Коронавирус

Наша версияНаша версияФутболисты московского «Динамо» заразились коронавирусом

Инфекция обнаружена у троих футболистов, тренера и главы медицинского департамента. Из-за этого команде пришлось отложить возобновление тренировочного процесса. Трое футболистов московского футбольного клуба «Динамо» заразились коронавирусом.
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с чего всё началось

Трое заболевших коронавирусом игроков в «Динамо» — Сангаре, Евгеньев и Игбун

Стали известны имена трех заболевших коронавирусом футболистов московского «Динамо». Ранее сообщалось о том, что игроки «Динамо» в воскресенье прошли тест на корнавирус, а в понедельник появились результаты тестирования: три игрока сдали положительный тест.
Bookmaker-ratings.ruвчера в 18:04

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10 атлетов, 5 тренеров, 2 врача, 2 функционера. Кого в российском спорте зацепил коронавирус

Советский спорт04:38

Все футболисты РПЛ, заболевшие коронавирусом. Список дополняется

Спорт-Экспресс01:30

Стали известны имена игроков «Динамо», заболевших коронавирусом

Metaratings01:12

Тренер «Динамо» заразился коронавирусом

Евро-футбол.ру01:19

Коронавирус в «Динамо» и «Рубине», «Спартак» выкупил Соболева, Яшкин – MVP сезона КХЛ, ЦСКА хочет Деспотовича, Путин поздравил Загитову и другие новости утра

Sports.ru00:00

СМИ сообщили имена заболевших коронавирусом игроков «Динамо»

Soccer.ruвчера в 18:51

Источник: трое заболевших коронавирусом игроков «Динамо» — Сангаре, Евгеньев и Игбун

Sport24.ruвчера в 18:18
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Энергетика

Чубайс сравнил нефтяной рынок с дохлой лошадью

Председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс, вспоминая о недавнем обвале цен на нефтяном рынке, вспомнил известную ковбойскую поговорку о дохлой лошади.
Газета.Ru 02:27
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Политика

Путин вернул Мишустину обязанности премьера

Президент Владимир Путин вернул заразившемуся коронавирусом Михаилу Мишустину премьерские обязанности.
Lenta.ru 04:43
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Происшествия

СКР намерен возбудить дела в отношении семерых российских судей

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин просит Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) разрешить возбуждение уголовных дел на шесть судей в отставке и одного действующего судью.
Коммерсантъ вчера в 07:13
1K
Авто

Volkswagen приостановил поставки новых Golf и Skoda Octavia

AutoNews вчера в 11:17
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Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева впервые показала архивные кадры с дочкой

В числе снимков оказались и архивные фотографии с дочкой Машей, на которых она запечатлена в роддоме сразу после появления на свет, а также моменты ее взросления и первые фотосессии.
WMJ.ru 02:21
Общество

Более трети россиян сочли ненужной прививку от коронавируса

Исследование показало, что в случае появления вакцины от COVID-19 обязательное прививание поддержали бы 21% россиян, за вакцинирование на добровольной основе выступают 70% сограждан, 6% респондентов уверены, что в России вообще не следовало бы проводить вакцинацию населения от коронавируса.
Интерфакс 03:18
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Общество

Главконтроль отменил штраф москвичке-инвалиду

Как ранее сообщало Агентство «Москва», в Главконтроле столицы в приоритетном порядке рассмотрели жалобу Ирины Карабулатовой - инвалида первой группы, которая была оштрафована за нарушение режима самоизоляции.
Агентство Москва вчера в 13:49
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Политика

Лукашенко заявил об отсутствии запаса прочности у сверхдержав

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что восприятие ситуации с коронавирусом в мире начинает радикально меняться.
Lenta.ru 05:15
Политика

Партия Захара Прилепина получила право участвовать в выборах

Партия "За правду", которую возглавляет писатель Захар Прилепин, получила право участвовать в выборах, сообщила пресс-служба во вторник.
Российская газета 04:27
Единоборства

Оверим победил Харриса в главном бою турнира UFC Fight Night 172

В главном поединке турнира голландец Алистар Оверим техническим нокаутом победил американца Уолта Харриса.
Советский спорт 17 мая в 01:06
Общество

Свыше 108 млн китайцев попали под новый карантин из-за коронавируса

Больше 108 млн жителей китайской провинции Цзилинь отправили на карантин из-за новой вспышки коронавируса.
Известия вчера в 19:22
1,2K
Общество

