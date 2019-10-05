Происшествия
Вести.RuФутболисты из Бельгии подозреваются в изнасиловании девушки
В Бельгии назревает скандал, связанный с сексуальными похождениями футболистов. Несколько игроков любительского клуба "Эспойр Майнройс" рискуют попасть под уголовную ответственность за насильственные действия сексуального характера в отношении девушки.
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Игроки бельгийской команды попали в секс-скандал. На клубной базе изнасиловали девушку
Спорт-Экспрессвчера в 15:42
Игроки бельгийского клуба попали в секс-скандал с изнасилованием на клубной базе
Чемпионатвчера в 14:53
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 09:20, Вашингтон
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«Спартак» обретет тренера в понедельник
Как сообщает Чемпионат.com в воскресенье Тедеско прибудет в Москву, а на следующий день подпишет контракт со "Спартаком".
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Шествие собрало порядка 4 тыс. человек, рассказал сопредседатель правления Русского союза Латвии (РСЛ) Мирослав Митрофанов.
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В одном из коттеджей подмосковного города Домодедово обнаружен труп 17-летней студентки.
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Гуф извинился за оскорбление чеченок
Рэпер Гуф записал видеообращение, в котором извинился за оскорбление чеченок. Он опубликовал ролик в инстаграме.
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Политика
В ПАСЕ попытались сорвать выступление Толстого
Во Франции на заседании ПАСЕ в Страсбурге неизвестный попытался сорвать выступление руководителя российской делегации Петра Толстого, видеозапись появилась на канале "Дума ТВ" на YouTube.
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Новак указывал, что российская сторона связывает будущее транзита через Украину с урегулированием судебных газовых споров, при этом готова работать по новому европейскому законодательству и бронировать мощности для транспортировки газа.
Российская газета вчера в 09:58
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В ВКС назвали сроки ответного ядерного удара в случае атаки на Россию
ВКС предлагают продолжить строительство радиолокационных станций (РЛС) систем предупреждения о ракетном нападении в новой госпрограмме вооружения после 2025 года, добавил Нестечук.
Известия 08:10
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Появились данные о новой Kia Optima
Седан KIA Optima следующего поколения получит новый мощный турбомотор и две восьмиступенчатые трансмиссии – «робот» и «автомат».
Автоновости дня вчера в 05:18
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В Донецке прогремели мощные взрывы
Rusvesna.su 05:49
Происшествия
В Якутии учительница грозила «спустить шкуру» со школьника
В одной из школ Якутии учительница разозлилась на ученика и пригрозила «спустить с него шкуру», если он еще раз потеряет тетрадь.
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Происшествия
Совладелец «Теремка» Роман Фукс объявлен в розыск
Московская полиция объявила в розыск совладельца сети блинных "Теремок" Романа Фукса.
Вести.Ru 05:48
Культура
Шахтер из Донбасса Леонид Сергиенко победил в телешоу «Голос 60+»
КП - Донецк вчера в 17:07
Общество
В Гидрометцентре рассказали о сокращении зимнего периода
В средней полосе России происходит постепенное сокращение зимнего периода и, соответственно, увеличение летнего.
Российская газета 01:35
Политика
МИД Ирана не подтвердил информацию о скором освобождении Юлии Юзик
Иранский МИД не подтвердил в субботу сведения о скором освобождении задержанной в Тегеране российской гражданки Юлии Юзик.
ТАСС 07:34
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк после долгой паузы стала публиковать фото в Instagram
Впервые за долгое время дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала фотографию на своей странице в социальной сети Instagram.
RuNews24.ru 08:25
Политика
Полиция Украины разрабатывает план восстановления работы в Донбассе
Полиция Украины разрабатывает план восстановления работы на территориях Донбасса, неподконтрольных Киеву.
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Путина заинтересовало создание медицинской госкорпорации
Президент России Владимир Путин порассуждал о том, может ли система здравоохранения работать как госкорпорация.
РИА Новости вчера в 12:10
Хоккей
Мнацян скончался в 29 лет после борьбы с онкологическим заболеванием
Хоккеист новосибирской "Сибири" Самвел Мнацян, проходивший курс лечения от онкологического заболевания, скончался на 30-м году жизни, сообщается на официальной странице омского "Авангарда" в Twitter.
РИА Новости 09:10
Наука
В России добыли уникальный алмаз внутри другого алмаза
Lenta.ru вчера в 10:00
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Киев допустил восстановление железнодорожного сообщения с Донбассом
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на шоу "Свобода слова Савика Шустера" сообщил о возможности полноценного восстановления железнодорожное сообщения с Донецкой и Луганской областями.
Вести.Ru 06:59
Шоу-бизнес
В Сети появилось видео свадьбы Дарьи Клюкиной
Стало известно также, что на свадьбе присутствовали Николай Басков, который вел вторую часть церемонии, и Дима Билан, а также Яна Рудковская.
Телепрограмма вчера в 16:11
Гаджеты
В России впервые появились смартфоны вьетнамского производителя
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Вечерний курьер вчера в 09:34
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Российские ученые создали диагностическое оборудование для ITER
Научная Россия 03 октября в 11:55
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Петербург и Ленобласть предупредили о первом снеге и гололедице
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«Оренбург» загнал «Динамо» в зону вылета
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Главврач саратовской больницы уволен за перевозку пациентов с овощами
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Белых заявил, что Медведев «ни за кого в жизни не пытался заступиться»
Белых был назначен губернатором Кировской области в декабре 2008 года, в 2014 году его избрали на второй срок.
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