Сборная Польши одержала победу над командой Северной Македонии в матче отборочного турнира и обеспечила себе выход в финальную часть чемпионата Европы по футболу 2020 года. Встреча группы G, состоявшаяся в Варшаве, завершилась со счетом 2:0.

Футболисты сборной Польши гарантировали себе выход на ЕВРО-2020

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