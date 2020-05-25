Футболисты сборной России Георгий Джикия, Алексей и Антон Миранчуки оказали помощь больницам трёх населённых пунктов Республики Дагестан в борьбе с пандемией коронавируса.

Политика Небензя заявил о создании на Украине протектората США Публикация аудиозаписей разговоров, предположительно, экс-лидера Украины Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джо Байдена свидетельствует о том, что США фактически создали из Украины протекторат.

Общество Собянин анонсировал смягчение ограничений в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что из-за положительной динамики по коронавирусу в столице власти решили дальше смягчать ограничительный режим в городе. 425

Общество В Москве могут разрешить открыть летние веранды при кафе и ресторанах Ранее сегодня Владимир Ефимов заявил, что в Москве на следующем этапе снятия ограничений нужно будет открывать непродовольственную торговлю, а после этого — сферу бытовых услуг. 1

Шоу-бизнес Супруга Константина Эрнста родила третьего ребенка Супруга Константина Эрнста Софья родила третьего ребенка, хотя возлюбленные сообщили о беременности всего несколько месяцев назад. 8

Игры Новый «Шерлок Холмс» станет приквелом с нововведениями из The Sinking City Главным нововведением станет полноценный открытый мир — схожий с тем, что было реализовано в прошлогодней The Sinking City.

Футбол Гулиев покинул сбор «Спартака» и переведен во вторую команду Полузащитник "Спартака" Аяз Гулиев отстранен от основной команды и переведен в "Спартак-2".

Здоровье ВОЗ предупредила о новом пике коронавируса Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предполагает, что заболеваемость коронавирусом может «подскочить» в любую минуту и уже в этой волне может случиться второй пик болезни. 325

Шоу-бизнес Оксана Самойлова опровергла информацию о примирении с Джиганом Оксана и Джиган живут под одной крышей, а рэпер регулярно публикует фото детей и признается в любви семье и жене. 9

Общество ВОЗ приостановила испытания препарата от малярии для лечения COVID-19 Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приостановила испытания гидроксихлорохина как возможного средства от коронавирусной инфекции, передает Reuters слова генерального директора ВОЗ Тедроса Гебреисуса. 20

Политика В США потребовали убрать свастики с немецких надгробий Обращение с требованием убрать свастики с трех надгробий немецких военнопленных, захороненных в США, направила в Министерство по делам ветеранов группа законодателей от Демократической и Республиканской партий, 25 мая сообщает The Wall Street Journal.

Происшествия На Кубани за сутки подтвердили 90 новых случаев заражения SARS-CoV-2 Краснодар, 25 мая 2020, 10:49 — REGNUM 90 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Краснодарском крае за последние сутки, об этом оперативный штаб региона сообщил 25 мая. 1K

Шоу-бизнес Победительница «Холостяка» Барбара Пино выбрала свадебное платье В последнем сезоне зрители сразу отметили, что у кубинской фотомодели Барбары Пино есть большой шанс стать победительницей шоу и покорить сердце холостяка Антона Криворотова. 12

Экономика Кудрин призвал к «развороту» российской экономики Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин считает, что кризис, вызванный пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, актуализировал вопрос о развороте России от нефтяной экономики к экономике знаний и технологий. 487