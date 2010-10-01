В Бельгии назревает скандал, связанный с сексуальными похождениями футболистов. Несколько игроков любительского клуба "Эспойр Майнройс" рискуют попасть под уголовную ответственность за насильственные действия сексуального характера в отношении девушки.

Футболисты из Бельгии подозреваются в изнасиловании девушки

Политика В палате представителей США потребовали от Пенса документы по Украине Председатели комитетов палаты представителей конгресса США по разведке, по иностранным делам и по реформам и надзору запросили у вице-президента Соединённых Штатов Майкла Пенса документы по Украине.

Кино В Сети появилось фото со съемок «Аватар-2» Режиссер Джеймс Кэмерон поделился фотографией со съемок одного из сиквелов "Аватара".

Армия и оружие Йеменские хуситы предупредили о новых ударах по Саудовской Аравии Правящие на севере Йемена хуситы объявили, что собираются нанести новые удары по Саудовской Аравии, передает телеканал «Аль-Масира» со ссылкой на заявление Высшего политсовета хуситов.

Культура Стал известен победитель шоу «Голос 60+» После завершения голосования был определен победитель второго сезона шоу «Голос 60+».

Экономика Индекс PMI в российской сфере услуг в сентябре вырос до 53,6 пункта Индекс деловой активности (PMI) в российской сфере услуг в сентябре 2019 года вырос до отметки в 53,6 пункта с 52,1 пункта в августе, сообщается в исследовании аналитического агентства IHS Markit.

Кино Фестиваль Comic Con Russia начинается в Москве Международный развлекательный фестиваль поп-культуры Comic Con Russia 3 октября стартует на территории Москвы.

Армия и оружие Израильская армия сообщила о пуске двух ракет из сектора Газа Израильская армия заявила, что зафиксировала пуск двух ракет из сектора Газа, они не достигли территории Израиля.

Интернет Facebook выпустил мессенджер для пользователей Instagram Приложении оснащено функцией информирования собеседников о том, где находится пользователь.

Экономика В Минфине предложили повысить минимальную цену на водку Минфин обсуждает возможность с 2020 года повысить минимальную цену на водку до 230 руб. Об этом сообщил журналистам глава департамента налоговой и таможенной политики ведомства Алексей Сазанов во время Российской энергетической недели, передает "РИА Новости".

Авто Audi разработает новое четырехдверное электрическое купе Электрическая новинка выполнена в стиле моделей Sportback, а в основу модели ляжет платформа PPE, которая была разработана совместно с маркой Porsche.

Хоккей «Салават Юлаев» одержал волевую победу над «Северсталью» в КХЛ Уфимский «Салават Юлаев» на своем льду обыграл череповецкую «Северсталь» 4 октября в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Наука В России добыли уникальный алмаз внутри другого алмаза В Якутии на Нюрбинском горно-обогатительном комбинате добыли уникальный двойной алмаз.

Общество Поставки импортной вакцины от гриппа в РФ задерживаются По словам Гийома Ошальтера, генерального менеджера «Санофи Пастер» в России и Белоруссии (производитель вакцины «Ваксигрип»), поставка вакцины задерживается «в связи с непредвиденными затруднениями на финальном этапе производства вакцин».

Общество Аронофски и Тарасова перестали скрывать роман 25-летняя российская актриса Аглая Тарасова и 50-летний голливудский режиссер Даррен Аронофски впервые появились на мероприятии как пара, передает Spletnik.

Происшествия Двух россиян посадили на шесть с половиной лет за пикет Согласно решению суда, 24-летний Владислав Мордасов приговорен к 6 годам и 7 месяцам колонии строгого режима, 19-летний Ян Сидоров — к 6,5 годам.

Музыка Давка произошла во время концерта Ольги Бузовой в Новокузнецке Неприятный инцидент произошел во время концерта поп-дивы Ольги Бузовой в Новокузнецке: в зале, в котором проходило шоу, возникла давка.

Экономика Силуанов предложил ограничить перечень профессий для самозанятых Первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов считает, что распространить на всю страну эксперимент с налогообложением самозанятых можно лишь после определения перечня профессий, к которым может быть применим льготный режим.

Гаджеты Компания Apple увеличит производство iPhone 11 из-за высокого спроса Компания Apple на 10 процентов увеличит производство iPhone 11 из-за высокого спроса. Об этом сообщает издание Nikkei Asian Review.

Экономика Стоимость выброшенных россиянами продуктов оценили в 1,6 трлн рублей Выброшенной еды хватило бы, чтобы прокормить 30 млн человек в течение года — больше, чем россиян, живущих за чертой бедности.

Общество Россияне назвали необходимую для счастья зарплату Для полного счастья среднестатистическому россиянину требуется доход в 161 тыс. рублей.