Коронавирус
Наша версияФутболисты московского «Динамо» заразились коронавирусом
Инфекция обнаружена у троих футболистов, тренера и главы медицинского департамента. Из-за этого команде пришлось отложить возобновление тренировочного процесса. Трое футболистов московского футбольного клуба «Динамо» заразились коронавирусом.
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с чего всё началось
Стали известны имена трех заболевших коронавирусом футболистов московского «Динамо». Ранее сообщалось о том, что игроки «Динамо» в воскресенье прошли тест на корнавирус, а в понедельник появились результаты тестирования: три игрока сдали положительный тест.Bookmaker-ratings.ruвчера в 18:04
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Источник: трое заболевших коронавирусом игроков «Динамо» — Сангаре, Евгеньев и Игбун
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