7 ноября сборная России представила новую форму, разработчиком которой является компания Adidas. Однако затем в различных СМИ появлялась информация о том, что многие футболисты национальной команды недовольны новой формой.

с чего всё началось

На прошлой неделе в Москве компания Adidas презентовала новую форму для сборной России по футболу. Сборная должна была выступить в ней на финальном турнире чемпионата Европы.

Сборная России по футболу отказалась играть в новой форме от Adidas

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