Футбол
MetaratingsФутболисты сборной России не хотят играть в новой форме
Несколько дней назад сборная России представила форму от adidas, в которой сыграет на чемпионате Европы — 2020. По имеющейся информации, футболисты национальной команды остались недовольны новой формой и не хотят в ней играть.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
7 ноября сборная России представила новую форму, разработчиком которой является компания Adidas. Однако затем в различных СМИ появлялась информация о том, что многие футболисты национальной команды недовольны новой формой.ТАСС Спортвчера в 13:30
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 10:46, Ашберн
Политика
Коломойский предложил Украине восстановить отношения с Россией
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил в интервью The New York Times, что Украине необходимо улучшить отношения с Россией.
РИА Новости 06:45
Армия и оружие
Израиль начал наносить удары по сектору Газа в ответ на обстрелы
«Наши истребители начали наносить удары по целям "Исламского джихада" в Газе», — говорится в сообщении.
Rambler News Service вчера в 05:58
Общество
В России выросло число случаев мошенничества с платежными картами
В России выросло число случаев мошенничества с платежными картами.
Piter.tv 01:33
Общество
На Россию надвигаются аномальные холода
Арктический антициклон, надвигающийся на Россию, принесет аномальные холода на Урал и Сибирь, пишет в среду Российская газета.
Sputnik Южная Осетия 03:37
Политика
В конгрессе США начались первые открытые слушания по импичменту Трампа
Первые открытые слушания в рамках процедуры импичмента американского президента Дональда Трампа начались в комитете по разведке палаты представителей США.
РИА Новости 10:11
Политика
Около 50 тысяч украинцев переехали в российский Крым
RT на русском 07:21
Политика
Тимошенко объявила о переходе фракции «Батькивщина» в оппозицию
«Наша команда заявляет о переходе партии «Батькивщина» в оппозицию к политике уничтожения Украины, в оппозицию к политике продолжения эпохи бедности», — цитирует ее «Интерфакс».
Известия 09:56
Общество
Андрею Малахову запрещают говорить про Киселевск
КузПресс 06:10
Экономика
В Тверской области в 2020 году построят 136 км газовых сетей
Строительство газопроводов позволит подвести природное топливо более чем к 2 400 домам в Тверской области.
Афанасий-бизнес 09:44
Происшествия
Дело о смерти девочки в Артеке передано в центральный аппарат СК
Уголовное дело о смерти девочки в детском лагере «Артек» передано в центральный аппарат Следственного комитета России.
RT на русском 07:14
Происшествия
Глава района обматерил полицейских в Псковской области
Полиция проверит видео, на котором глава Печорского района в Псковской области Дмитрий Сопотов оскорбляет стражей порядка.
URA.Ru 08:25
Кино
«Доктор Сон» получит продолжение, несмотря на кассовый провал
Кассовый провал «Доктора Сна» стал настоящим шоком для студийных боссов, которые рассчитывали на куда более высокие сборы в свете успеха новых киноадаптаций «Оно» и «Кладбища домашних животных».
Фильм Про 09:30
Политика
WP: Трамп предложил Эрдогану сделку на $100 млрд
Президент США Дональд Трамп предложил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану торговую сделку на $100 млрд, а также «обходной путь» урегулирования ситуации с российскими зенитными ракетными комплексами (ЗРК) С-400.
RT на русском 00:25
Экономика
Глава ПФР рассказал об эффекте неиндексации пенсий работающим
Эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил более 350 млрд рублей на 2020 год.
REGNUM 07:17
Армия и оружие
Два американских катера типа Island вошли в состав ВМС Украины
Два американских катера типа Island, переданных США Киеву в 2018 году, включили в состав Военно-морских сил Украины, заявил в среду заместитель Одесского городского головы Андрей Котляр.
РИА Новости 07:35
Происшествия
В Оренбурге задержали главу областной адвокатской палаты
Глава адвокатской палаты Оренбургской области Валерий Бодашко был задержан по подозрению в продаже адвокатского статуса.
Газета.Ru 09:59
Общество
Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин в селах
Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает введение сокращенного рабочего дня для женщин, проживающих в сельской местности, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 13:48
Общество
Плющенко и Рудковская обратились в полицию из-за угроз сыну
Шестилетнему сыну олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской угрожают, сообщает "360" со ссылкой на спортсмена.
РИА Новости 05:18
Политика
Кремль оценил предложение Назарбаева по встрече Путина и Зеленского
В Кремле высоко ценят стремление первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева наладить отношения Москвы и Киева, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 04:51
Экономика
Росстат отчитался об ускорении экономики почти в два раза
Экономика России, по предварительной оценке Росстата, выросла в третьем квартале года на 1,7% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года.
РБК 08:01
Общество
Маск: следующую фабрику Tesla построит в Берлине
Основатель Tesla Илон Маск сообщил, что четвертую Gigafactory построят в Берлине.
Хайтек+ 06:11
Театры
В ЦК «Сцена» прокомментировали отмену спектакля по мотивам «Чиполлино»
В центре культуры «Сцена» прокомментировали отказ в показе спектакля по мотивам сказки Джанни Родари «Чиполлино» на фестивале любительских театров в Москве.
Взгляд.ру вчера в 03:59
Общество
В Москве Кириллу Терешину удалили его «руки-базуки»
Актуальные Новости вчера в 05:42
Кино
В прокат выходит «Грех» Андрея Кончаловского
Фильм «Грех» Андрея Кончаловского снимали в Италии на итальянском языке с итальянской съемочной группой.
BFM.ru 10:22
Здоровье
В тюменской школе объявлен карантин по внебольничной пневмонии
Внебольничная пневмония — заболевание дыхательной системы, которое развивается вне стен медицинского учреждения.
Новости Тюмени 72.ru 01:30
Происшествия
В Крыму ищут пропавшую шестилетнюю девочку
В Крыму полиция ведет поиски пропавшей шестилетней девочки. Об этом сообщили в республиканском МВД.
РЕН ТВ 08:09
Происшествия
Задержан начальник ростовского главка ФСИН
РИА Новости 05:53