Происшествия
Вести.RuФутболисты из Бельгии подозреваются в изнасиловании девушки
В Бельгии назревает скандал, связанный с сексуальными похождениями футболистов. Несколько игроков любительского клуба "Эспойр Майнройс" рискуют попасть под уголовную ответственность за насильственные действия сексуального характера в отношении девушки.
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Игроки бельгийской команды попали в секс-скандал. На клубной базе изнасиловали девушку
Спорт-Экспрессвчера в 15:42
Игроки бельгийского клуба попали в секс-скандал с изнасилованием на клубной базе
Чемпионатвчера в 14:53
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 03:13, Вашингтон
Политика
Скабеева оценила оговорку Лукашенко о России на встрече с Зеленским
РИА Новости вчера в 21:35
Политика
В ПАСЕ попытались сорвать выступление Петра Толстого
Неизвестный мужчина попытался сорвать выступление российского делегата и депутата Госдумы Петра Толстого на ПАСЕ, посвященное протестам оппозиции в Москве, заявил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.
Московский Комсомолец 03 октября в 10:49
Политика
Трамп распорядился сократить штат Совета национальной безопасности
Американский лидер Дональд Трамп намерен существенно сократить штат сотрудников Совета национальной безопасности (СНБ).
Политика Сегодня 03:01
Происшествия
В МЧС дали советы по отпугиванию агрессивных собак
RT на русском 01:17
Политика
Российский телеведущий объяснил необходимость обсуждать Украину
Ведущий программы «60 минут» на канале «Россия 1» Евгений Попов объяснил важность обсуждения ситуации на Украине.
Lenta.ru 00:58
Происшествия
В Петербурге автокран упал в реку
Автокран упал в реку Фонтанка в Санкт-Петербурге, в результате инцидента никто не пострадал, сообщает УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 03:01
Шоу-бизнес
В Сети появилось видео свадьбы Дарьи Клюкиной
Стало известно также, что на свадьбе присутствовали Николай Басков, который вел вторую часть церемонии, и Дима Билан, а также Яна Рудковская.
Телепрограмма вчера в 16:11
Единоборства
Корешков уступил Ларкину на Bellator 229
Российский боец смешанных единоборств Андрей Корешков проиграл американцу Лоренсу Ларкину в главном бою турнира Bellator 229, который проходил в Калифорнии.
RT на русском 02:08
Политика
Второй разведчик готовит жалобу на Трампа из-за его связей с Украиной
Второй разведчик готовит жалобу на Трампа из-за его отношений с Украиной Еще один сотрудник разведки Соединенных Штатов готовит рапорт с жалобой на американского президента Дональда Трампа.
РЕН ТВ вчера в 23:21
Политика
Новак рассказал о цене на транзит газа через Украину
Стоимость транзита российского газа через Украину будет определяться на основе законодательства Европейского союза, заявил глава Минэнерго Александр Новак.
Газета.Ru вчера в 13:00
Политика
В Якутске прошел пикет в поддержку Александра Габышева
5 октября в Якутске прошел пикет в поддержку Александра ГАБЫШЕВА, которого называют воином-шаманом.
SakhaLife.ru вчера в 23:15
Общество
Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве
Синоптики предупредили о желтом уровне погодной опасности до понедельника, 7 октября, в Москве и Московской области.
Газета.Ru 02:05
Происшествия
В Якутии экс-депутат погиб из-за нападения медведя
РИА Новости 02:31
Политика
Стало известно, как Владимир Путин проведет свой день рождения
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, как Владимир Путин отметит свой 67-й день рождения.
WMJ.ru вчера в 17:29
Политика
Власти Грузии выступили за скорейшее восстановление авиасообщения с РФ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя встречу двух министров иностранных дел, заявил, что Кремль выступает за восстановление хороших отношений с Грузией, а данные переговоры "дадут старт конструктивному диалогу между Москвой и Тбилиси".
Газета.Ru 02:37
Политика
Волкер рассказал об отношении Трампа к Украине
Американский президент Дональд Трамп считает Украину коррумпированной страной, полной «ужасных людей».
Известия вчера в 20:08
Футбол
Гаттузо: больше всего из российских игроков нравился Карпин
Бывший главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо рассказал, что из российских игроков в бытность, когда он сам был футболистом, ему нравился нынешний наставник «Ростова» Валерий Карпин.
Чемпионат вчера в 12:49
Общество
Матвиенко предложила ввести налог для самозанятых во всех регионах
Напомним, эксперимент по налоговому режиму для самозанятых стартовал 1 января 2019 года в четырех пилотных регионах России: Москве, Московской, Калужской областях и Татарстане.
Российская газета вчера в 04:55
Общество
В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск
Российская газета 03 октября в 04:58
Волейбол
Российские волейболисты проиграли бразильцам на Кубке мира
После четырех матчей сборная России занимает шестое место в турнирной таблице Кубка мира, одержав две победы.
ТАСС Спорт 02:54
Спорт
Глава ВФЛА назвал прыгунов Акименко и Иванюка героями
«Ребята — герои, потому что сумели проявить себя при трибунах, которые просто «дышали» Баршимом (катарским спортсменом, занявшим в итоге первое место — прим. ред.). Это была очень классная борьба, я испытываю гордость за ребят, за их тренеров, за всю нашу команду», — приводит ТАСС слова Шляхтина.
REGNUM 01:18
Общество
Маргарита Грачева выходит замуж
Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.
Российская газета вчера в 10:22
Происшествия
Бывшему депутату Верховной рады Украины сообщили о подозрении — ГБР
Государственное бюро расследований (ГБР) сообщили о подозрении бывшему депутату Верховной рады Украины, заявили 4 октября в пресс-службе ГБР.
REGNUM вчера в 08:41
Здоровье
Девочку из США с «маской Бэтмена» прооперируют в Краснодаре в октябре
RuNews24.ru вчера в 15:58
Космос
NASA опубликовало звучание Марса
Американское космическое агентство NASA обнародовало недоступные человеческому уху звуки, которые записал на Марсе посадочный модуль InSight, снабженный сверхчувствительным сейсмометром SEIS, сообщил сайт «Царьград».
Телеканал 360° 02 октября в 14:13
Происшествия
Сбербанк начал проверку из-за утечки данных клиентов
Сбербанк на своем сайте сообщил о возможной утечке персональных данных минимум 200 клиентов.
Известия 03 октября в 00:16