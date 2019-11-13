Футбол
Евразия DailyСборная России по футболу отказалась играть в новой форме
По информации пресс-службы РФС, болельщики сборной России не увидят на футболистах своей национальной сборной в играх против Бельгии (16 ноября) и Сан-Марино (19 ноября) нового комплекта формы, презентованного на прошлой неделе в Москве компанией Adidas.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
7 ноября сборная России представила новую форму, разработчиком которой является компания Adidas. Однако затем в различных СМИ появлялась информация о том, что многие футболисты национальной команды недовольны новой формой.ТАСС Спортвчера в 13:30
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7072 источника, обновлено в 04:39, Ашберн
Политика
Арестованного в Израиле россиянина передадут США
Верховный суд Израиля отклонил апелляцию защиты задержанного в Израиле по запросу США россиянина Алексея Буркова.
Lenta.ru 10 ноября в 07:32
Общество
Дмитрий Медведев прибыл в алтайское село Санниково
Как уже сообщало ИА REGNUM, в Сибирь российский премьер министр Дмитрий Медведев прибыл накануне, 12 ноября.
REGNUM 00:00
Происшествия
В «Артеке» во сне умерла 15-летняя девочка
Вести.Ru 04:29
Происшествия
Задержан глава ГУ ФСИН Ростовской области
Обыски идут в Главном управлении ФСИН по Ростовской области, начальник управления Муслим Даххаев и двое его заместителей задержаны, сообщает «Интерфакс».
BFM.ru 04:27
Экономика
«Газпром» отменил размещение евробондов из-за риска потерять деньги
Последнее размещение в этом году "Газпром" провел в феврале (на $1,25 млрд под 5,15% годовых).
Интерфакс 02:39
Общество
На Россию надвигаются аномальные холода
Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября и затронет юг Западной Сибири.
Российская газета вчера в 21:00
Общество
«Аэрофлот» лишил пассажира бонусных миль за провоз толстого кота
Коммерсантъ вчера в 07:16
Общество
Экс-полковника Захарченко признали опасным и склонным к побегу
Российская газета 00:28
Общество
В России предложили сократить период использования шипованной резины
RT на русском 11 ноября в 22:03
Происшествия
ФСБ изъяла из даркнета наркотики на 650 млн рублей
RT на русском 02:30
Хоккей
Илья Ковальчук может быть выведен из состава «Лос-Анджелес Кингз»
Перед матчем "королей" с "Миннесотой" стало известно, что Ковальчук будет выведен из состава "Кингз" в ближайшем будущем, сообщает Чемпионат.Com.
Вести.Ru вчера в 23:45
Футбол
Тренер «Оренбурга» Федотов может заменить Точилина в «Сочи»
После домашнего поражения футбольного "Сочи" от столичного ЦСКА (2:3) руководство южан, кажется, практически дозрело до увольнения главного тренера команды Александра Точилина.
Вести.Ru вчера в 14:45
Общество
В России выросло число случаев мошенничества с платёжными картами
Согласно статистике ведомства, с января по сентябрь 2019 года в России было зарегистрировано 10,3 тыс. преступлений, квалифицированных по ст. 159.3 Уголовного кодекса («Мошенничество с использованием электронных средств платежа»).
RT на русском вчера в 22:00
Общество
Самое крупное за полвека наводнение произошло в Венеции
Ожидается, что в ближайшие дни так называемая "высокая вода" останется серьезной проблемой для Венеции: в среду пиковый уровень воды в городе составит 160 см, в четверг он опустится до 130 см, а в пятницу снова повысится до 140 см.
Интерфакс 04:02
Политика
На Украине рассказали о трех нарушенных обещаниях Зеленского
Руководитель платформы "Национальная стратегия развития" Дмитрий Спивак рассказал о трех предвыборных обещаниях президента Украины Владимира Зеленского, которые он не выполнил.
Газета.Ru вчера в 21:22
Происшествия
Подросток в Москве потратил 2,5 млн рублей на «раскрутку» Telegram
В Москве 12-летний подросток отдал 2,5 миллиона рублей, которые накопили родители, на раскрутку своего Telegram-канала.
Москва 24 02:20
Здоровье
В России в разы подорожают медсправки на водительские права
Как узнал Волжский.ру из документа, теперь будущие и лишенные прав водители при посещении нарколога будут в обязательном порядке сдавать мочу на «употребление психоактивных веществ».
Волжский.ру вчера в 07:47
Происшествия
МВД возбудило дело против главы микрофинансовой компании из топ-15
Гендиректор МФК «Мани Фанни» Александр Шустов и неустановленные лица стали подозреваемыми в деле о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса), возбужденном отделом МВД по столичному району Арбат.
РБК вчера в 16:00
Политика
Частные лица могут быть приравнены к СМИ-иноагентам
Ко второму чтению проекта об иностранных СМИ-иноагентах предлагается внести поправки о классифицирующих признаках, позволяющих признать таким иноагентом организацию или частное лицо.
Вести.Ru вчера в 07:24
Космос
Зафиксированы гравитационные волны ранее неизвестного типа
Считается, что наиболее распространенным событием, способным породить гравитационные волны, должно являться именно столкновение чрезвычайно массивных космических объектов, таких как черные дыры или нейтронные звезды, и все подобные феномены, зафиксированные за три года, действительно объяснялись событиями такого рода.
Московский Комсомолец вчера в 09:55
Авто
В продаже появился уникальный вездеход «Лесник» на шасси ГАЗ-66
В интернете предлагают купить вездеход, построенный на базе ГАЗ-66, который называется «Лесоруб».
Car.ru 11 ноября в 05:13
Политика
В Киеве проходит акция против снятия запрета на продажу земли
Возле здания Верховной рады в Киеве началась акция протеста по поводу предполагаемого правительством Украины снятия запрета на продажу земли.
REGNUM 03:44
Политика
Чиновницу офиса Зеленского задержали по делу о коррупции
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задержало директора одного из департаментов офиса президента Украины Владимира Зеленского по делу о коррупции.
Известия вчера в 14:09
Технологии
К выходу готовится новое обновление Windows 10 November 2019 Update
К выходу готовится ноябрьское обновление Windows 10 November 2019 Update, что ранее анонсировали представители Microsoft.
Актуальные Новости 11 ноября в 11:52
Происшествия
В Твери горел дом в Морозовских казармах
В Твери произошло возгорание Морозовоского городка по адресу: Двор Пролетарки, 122.
Вся Тверь вчера в 09:07
Политика
В МИД России заявили о готовности принять нового посла США
8 ноября Рябков заявил, что в случае назначения Салливана российско-американские отношения выйдут на новый уровень.
Известия 02:19
Общество
Грета Тунберг поедет из США на форум в Мадриде на катамаране
Экоактивистка из Швеции Грета Тунберг заявила, что поедет из США на климатический форум в Мадриде на катамаране.
RT на русском 04:04
Кино
HBO может представить продолжение сериала «Друзья»
Сериал "Друзья", который в 2019 году отпраздновал свое 25-летие, может получить продолжение.
Газета.Ru вчера в 20:16
Политика
Названо условие подписания Минском дорожных карт по интеграции с РФ
Белоруссия подпишет дорожные карты по интеграции с Россией в случае, если интересы Минска будут соблюдены.
REGNUM 03:56
Политика
Трамп предложил Эрдогану сделку на $100 млрд
Президент США Дональд Трамп предложил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану торговую сделку, а также "обходной путь" урегулирования ситуации с покупкой Анкарой российских зенитных ракетных комплексов С-400.
Газета.Ru 01:05