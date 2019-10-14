Футбол

РИА НовостиРИА НовостиФутболисты сборной Польши гарантировали себе выход на ЕВРО-2020

Польша — Македония
2 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Национальный»
14′
Горан Пандев
19′
Бобан Николов
33′
Илия Несторовски
Ян Беднарек
35′
Себастьян Шиманьски
39′
62′
Стефан Спировски
Аркадиуш Реца
66′
67′
Эзгиян Алиоски
Себастьян Шиманьски
Аркадиуш Милик
68′
Пшемыслав Франковски
74′
74′
Илия Несторовски
Александар Трайковски
Камиль Гросицки
Пшемыслав Франковски
74′
Аркадиуш Милик
80′
80′
Кире Ристевски
81′
Стефан Ристовски
Марьян Радески
89′
Бобан Николов
Гьоргьи Стойлов
Петр Зелиньски
Кшиштоф Пионтек
90′+2′
Сборная Польши одержала победу над командой Северной Македонии в матче отборочного турнира и обеспечила себе выход в финальную часть чемпионата Европы по футболу 2020 года. Встреча группы G, состоявшаяся в Варшаве, завершилась со счетом 2:0.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Обзор матчей квалификации Евро-2020

RT на русском01:02

Крыховяк показал эмоции сборной Польши после выхода на Евро-2020. Видео

Чемпионатвчера в 20:00

Игрок «Локомотива» Крыховяк показал сумасшедшие эмоции сборной Польши после выхода на Евро-2020

Sport24.ruвчера в 19:30

Сборная Польши стала четвёртой командой, завоевавшей путёвку на чемпионат Европы

Sport.ruвчера в 17:29

Польша обыграла Македонию и вышла на Евро-2020

Советский спортвчера в 16:39

Голевая серия Левандовского из 7 игр прервалась, но он отдал 2 голевых паса, и поляки вышли на Евро

Sports.ruвчера в 16:56

Пост Гжегожа Крыховяка после выхода на Евро

Спорт-Экспрессвчера в 17:51
Показать все источники
Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 11:59, Вашингтон
Происшествия

В машине пропавшей в Екатеринбурге девушки нашли кровь

REGNUM 01:05
Политика

В ЕС поддержали план Киева по урегулированию конфликта в Донбассе

Глава МИД Украины Вадим Пристайко представил на встрече с европейскими министрами удовлетворительную картину планов относительно решения конфликта в Донбассе.
RT на русском 10:28
Общество

Мосгорсуд оставил в силе приговор активисту Котову

RT на русском 10:28
Общество

В России отключили аналоговое телевещание

РИА Новости 04:55
Футбол

«Спартак» объявил о назначении Тедеско

Московский "Спартак" объявил о назначении на пост главного тренера команды 34-летнего специалиста Доменико Тедеско.
Российская газета 11:06
Армия и оружие

Сирийские военные помогут курдам отразить наступление турецкой армии

Газета.Ru вчера в 16:39
Общество

Мама убитой в Саратове девочки выступила с видеообращением

Мама убитой в Саратове 9-летней школьницы выступила с видеобращением в социальных сетях.
Российская газета 11:42
Политика

МИД Украины вызвал посла Турции из-за Поклонской и Бальбека

МИД Украины вызвал посла Турции в Киеве из-за встречи турецкого президента Реджеп Тайипа Эрдогана с депутатами Госдумы от Крыма.
Телеканал 360° вчера в 11:50
Футбол

Тедеско рассказал о своём тренерском штабе в «Спартаке»

Новый главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, кто ему будет помогать руководить командой.
RT на русском 11:56
Происшествия

Мэр Абакана Николай Булакин погиб в ДТП

Погиб мэр Абакана Николай Булакин, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу правительства Хакасии.
Газета.Ru 06:28
Армия и оружие

Приобретение российских танков Т-90 вместо Abrams объяснили в Египте

Египет может стать первым зарубежным оператором российского танка Т-90МС, сообщает Defense Arabic.
Российская газета 10:04
Шоу-бизнес

Наташа Королева попросила Зеленского разрешить ей вернуться на Украину

Певица Наташа Королева направила письмо украинскому президенту Владимиру Зеленскому, в котором попросила разрешить ей въезд на Украину.
Телеканал 360° 11:51
Происшествия

