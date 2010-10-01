Происшествия
Вести.RuФутболисты из Бельгии подозреваются в изнасиловании девушки
В Бельгии назревает скандал, связанный с сексуальными похождениями футболистов. Несколько игроков любительского клуба "Эспойр Майнройс" рискуют попасть под уголовную ответственность за насильственные действия сексуального характера в отношении девушки.
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Политика
В палате представителей США потребовали от Пенса документы по Украине
Председатели комитетов палаты представителей конгресса США по разведке, по иностранным делам и по реформам и надзору запросили у вице-президента Соединённых Штатов Майкла Пенса документы по Украине.
RT на русском 16:26
Политика
Скабеева оценила оговорку Лукашенко о России на встрече с Зеленским
RT на русском 17:15
Кино
В Сети появилось фото со съемок «Аватар-2»
Режиссер Джеймс Кэмерон поделился фотографией со съемок одного из сиквелов "Аватара".
Sputnik Кыргызстан 04:58
Армия и оружие
Йеменские хуситы предупредили о новых ударах по Саудовской Аравии
Правящие на севере Йемена хуситы объявили, что собираются нанести новые удары по Саудовской Аравии, передает телеканал «Аль-Масира» со ссылкой на заявление Высшего политсовета хуситов.
Аргументы и Факты 02 октября в 20:09
Культура
Стал известен победитель шоу «Голос 60+»
После завершения голосования был определен победитель второго сезона шоу «Голос 60+».
Телепрограмма 17:18
Экономика
Индекс PMI в российской сфере услуг в сентябре вырос до 53,6 пункта
Индекс деловой активности (PMI) в российской сфере услуг в сентябре 2019 года вырос до отметки в 53,6 пункта с 52,1 пункта в августе, сообщается в исследовании аналитического агентства IHS Markit.
ТАСС вчера в 02:25
Спорт
ИААФ пересмотрела результаты финала с участием Шубенкова
Спорт день за днем вчера в 15:40
Кино
Фестиваль Comic Con Russia начинается в Москве
Международный развлекательный фестиваль поп-культуры Comic Con Russia 3 октября стартует на территории Москвы.
News.ru вчера в 02:25
Армия и оружие
Израильская армия сообщила о пуске двух ракет из сектора Газа
Израильская армия заявила, что зафиксировала пуск двух ракет из сектора Газа, они не достигли территории Израиля.
РИА Новости 18:03
Интернет
Facebook выпустил мессенджер для пользователей Instagram
Приложении оснащено функцией информирования собеседников о том, где находится пользователь.
RuNews24.ru вчера в 16:45
Наука
На берегу Байкала найдены останки ископаемой тропической птицы
Московский Комсомолец 10:36
Экономика
В Минфине предложили повысить минимальную цену на водку
Минфин обсуждает возможность с 2020 года повысить минимальную цену на водку до 230 руб. Об этом сообщил журналистам глава департамента налоговой и таможенной политики ведомства Алексей Сазанов во время Российской энергетической недели, передает "РИА Новости".
РБК вчера в 10:38
Авто
Audi разработает новое четырехдверное электрическое купе
Электрическая новинка выполнена в стиле моделей Sportback, а в основу модели ляжет платформа PPE, которая была разработана совместно с маркой Porsche.
32CARS.ru 07:14
Происшествия
Двухмесячная пассажирка рейса Грозный-Москва умерла в Волгограде
Rambler News Service 01:59
Хоккей
«Салават Юлаев» одержал волевую победу над «Северсталью» в КХЛ
Уфимский «Салават Юлаев» на своем льду обыграл череповецкую «Северсталь» 4 октября в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Красная весна 17:36
Космос
«Девятая планета» Солнечной системы может оказаться черной дырой
Дни24 02 октября в 18:00
Наука
В России добыли уникальный алмаз внутри другого алмаза
В Якутии на Нюрбинском горно-обогатительном комбинате добыли уникальный двойной алмаз.
Lenta.ru 10:00
Общество
Поставки импортной вакцины от гриппа в РФ задерживаются
По словам Гийома Ошальтера, генерального менеджера «Санофи Пастер» в России и Белоруссии (производитель вакцины «Ваксигрип»), поставка вакцины задерживается «в связи с непредвиденными затруднениями на финальном этапе производства вакцин».
REGNUM 18:54
Общество
Аронофски и Тарасова перестали скрывать роман
25-летняя российская актриса Аглая Тарасова и 50-летний голливудский режиссер Даррен Аронофски впервые появились на мероприятии как пара, передает Spletnik.
Газета.Ru 06:42
Происшествия
Двух россиян посадили на шесть с половиной лет за пикет
Согласно решению суда, 24-летний Владислав Мордасов приговорен к 6 годам и 7 месяцам колонии строгого режима, 19-летний Ян Сидоров — к 6,5 годам.
Lenta.ru 09:39
Музыка
Давка произошла во время концерта Ольги Бузовой в Новокузнецке
Неприятный инцидент произошел во время концерта поп-дивы Ольги Бузовой в Новокузнецке: в зале, в котором проходило шоу, возникла давка.
Народные новости 07:19
Экономика
Силуанов предложил ограничить перечень профессий для самозанятых
Первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов считает, что распространить на всю страну эксперимент с налогообложением самозанятых можно лишь после определения перечня профессий, к которым может быть применим льготный режим.
Российская газета 05:33
Гаджеты
Компания Apple увеличит производство iPhone 11 из-за высокого спроса
Компания Apple на 10 процентов увеличит производство iPhone 11 из-за высокого спроса. Об этом сообщает издание Nikkei Asian Review.
Политика Сегодня 03:14
Экономика
Стоимость выброшенных россиянами продуктов оценили в 1,6 трлн рублей
Выброшенной еды хватило бы, чтобы прокормить 30 млн человек в течение года — больше, чем россиян, живущих за чертой бедности.
BFM.ru 06:51
Общество
Россияне назвали необходимую для счастья зарплату
Для полного счастья среднестатистическому россиянину требуется доход в 161 тыс. рублей.
Известия вчера в 21:42
Политика
Польша намерена отказаться от российского газа после 2022 года
По истечении контакта с «Газпромом» в 2022 году Польша планирует отказаться от российского газа, заменив его поставками из Катара и США, заявил представитель правительства Польши по вопросам развития стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский.
Коммерсантъ 04:19