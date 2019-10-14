Сборная Польши одержала победу над командой Северной Македонии в матче отборочного турнира и обеспечила себе выход в финальную часть чемпионата Европы по футболу 2020 года. Встреча группы G, состоявшаяся в Варшаве, завершилась со счетом 2:0.

Футболисты сборной Польши гарантировали себе выход на ЕВРО-2020

Футбол Сборная России по футболу вышла на Евро-2020 Сборная России по футболу одержала разгромную победу над национальной командой Кипра в матче отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года.

Религия Православные христиане празднуют Покров Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.

Политика Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.

Происшествия В Саратове простились с девятилетней Лизой Киселёвой В Саратове похоронили девятилетнюю Лизу Киселёву, которая пропала 9 октября по пути в школу, а затем была найдена убитой.

Наука Нобелевский лауреат назвал главные причины развития рака Главными причинами возникновения рака являются естественные процессы жизнедеятельности клеток, а не радиация или канцерогены, рассказал лауреат Нобелевской премии по химии Томас Линдал ТАСС в кулуарах XIV Всероссийского фестиваля Nauka 0+.

Политика Президент Израиля попросил Путина помиловать осужденную израильтянку Президент Израиля Реувен Ривлин написал письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, которая на этой неделе была приговорена российском судом к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков.

Кино Добронравов прокомментировал уход Добрынина из «Сватов» В беседе с журналистами канала Life актер сказал, что для него уход Николая Добрынина из «Сватов» является неожиданностью.

Экономика Сбербанк описал разницу мужских и женских стратегий инвестирования Например, в сфере вложений в акции через паевые инвестиционные фонды (ПИФы), ИИС и стратегии доверительного управления объем вложений мужчин вдвое превышает активы женщин.

Общество Судья КС раскритиковал систему российского высшего образования Судья Конституционного суда (КС) Константин Арановский раскритиковал систему высшего образования в России и выказал недоверие дипломам отечественных вузов.

Общество В Роструде рассказали о двойной оплате работы в праздники Работодатель должен оплатить работу в нерабочий праздничный день в двойном размере или предоставить день отдыха, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роструда.

Происшествия Самолет ВВС Канады разбился в США Учебно-тренировочный самолет ВВС Канады CT-144 Tutor разбился рядом с городом Брукс в американском штате Джорджия.