В Москве задержали четырех человек по делу о массовых беспорядках

В деле о массовых беспорядках в Москве появились шесть новых фигурантов, некоторые уже задержаны, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
РИА Новости 08:37
Политика

Путин прибыл во дворец короля Саудовской Аравии

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Эр-Рияд с государственным визитом, его самолёт приземлился в аэропорту имени Короля Халеда саудовской столицы, передаёт корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 06:41
Здоровье

Названы признаки на коже лица, указывающие на нехватку витамина B12

Первым сигналом нехватки витамина B12 является бледность кожи лица.
Дни24 12 октября в 12:22
Политика

Украинские националисты вышли на марш в Киеве

В центре украинской столицы проходит акция националистов в честь 77-й годовщины создания Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в России).
РБК 10:11
Экономика

Холдинг Рустама Тарико начал производство шотландского виски

Алкогольный холдинг Roust Рустама Тарико запустил производство своего первого шотландского виски Darrow.
Коммерсантъ 03:12
Происшествия

В Ростове автобус с людьми протаранил остановку

В Ростове-на-Дону рейсовый автобус врезался в остановку общественного транспорта.
Российская газета 10:23
Политика

Кремль призвал Турцию действовать соразмерно ситуации на севере Сирии

Турции необходимо действовать соразмерно ситуации на севере Сирии и не предпринимать шаги, которые могли бы помешать политическому урегулированию.
RT на русском 11:53
Политика

Минобороны предложило отмечать День Русской Америки

Министерство обороны России выступило с идеей установления в России нового памятного дня — Дня Русской Америки.
РБК 11:14
Политика

В Кремле прокомментировали статью Суркова о «путинизме»

Эффект действий президента России Владимира Путина по росту суверенитета и разрушению монополярности мира трудно переоценить, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова помощника главы государства Владислава Суркова о "путинизме".
РИА Новости 07:08
Кино

Крис Хемсворт хочет сыграть в «Звездных войнах»

Актер Крис Хемсворт рассказал о желании сыграть в новых "Звездных войнах", сообщает портал We Got This Covered.
Газета.Ru 10:42
Игры

Графику «Ведьмака 3» на карманной консоли и на компьютере сравнили между собой

В сети уже появилось видео со сравнением графики игры для карманной консоли и для компьютера.
Ferra 11:22
Футбол

«Тамбов» нашёл замену Григоряну

Руководство «Тамбова» неоднократно заявляло о кредите доверия к главному тренеру команды Александру Григоряну.
Metaratings 09:35
Футбол

Сборная России по футболу вышла на чемпионат Европы

5:0 – подопечные Станислава Черчесова следующим летом выступят на чемпионате Европе, матчи которого пройдут сразу в нескольких странах континента.
Родной город вчера в 14:25
Армия и оружие

Турецкая армия и протурецкие силы в Сирии движутся на Манбидж

По многочисленным данным, подчиненная Дамаску Сирийская арабская армия (САА) контролирует населенные пункты на севере и северо-западе от Манбиджа, однако в город пока что не вошла.
Российская газета 11:06
Политика

Президент Ирана заявил о наличии видеозаписи ракетной атаки на танкер

Региональный соперник Ирана, Саудовская Аравия, заявила, что не имеет никакого отношения к нападению на танкер.
ГЛАС.RU 11:03
Шоу-бизнес

Корейская поп-звезда Солли найдена мертвой

Корейская поп-исполнительница и актриса Солли (настоящее имя - Чхве Чжин Ри) умерла в возрасте 25 лет, сообщает "Би-би-си" По заявлению полиции, тело певицы было обнаружено в ее доме менеджером.
Газета.Ru 08:19
Армия и оружие

Как Дмитрий Лавриненко стал одним из лучших танкистов Второй мировой

RT на русском 03:59
Политика

Украина назвала условия для проведения встречи в «нормандском формате»

Сегодня, 14 октября, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что встреча в «нормандском формате» в Париже может пройти в середине ноября, но только в том случае, если на Донбассе будет поддерживаться режим прекращения огня, который упорно игнорирует сама «независимая».
Новостной фронт 11:41
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Европы по футболу — 2020Больше новостей по теме
Главное