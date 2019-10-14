Футбол

РИА НовостиРИА НовостиФутболисты сборной Польши гарантировали себе выход на ЕВРО-2020

Польша — Македония
2 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Национальный»
14′
Горан Пандев
19′
Бобан Николов
33′
Илия Несторовски
Ян Беднарек
35′
Себастьян Шиманьски
39′
62′
Стефан Спировски
Аркадиуш Реца
66′
67′
Эзгиян Алиоски
Себастьян Шиманьски
Аркадиуш Милик
68′
Пшемыслав Франковски
74′
74′
Илия Несторовски
Александар Трайковски
Камиль Гросицки
Пшемыслав Франковски
74′
Аркадиуш Милик
80′
80′
Кире Ристевски
81′
Стефан Ристовски
Марьян Радески
89′
Бобан Николов
Гьоргьи Стойлов
Петр Зелиньски
Кшиштоф Пионтек
90′+2′
Сборная Польши одержала победу над командой Северной Македонии в матче отборочного турнира и обеспечила себе выход в финальную часть чемпионата Европы по футболу 2020 года. Встреча группы G, состоявшаяся в Варшаве, завершилась со счетом 2:0.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Обзор матчей квалификации Евро-2020

RT на русском01:02

Польша обыграла Македонию и вышла на Евро-2020

Советский спортвчера в 16:39

Игрок «Локомотива» Крыховяк показал сумасшедшие эмоции сборной Польши после выхода на Евро-2020

Sport24.ruвчера в 19:30

Сборная Польши стала четвёртой командой, завоевавшей путёвку на чемпионат Европы

Sport.ruвчера в 17:29

Польша вышла на Евро-2020

Sports.ruвчера в 16:45

Крыховяк показал эмоции сборной Польши после выхода на Евро-2020. Видео

Чемпионатвчера в 20:00

Пост Гжегожа Крыховяка после выхода на Евро

Спорт-Экспрессвчера в 17:51
Показать все источники
Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 09:01, Ашберн
Политика

Медведев отчитал губернаторов за вранье

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе заседания президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам раскритиковал губернаторов за недостаточные темпы строительства яслей.
Lenta.ru 08:04
Армия и оружие

В Кремле оценили возможность военного конфликта России и Турции в САР

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона не хотела бы даже представлять возможность вовлечения в конфликт с Турцией в Сирии.
Известия 07:35
Политика

Путин прибыл в Саудовскую Аравию

Президент России Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Саудовскую Аравию, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 07:05
Происшествия

Мэр Абакана Николай Булакин погиб в ДТП

Погиб мэр Абакана Николай Булакин, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу правительства Хакасии.
Газета.Ru 06:28
Здоровье

Водителей обяжут проверяться на алкоголизм

Речь идёт о тесте на наличие карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) — маркера, указывающего на хронический алкоголизм.
Версия-Саратов 11 октября в 02:05
Политика

Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером

That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com / FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@ dave_brown24) 13 октября 2019 г. В ноябре прошлого года американский журнал The National Interest включил крейсер "Петр Великий" в пятерку самых опасных для американских ВМС российских кораблей.
Известия вчера в 20:53
Шоу-бизнес

Навка поздравила Заворотнюк и Чернышева

Фигуристка Татьяна Навка в соцсети поздравила своего коллегу Петра Чернышева и актрису Анастасию Заворотнюк с годовщиной венчания.
Аргументы недели вчера в 04:18
Политика

Пощечина Трампу. Германия разрешила Huawei развертывать сети 5G

Как пишет источник, Германия разрешила использовать оборудование Huawei несмотря (а скорее — вопреки) давлению со стороны США.
iXBT.com 08:22
Здоровье

Медведев расширил список жизненно важных лекарств

Список жизненно важных и необходимых лекарственных средств (ЖВНЛС) с 2020 года будет расширен на 23 позиции.
Российская газета 07:50
Происшествия

В Подмосковье избили чемпионку мира по боксу

Вести.Ru 08:45
Происшествия

СКР объявил о задержании новых фигурантов «московского дела»

Следственный комитет России (СКР) сообщил о задержании в качестве подозреваемых четверых новых фигурантов «московского дела».
Ведомости 08:30
Армия и оружие

Сирийская армия вошла в город Манбидж на севере провинции Алеппо

Взгляд.ру вчера в 18:08
Политика

Преемница Меркель высказалась о Крыме и России

Глава Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр на конференции Молодёжного союза Германии в Саарбрюкене высказала своё мнение о воссоединении Крыма с Россией.
Газета Кемерова вчера в 21:40
Политика

