Коронавирус

ЧемпионатЧемпионатФутболисты и тренеры «Зенита» пройдут тест на коронавирус

«Завтра будет встреча с тренерским штабом, игроками и другими работниками клуба по поводу того, как будут развиваться события до 10 апреля. Также завтра все сотрудники клуба, включая игроков и тренеров, сдадут тест на коронавирус. Это важная мера предосторожности.
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с чего всё началось

Футболисты и тренеры «Зенита» пройдут тест на коронавирус

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о планах клуба в связи с приостановлением футбольных соревнований из-за пандемии коронавируса.
Чемпионат13:20

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Игроки «Зенита» пройдут тест на коронавирус

Газета.Ru15:43

Игроков «Зенита» проверят на коронавирус

Metaratings15:40

Футболисты «Зенита» сдадут тест на коронавирус

ProstoProSport13:55

Игроки и тренеры «Зенита» сдадут тест на коронавирус

Телеканал Санкт-Петербург13:45

Футболисты и тренеры «Зенита» пройдут тест на коронавирус

Чемпионат13:20

Медведев: завтра проведем встречу с «Зенитом» по поводу паузы в РПЛ

РИА Новости11:43

Медведев: «Используем возможности мужского „Зенита“ для роста интереса к женскому футболу»

Бомбардир.ру11:17
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Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 22:31, Ашберн
Экономика

Налоговики сообщили о росте числа миллионеров в Новосибирске

Руководитель управления Федеральной налоговой службы по Новосибирской области Алексей Легостаев сообщил, что число жителей Новосибирской области, получивших доход от 1 до 10 млн рублей в 2018 году выросло на 20% по сравнению с предыдущим годом: с 57 351 человека до 68 952.
Московский Комсомолец 14:33
Экономика

Коронавирус парализует поездки по стране

Коронавирус парализует поездки по стране Вслед за туроператорами выездного и въездного туризма с проблемами могут столкнуться игроки внутреннего рынка.
Коммерсантъ 19:07
Шоу-бизнес

Самойлова отпустила Джигана гулять с новорожденным сыном

Недавно Джиган сообщил поклонникам, что выписался из клиники, где проходил лечение от зависимости.
WomanHit.ru вчера в 11:56
Общество

Ушла из жизни вдова первого космонавта планеты Юрия Гагарина

Фото: Альберт Пушкарев Вдова Юрия Гагарина Валентина скончалась на 85-м году жизни, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе Центра подготовки космонавтов.
Российская газета 11:47
Наука

В МГУ могут создать вакцину от коронавируса за три месяца

Вакцина от коронавируса нового типа может быть разработана в России за три месяца, сообщают "Известия" со ссылкой на представителей кафедры вирусологии Московского государственного университета (МГУ) имени М. В. Ломоносова.
Газета.Ru 21:17
Общество

Умер писатель и политик Эдуард Лимонов

На 78-м году жизни умер писатель и политик Эдуард Лимонов, сообщил в Facebook депутат Госдумы Сергей Шаргунов.
Ведомости 13:32
Армия и оружие

Вашингтон обвинил Москву в гибели турецких военных в Идлибе

Коммерсантъ 15:44
Общество

Минпромторг предлагает не пускать в рестораны заболевших и пенсионеров

Рестораторы Москвы получили рекомендации от Минпромторга по работе во время пандемии COVID-2019.
Коммерсантъ 16:01
Здоровье

Медсестра Коммунарки рассказала о нехватке еды, врачей и воды в больнице

Находящаяся на карантине в Коммунарке пациентка записала видео, в котором медицинский сотрудник учреждения раскрыла, какова истинная ситуация в инфекционной больнице.
Ридус 07:09
Общество

В Москве готовятся ввести массовый карантин и даже закрыть метро

Источники в мэрии и федеральном правительстве подтверждают подготовку столичных властей к введению полного карантина в Москве, передают «Открытые медиа».
Собеседник 04:19
Шоу-бизнес

Звезда «Тора» Идрис Эльба заразился коронавирусом

Британский актер Идрис Эльба заразился коронавирусом. Об этом сообщает OANews со ссылкой на его Twitter.
Слово и Дело 03:37
Наука

Восьмимесячные дети понимают основы грамматики

Восьмимесячные европейские дети понимают основы грамматики родного языка. Об этом сообщили исследователи из издания Current Biology.
Piter.tv 05:58
Общество

