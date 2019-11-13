7 ноября сборная России представила новую форму, разработчиком которой является компания Adidas. Однако затем в различных СМИ появлялась информация о том, что многие футболисты национальной команды недовольны новой формой.

с чего всё началось

По информации пресс-службы РФС, болельщики сборной России не увидят на футболистах своей национальной сборной в играх против Бельгии (16 ноября) и Сан-Марино (19 ноября) нового комплекта формы, презентованного на прошлой неделе в Москве компанией Adidas.

Сборная России по футболу отказалась играть в новой форме

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