Коронавирус

RT на русскомRT на русскомФутболисты сборной России оказали помощь больницам Дагестана

Футболисты сборной России Георгий Джикия, Алексей и Антон Миранчуки оказали помощь больницам трёх населённых пунктов Республики Дагестан в борьбе с пандемией коронавируса.
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