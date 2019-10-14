Футбол
РИА НовостиФутболисты сборной Польши гарантировали себе выход на ЕВРО-2020
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Национальный»
|14′
Горан Пандев
|19′
Бобан Николов
|33′
Илия Несторовски
Ян Беднарек
|35′
Себастьян Шиманьски
|39′
|62′
Стефан Спировски
Аркадиуш Реца
|66′
|67′
Эзгиян Алиоски
Себастьян Шиманьски
Аркадиуш Милик
|68′
Пшемыслав Франковски
|74′
|74′
Илия Несторовски
Александар Трайковски
Камиль Гросицки
Пшемыслав Франковски
|74′
Аркадиуш Милик
|80′
|80′
Кире Ристевски
|81′
Стефан Ристовски
Марьян Радески
|89′
Бобан Николов
Гьоргьи Стойлов
Петр Зелиньски
Кшиштоф Пионтек
|90′+2′
Польша
Расстановка 4‑5‑1
1
Шченсны
18
Берешиньски
15
Глик
5
Беднарек
2
Реца
7
Милик
6
Гуральски
23
Пионтек
10
Крыховяк
21
Франковски
9
Левандовски
1
Димитриевски
11
Радески
6
Муслиу
4
Ристевски
15
Бейтулаи
17
Стойлов
21
Элмаз
20
Спировски
8
Алиоски
10
Пандев
9
Трайковски
Македония
Расстановка 3‑5‑2
Сборная Польши одержала победу над командой Северной Македонии в матче отборочного турнира и обеспечила себе выход в финальную часть чемпионата Европы по футболу 2020 года. Встреча группы G, состоявшаяся в Варшаве, завершилась со счетом 2:0.
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Сборная Польши стала четвёртой командой, завоевавшей путёвку на чемпионат Европы
Sport.ruвчера в 17:29
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