В Кремле оценили слова Суркова о «путинизме»

Песков согласился с Сурковым в том, что 20 лет нахождения Владимира Путина в должности президента и премьера — это «важные годы в истории страны и развития всего мира».
РБК 06:34
Происшествия

В Кемерове девочка полгода проходила с кисточкой в голове

Доктор клиники Дамир Ахтямов в комментариях к посту рассказал, что девочка упала, когда держала кисточку во рту.
ФедералПресс 04:26
Технологии

В США запретили выпуск криптовалюты Павла Дурова

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) через суд добилась временного запрета на выпуск криптовалюты Gram, в которую инвесторы вложили 1,7 миллиарда долларов.
Ридус 05:38
Шоу-бизнес

Названа причина перевода Заворотнюк в центр для тяжелобольных

Российскую актрису театра и кино Анастасию Заворотнюк выписали из Европейского медицинского центра и госпитализировали в реабилитационный центр для тяжелобольных по решению общего консилиума врачей, пишет Mash.
Московский Комсомолец 08:33
Здоровье

В российские клиники хотят брать на работу врачей-мигрантов

Дефицит врачей в России чиновники из Минтруда и Минздрава предлагают восполнить за счёт специалистов из стран СНГ.
Наша версия 01:07
Происшествия

В Саратове простились с девятилетней Лизой Киселёвой

В Саратове похоронили девятилетнюю Лизу Киселёву, которая пропала 9 октября по пути в школу, а затем была найдена убитой.
RT на русском вчера в 11:15
Интернет

Microsoft впервые за 25 лет добавила на клавиатуру новые кнопки

Microsoft не меняла стандартную раскладку более 25 лет, с момента выхода клавиатуры Microsoft Natural в 1994 году.
Вести.Хайтек 11 октября в 10:37
Авто

Россиян предупредили об изменении транспортного налога

Для легковушек стоимостью от 3 до 5 млн рублей будет применяться единый повышающий коэффициент, который составляет 1,1. Ранее он составлял 1,3 и 1,5. В системе расчета транспортного налога появились изменения, которые касаются организаций.
UfacityNews.ru вчера в 11:08
Спорт

Российский гимнаст Нагорный завоевал золото в опорном прыжке на ЧМ

RT на русском вчера в 07:48
Армия и оружие

В России на учениях проведут запуск 16 крылатых и баллистических ракет

Во время учений стратегических ядерных сил «Гром-2019» будут проведены 16 практических пусков крылатых и баллистических ракет, включая «Булаву» и «Синеву».
RT на русском 05:19
Политика

Елизавета II: Великобритания осуществит Brexit 31 октября

Британская королева Елизавета II в понедельник, 14 октября, подтвердила, что правительство Великобритании осуществит Brexit 31 октября и планирует выработать новую схему партнерства с Евросоюзом.
Аргументы недели 07:36
Футбол

Оздоев прокомментировал слухи об отношениях с Канделаки

Полузащитник «Зенита» и сборной России Магомед Оздоев прокомментировал слухи об отношениях с генеральным продюсером телеканала «Матч» Тиной Канделаки.
Чемпионат вчера в 19:35
Шоу-бизнес

Телеведущая Ольга Ушакова в четвертый раз станет матерью

Ольга Ушакова станет матерью в четвертый раз. Об этом телеведущая заявила на странице в Instagram.
OAnews 12 октября в 13:38
Общество

В России отключили аналоговое телевещание

РИА Новости 04:55
Экономика

Счетная палата назвала нереалистичным проект федерального бюджета

Макроэкономический прогноз, на котором основан бюджет, нереалистичен, предупредила Счетная палата в заключении на проект закона о бюджете на 2020–2022 гг. У аудиторов есть претензии ко всем трем вариантам прогноза.
Ведомости 04:32
Культура

Южнокорейская певица и актриса Солли найдена мёртвой

Актриса и бывшая участница южнокорейской женской группы f(x) 25-летняя Солли (Sulli) найдена мёртвой в своём доме.
News.ru 08:19
Армия и оружие

Евросоюз призвал Турцию прекратить военную операцию в Сирии

«Совет вновь настоятельно призывает Турцию прекратить односторонние военные действия на северо-востоке Сирии и вывести свои войска», — сказано в заявлении Совета ЕС, заседание которого проходит в Люксембурге 14 октября.
Известия 08:28
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Европы по футболу — 2020Больше новостей по теме
Главное