В Тульской области коронавирусом заразились еще 92 жителя

Сегодня региональный оперативный штаб сообщил о новых случаях заражения новой коронавирусной инфекцией в Тульской области.
Тульские Известия 03:51
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Экономика

Бизнес Чичваркина может испытывать финансовые трудности, сообщают СМИ

РИА Новости вчера в 10:26
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Здоровье

В Волгоградской области создается современный инфекционный кластер

Создание современного инфекционного кластера, который будет обслуживать 600 тысяч жителей области, стало темой выездного совещания.
ГТРК Волгоград-ТРВ 05:00
Здоровье

В Свердловской области умер седьмой пациент с коронавирусом

Общее количество зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции в Свердловской области составляет 2999 (+138 за сутки), вылечились 817 пациентов, уточняет штаб.
РИА Новости 04:59
135
Общество

В Саратовской области вернули запрет на прогулки и занятия спортом

Жителям Саратовской области с 12 мая разрешили выходить на прогулки по двое.
Полит.ру 01:40
658
Общество

В Сочи с 1 июня будут открыты некоторые пляжи и санатории

Директор департамента курортов и туризма администрации города Светлана Батяйкина сообщила, что более 60 пляжей сочинских санаториев откроются для гостей, начиная с 1 июня.
Аргументы недели вчера в 08:01
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Политика

Немецкий телеканал назвал советских солдат в ГДР оккупантами

На немецком телеканале MDR вышел сюжет о взаимоотношениях между Советским Союзом и ГДР.
Газета.Ru 02:10
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Общество

Министр труда дал прогноз по росту безработицы

Глава Минтруда России Антон Котяков заявил, что Россия движется по сценарию, согласно которому уровень зарегистрированной безработицы может вырасти до 2,5 млн человек, а уровень безработицы по методике Международной организации труда – до 5,3 миллиона.
Интерфакс вчера в 17:44
31
Общество

Падение метеорита в Красноярском крае попало на видео

Камеры видеонаблюдения сняли падение яркого метеорита в Красноярском крае. Видео опубликовано в группе "ЧП Канск".
РИА Новости 02:17
13
Общество

В Петербурге, по неофициальным данным, запретили прощание с покойными

Эхо Москвы вчера в 21:24
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Авто

АвтоВАЗ может выпустить новую модель

Напомним, что, согласно СПИК (специальному инвестиционному контракту), «АвтоВАЗ» до 2027 года выпустит 7 новых моделей в сегментах B Segment1, B Family, Compact SUV1, Lower C Segment, Compact SUV2, New B Segment1 и New B family.
Автоновости дня вчера в 02:50
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Кино

Махершала Али предстал в образе Блэйда

Kinonews.ru 17 мая в 05:10
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Политика

Аверьянов: в январе Путин предотвратил госпереворот олигархов

Отставкой правительства во главе с Дмитрием Медведевым президент России Владимир Путин "сломал" бунт олигархов, целью которого был государственный переворот.
Pravda.Ru 17 мая в 08:48
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Религия

Епископа Армавирского и Лабинского отстранили от управления епархией

Как сообщили в Московском патриархате, принято решение об отстранении епископа Армавирского и Лабинского Игнатия (Бузина) и епископа Костомукшского и Кемского Игнатия (Тарасова) от управления вверенными им епархиями.
Югополис вчера в 11:20
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Общество

Forbes составил список перспективных россиян до 30 лет

Коммерсантъ 03:03
1
Шоу-бизнес

Анна Семенович поделилась архивным снимком в купальнике

Певица и актриса Анна Семенович поделилась с подписчиками архивной фотографией в купальнике.
Вечерняя Москва 17 мая в 20:23
5
Общество

В лесу под Челябинском нашли десятки правительственных иномарок

Житель Челябинской области нашел в местном лесу десятки правительственных Toyota Camry.
Дни24 04:50
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Хоккей

Журналист Еронко стал ассистентом генерального менеджера «Авангарда»

Ассистентом генерального менеджера «Авангарда» Алексея Волкова назначен хоккейный журналист Игорь Еронко, сообщается на официальном сайте омского клуба.
Sport24.ru 04:01
Общество

Нижегородская область вышла на первый этап снятия ограничений

Нижегородская область выходит на первый этап снятия ограничений, жителям региона разрешены пробежки и прогулки на расстоянии 1 километра от дома по 2 часа в сутки, сообщил глава региона Глеб Никитин.
РИА Новости 01:18
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Нигерийский футболист, крайний полузащитник и нападающий клуба «Уфа», выступающий на правах аренды в московском «Динамо».
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