Футбол
Lenta.ruФутболисты начали радоваться незабитому голу и пропустили
На 74-й минуте футболисты «Славена Белуло» посчитали, что сумели забить гол. Однако мяч после дальнего удара хавбека Неманьи Главчича не пересек линию ворот. Рефери не остановил игру, а футболисты «Хайдука» организовали контратаку.
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