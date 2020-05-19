Стали известны имена трех заболевших коронавирусом футболистов московского «Динамо». Ранее сообщалось о том, что игроки «Динамо» в воскресенье прошли тест на корнавирус, а в понедельник появились результаты тестирования: три игрока сдали положительный тест.

с чего всё началось

Инфекция обнаружена у троих футболистов, тренера и главы медицинского департамента. Из-за этого команде пришлось отложить возобновление тренировочного процесса. Трое футболистов московского футбольного клуба «Динамо» заразились коронавирусом.

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