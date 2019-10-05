Происшествия

Вести.RuВести.RuФутболисты из Бельгии подозреваются в изнасиловании девушки

В Бельгии назревает скандал, связанный с сексуальными похождениями футболистов. Несколько игроков любительского клуба "Эспойр Майнройс" рискуют попасть под уголовную ответственность за насильственные действия сексуального характера в отношении девушки.
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Футболистов бельгийского клуба подозревают в изнасиловании

ТК Звездавчера в 23:29

В Бельгии футболистов заподозрили в изнасиловании девушки

Life.ruвчера в 22:21

Игроки бельгийской команды попали в секс-скандал. На клубной базе изнасиловали девушку

Спорт-Экспрессвчера в 15:42

Секс-скандал: спортсмены из Бельгии изнасиловали девушку

РЕН ТВвчера в 19:38

Футболисты из Бельгии подозреваются в изнасиловании девушки

Вести.Ruвчера в 18:32

Бельгийских футболистов обвинили в изнасиловании девушки

Известиявчера в 21:08

Игроки бельгийского клуба попали в секс-скандал с изнасилованием на клубной базе

Чемпионатвчера в 14:53
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Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 03:13, Вашингтон
Политика

Скабеева оценила оговорку Лукашенко о России на встрече с Зеленским

РИА Новости вчера в 21:35
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В ПАСЕ попытались сорвать выступление Петра Толстого

Неизвестный мужчина попытался сорвать выступление российского делегата и депутата Госдумы Петра Толстого на ПАСЕ, посвященное протестам оппозиции в Москве, заявил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.
Московский Комсомолец 03 октября в 10:49
Политика

Трамп распорядился сократить штат Совета национальной безопасности

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В МЧС дали советы по отпугиванию агрессивных собак

RT на русском 01:17
Политика

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Ведущий программы «60 минут» на канале «Россия 1» Евгений Попов объяснил важность обсуждения ситуации на Украине.
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В Петербурге автокран упал в реку

Автокран упал в реку Фонтанка в Санкт-Петербурге, в результате инцидента никто не пострадал, сообщает УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 03:01
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В Сети появилось видео свадьбы Дарьи Клюкиной

Стало известно также, что на свадьбе присутствовали Николай Басков, который вел вторую часть церемонии, и Дима Билан, а также Яна Рудковская.
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Российский боец смешанных единоборств Андрей Корешков проиграл американцу Лоренсу Ларкину в главном бою турнира Bellator 229, который проходил в Калифорнии.
RT на русском 02:08
Политика

Второй разведчик готовит жалобу на Трампа из-за его связей с Украиной

Второй разведчик готовит жалобу на Трампа из-за его отношений с Украиной Еще один сотрудник разведки Соединенных Штатов готовит рапорт с жалобой на американского президента Дональда Трампа.
РЕН ТВ вчера в 23:21
Политика

Новак рассказал о цене на транзит газа через Украину

Стоимость транзита российского газа через Украину будет определяться на основе законодательства Европейского союза, заявил глава Минэнерго Александр Новак.
Газета.Ru вчера в 13:00
Политика

В Якутске прошел пикет в поддержку Александра Габышева

5 октября в Якутске прошел пикет в поддержку Александра ГАБЫШЕВА, которого называют воином-шаманом.
SakhaLife.ru вчера в 23:15
Общество

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве

Синоптики предупредили о желтом уровне погодной опасности до понедельника, 7 октября, в Москве и Московской области.
Газета.Ru 02:05
Происшествия

В Якутии экс-депутат погиб из-за нападения медведя

РИА Новости 02:31
Политика

Стало известно, как Владимир Путин проведет свой день рождения

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, как Владимир Путин отметит свой 67-й день рождения.
WMJ.ru вчера в 17:29
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Власти Грузии выступили за скорейшее восстановление авиасообщения с РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя встречу двух министров иностранных дел, заявил, что Кремль выступает за восстановление хороших отношений с Грузией, а данные переговоры "дадут старт конструктивному диалогу между Москвой и Тбилиси".
Газета.Ru 02:37
Политика

Волкер рассказал об отношении Трампа к Украине

Американский президент Дональд Трамп считает Украину коррумпированной страной, полной «ужасных людей».
Известия вчера в 20:08
Футбол

Гаттузо: больше всего из российских игроков нравился Карпин

Бывший главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо рассказал, что из российских игроков в бытность, когда он сам был футболистом, ему нравился нынешний наставник «Ростова» Валерий Карпин.
Чемпионат вчера в 12:49
Общество

Матвиенко предложила ввести налог для самозанятых во всех регионах

Напомним, эксперимент по налоговому режиму для самозанятых стартовал 1 января 2019 года в четырех пилотных регионах России: Москве, Московской, Калужской областях и Татарстане.
Российская газета вчера в 04:55
Общество

В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск

Российская газета 03 октября в 04:58
Фигурное катание

Трусова выиграла произвольную программу на соревнованиях в Японии

Газета.Ru 03:00
Волейбол

Российские волейболисты проиграли бразильцам на Кубке мира

После четырех матчей сборная России занимает шестое место в турнирной таблице Кубка мира, одержав две победы.
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Спорт

Глава ВФЛА назвал прыгунов Акименко и Иванюка героями

«Ребята — герои, потому что сумели проявить себя при трибунах, которые просто «дышали» Баршимом (катарским спортсменом, занявшим в итоге первое место — прим. ред.). Это была очень классная борьба, я испытываю гордость за ребят, за их тренеров, за всю нашу команду», — приводит ТАСС слова Шляхтина.
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Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.
Российская газета вчера в 10:22
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Бывшему депутату Верховной рады Украины сообщили о подозрении — ГБР

Государственное бюро расследований (ГБР) сообщили о подозрении бывшему депутату Верховной рады Украины, заявили 4 октября в пресс-службе ГБР.
REGNUM вчера в 08:41
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Девочку из США с «маской Бэтмена» прооперируют в Краснодаре в октябре

RuNews24.ru вчера в 15:58
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Владельцы iPhone 11 жалуются на потенциальный брак камеры смартфона

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Главный тренер «Вашингтона» прокомментировал дебют российского вратаря

Газета.Ru 01:14
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Американское космическое агентство NASA обнародовало недоступные человеческому уху звуки, которые записал на Марсе посадочный модуль InSight, снабженный сверхчувствительным сейсмометром SEIS, сообщил сайт «Царьград».
Телеканал 360° 02 октября в 14:13
Происшествия

Сбербанк начал проверку из-за утечки данных клиентов

Сбербанк на своем сайте сообщил о возможной утечке персональных данных минимум 200 клиентов.
Известия 03 октября в 00:16
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