Футбол

MetaratingsMetaratingsФутболисты сборной России не хотят играть в новой форме

Несколько дней назад сборная России представила форму от adidas, в которой сыграет на чемпионате Европы — 2020. По имеющейся информации, футболисты национальной команды остались недовольны новой формой и не хотят в ней играть.
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Футболисты сборной России сыграют в старой форме в оставшихся играх отбора ЧЕ-2020

7 ноября сборная России представила новую форму, разработчиком которой является компания Adidas. Однако затем в различных СМИ появлялась информация о том, что многие футболисты национальной команды недовольны новой формой.
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