки по стране Вслед за туроператорами выездного и въездного туризма с проблемами могут столкнуться игроки внутреннего рынка.
Шоу-бизнес
Самойлова отпустила Джигана гулять с новорожденным сыном
Недавно Джиган сообщил поклонникам, что выписался из клиники, где проходил лечение от зависимости.
Общество
Ушла из жизни вдова первого космонавта планеты Юрия Гагарина
Фото: Альберт Пушкарев Вдова Юрия Гагарина Валентина скончалась на 85-м году жизни, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе Центра подготовки космонавтов.
Наука
В МГУ могут создать вакцину от коронавируса за три месяца
Вакцина от коронавируса нового типа может быть разработана в России за три месяца, сообщают "Известия" со ссылкой на представителей кафедры вирусологии Московского государственного университета (МГУ) имени М. В. Ломоносова.
Общество
Умер писатель и политик Эдуард Лимонов
На 78-м году жизни умер писатель и политик Эдуард Лимонов, сообщил в Facebook депутат Госдумы Сергей Шаргунов.
Общество
Минпромторг предлагает не пускать в рестораны заболевших и пенсионеров
Рестораторы Москвы получили рекомендации от Минпромторга по работе во время пандемии COVID-2019.
Здоровье
Медсестра Коммунарки рассказала о нехватке еды, врачей и воды в больнице
Находящаяся на карантине в Коммунарке пациентка записала видео, в котором медицинский сотрудник учреждения раскрыла, какова истинная ситуация в инфекционной больнице.
Общество
В Москве готовятся ввести массовый карантин и даже закрыть метро
Источники в мэрии и федеральном правительстве подтверждают подготовку столичных властей к введению полного карантина в Москве, передают «Открытые медиа».
Шоу-бизнес
Звезда «Тора» Идрис Эльба заразился коронавирусом
Британский актер Идрис Эльба заразился коронавирусом. Об этом сообщает OANews со ссылкой на его Twitter.
Наука
Восьмимесячные дети понимают основы грамматики
Восьмимесячные европейские дети понимают основы грамматики родного языка. Об этом сообщили исследователи из издания Current Biology.
Общество
Часть московских ресторанов приостановят работу из-за коронавируса
«Часть членов Федерации рестораторов и отельеров среди рестораторов в Москве, принимая во внимание сложившуюся ситуацию с распространением коронавирусной инфекции, с 18 марта текущего года приостанавливают работу по обслуживанию гостей, переходя на формат доставки еды», — говорится в письме.
Общество
Семьи смогут получить выплаты на детей от 3 до 7 лет без сбора справок
Российские семьи смогут получить пособие на детей от 3 до 7 лет без каких-либо справок.
Происшествия
В Москве ребенок просидел двое суток в квартире с телом умершей матери
Общество
Больше тысячи пассажиров «Победы» застряли в Черногории
Больше тысячи пассажиров авиакомпании "Победа" не могут вылететь из Черногории обратно в Россию, сообщил "Интерфаксу" во вторник источник в авиакомпании.
Здоровье
ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса
Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
Киберспорт
В Dota 2 вышел патч 7.25 — изменен режим All Pick
Valve выпустила обновление 7.25 для Dota 2. В нем разработчики изменили распределение золота за убийства, а также характеристики многих предметов и персонажей.
Хоккей
Чемпионат мира по хоккею будет отменен из-за коронавируса
Больше всего вопросов возникало к руководству Международной федерации хоккея (ИИХФ), а именно - о судьбе чемпионата мира, который должен был пройти с 8 по 24 мая в швейцарских Цюрихе и Лозанне.
Политика
Путин подписал указ о дате голосования по поправкам в Конституцию
Президент Владимир Путин подписал указ о проведении 22 апреля голосования по поправкам в Конституцию, текст опубликован на сайте Кремля.
Энергетика
Стариков назвал виноватых в обвале цены на нефть
Известный российский писатель, публицист, общественный деятель и историк Николай Стариков обвинил в обвале цены на нефть на мировом рынке страны ОПЕК, сообщает DEITA.
Общество
В Госдуму внесли проект о досрочном выходе на пенсию предпенсионеров
Депутат Госдумы Андрей Барышев ("Единая Россия") внес в нижнюю палату парламента законопроект, которым предлагает разрешить россиянам выходить на пенсию в 55 лет для женщин и в 60 лет для мужчин, если по достижении этого возраста в течение года они не могут трудоустроиться, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Кино
В США объявлены лауреаты антипремии «Золотая малина»
Общество
В Москве опровергли распыление дезинфицирующих средств с вертолетов
Оперативный штаб прокомментировал сообщения в соцсетях и ряде СМИ о том, что ночью в Москве якобы планируется распылять с вертолетов лекарственные препараты для дезинфекции против коронавируса.
Политика
Российские ученые и писатели выступили против поправок в Конституцию
Российские ученые, журналисты, писатели и юристы подписали коллективное письмо к депутатам и политикам, в котором они заявили о недопустимости поправок в Конституцию РФ.
Происшествия
В Екатеринбурге четырёх человек госпитализируют по решению суда
В Екатеринбурге четырёх человек, контактировавших с больным коронавирусом в поезде Москва — Новый Уренгой, принудительно госпитализируют по решению суда.
Происшествия
В Мурманске моряк с подозрением на коронавирус сбежал из больницы
Пожилой моряк сбежал из инфекционной больницы в Мурманске, куда его доставили с судна с подозрением на коронавирус, мужчину ищут, сообщил оперштаб региона.
Общество
Второй тест президента Бразилии на коронавирус оказался отрицательным
Результат повторного теста на коронавирус президента Бразилии Жаира Болсонару оказался отрицательным.
Политика
Глава Мосгоризбиркома ушел в отставку
Председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов объявил о своей отставке, причиной стало состояние здоровья.
Общество
В России утвердили коэффициент индексации пенсий с 1 апреля
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении коэффициента индексации социальный пенсий в размере 1,061.