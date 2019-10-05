В Бельгии назревает скандал, связанный с сексуальными похождениями футболистов. Несколько игроков любительского клуба "Эспойр Майнройс" рискуют попасть под уголовную ответственность за насильственные действия сексуального характера в отношении девушки.

Футболисты из Бельгии подозреваются в изнасиловании девушки

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