Часть московских ресторанов приостановят работу из-за коронавируса

«Часть членов Федерации рестораторов и отельеров среди рестораторов в Москве, принимая во внимание сложившуюся ситуацию с распространением коронавирусной инфекции, с 18 марта текущего года приостанавливают работу по обслуживанию гостей, переходя на формат доставки еды», — говорится в письме.
Известия 15:25
Общество

Семьи смогут получить выплаты на детей от 3 до 7 лет без сбора справок

Российские семьи смогут получить пособие на детей от 3 до 7 лет без каких-либо справок.
КТВ-Луч 13:55
Происшествия

В Москве ребенок просидел двое суток в квартире с телом умершей матери

ТАСС вчера в 18:17
Общество

Больше тысячи пассажиров «Победы» застряли в Черногории

Больше тысячи пассажиров авиакомпании "Победа" не могут вылететь из Черногории обратно в Россию, сообщил "Интерфаксу" во вторник источник в авиакомпании.
Интерфакс 09:38
Здоровье

ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса

Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 07:08
Киберспорт

В Dota 2 вышел патч 7.25 — изменен режим All Pick

Valve выпустила обновление 7.25 для Dota 2. В нем разработчики изменили распределение золота за убийства, а также характеристики многих предметов и персонажей.
CyberSport.ru 14:30
Хоккей

Чемпионат мира по хоккею будет отменен из-за коронавируса

Больше всего вопросов возникало к руководству Международной федерации хоккея (ИИХФ), а именно - о судьбе чемпионата мира, который должен был пройти с 8 по 24 мая в швейцарских Цюрихе и Лозанне.
Газета.Ru 14:52
Политика

Путин подписал указ о дате голосования по поправкам в Конституцию

Президент Владимир Путин подписал указ о проведении 22 апреля голосования по поправкам в Конституцию, текст опубликован на сайте Кремля.
Ведомости 14:27
Энергетика

Стариков назвал виноватых в обвале цены на нефть

Известный российский писатель, публицист, общественный деятель и историк Николай Стариков обвинил в обвале цены на нефть на мировом рынке страны ОПЕК, сообщает DEITA.
Deita.ru вчера в 22:35
Общество

В Госдуму внесли проект о досрочном выходе на пенсию предпенсионеров

Депутат Госдумы Андрей Барышев ("Единая Россия") внес в нижнюю палату парламента законопроект, которым предлагает разрешить россиянам выходить на пенсию в 55 лет для женщин и в 60 лет для мужчин, если по достижении этого возраста в течение года они не могут трудоустроиться, следует из базы данных нижней палаты парламента.
РИА Новости вчера в 04:48
Кино

В США объявлены лауреаты антипремии «Золотая малина»

RT на русском 08:21
Общество

В Москве опровергли распыление дезинфицирующих средств с вертолетов

Оперативный штаб прокомментировал сообщения в соцсетях и ряде СМИ о том, что ночью в Москве якобы планируется распылять с вертолетов лекарственные препараты для дезинфекции против коронавируса.
Московский Комсомолец 14:20
Политика

Российские ученые и писатели выступили против поправок в Конституцию

Российские ученые, журналисты, писатели и юристы подписали коллективное письмо к депутатам и политикам, в котором они заявили о недопустимости поправок в Конституцию РФ.
Московский Комсомолец вчера в 02:25
Происшествия

В Екатеринбурге четырёх человек госпитализируют по решению суда

В Екатеринбурге четырёх человек, контактировавших с больным коронавирусом в поезде Москва — Новый Уренгой, принудительно госпитализируют по решению суда.
RT на русском 02:50
Происшествия

В Мурманске моряк с подозрением на коронавирус сбежал из больницы

Пожилой моряк сбежал из инфекционной больницы в Мурманске, куда его доставили с судна с подозрением на коронавирус, мужчину ищут, сообщил оперштаб региона.
РИА Новости 18:07
Общество

Второй тест президента Бразилии на коронавирус оказался отрицательным

Результат повторного теста на коронавирус президента Бразилии Жаира Болсонару оказался отрицательным.
РЕН ТВ 21:14
Политика

Глава Мосгоризбиркома ушел в отставку

Председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов объявил о своей отставке, причиной стало состояние здоровья.
Газета.Ru 05:10
Общество

В России утвердили коэффициент индексации пенсий с 1 апреля

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении коэффициента индексации социальный пенсий в размере 1,061.
Газета.Ru 10:01
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