Футбол

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваМосковский ЦСКА проиграл в третьем матче подряд в Лиге Европы

Московский ЦСКА проиграл третий матч подряд на групповом этапе Лиги Европы, уступив венгерскому «Ференцварошу». Игра, проходившая в столице, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч забил Роланд Варга на 86-й минуте.
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Лига Европы: ЦСКА дома уступил «Ференцварошу», пропустив на последних минутах

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Sports.ruвчера в 16:35
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