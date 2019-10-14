Футбол

РИА НовостиРИА НовостиФутболисты сборной Польши гарантировали себе выход на ЕВРО-2020

Польша — Македония
2 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Национальный»
14′
Горан Пандев
19′
Бобан Николов
33′
Илия Несторовски
Ян Беднарек
35′
Себастьян Шиманьски
39′
62′
Стефан Спировски
Аркадиуш Реца
66′
67′
Эзгиян Алиоски
Себастьян Шиманьски
Аркадиуш Милик
68′
Пшемыслав Франковски
74′
74′
Илия Несторовски
Александар Трайковски
Камиль Гросицки
Пшемыслав Франковски
74′
Аркадиуш Милик
80′
80′
Кире Ристевски
81′
Стефан Ристовски
Марьян Радески
89′
Бобан Николов
Гьоргьи Стойлов
Петр Зелиньски
Кшиштоф Пионтек
90′+2′
Сборная Польши одержала победу над командой Северной Македонии в матче отборочного турнира и обеспечила себе выход в финальную часть чемпионата Европы по футболу 2020 года. Встреча группы G, состоявшаяся в Варшаве, завершилась со счетом 2:0.
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