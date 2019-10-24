Футбол
Вечерняя МоскваМосковский ЦСКА проиграл в третьем матче подряд в Лиге Европы
Московский ЦСКА проиграл третий матч подряд на групповом этапе Лиги Европы, уступив венгерскому «Ференцварошу». Игра, проходившая в столице, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч забил Роланд Варга на 86-й минуте.
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Хуже не придумаешь. Футболисты ЦСКА проиграли третий матч подряд в Лиге Европы
ТАСС Спортвчера в 20:25
ЦСКА стал первой российской командой, проигравшей три стартовых матча Лиги Европы
Sportbox.RUвчера в 16:13
Кому проиграл ЦСКА: тренер – Ребров, 30 чемпионств, 15 лет без осени в еврокубках
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