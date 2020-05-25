Коронавирус
MetaratingsДжикия и братья Миранчуки помогли больницам Дагестана
Футболисты сборной России закупили необходимое оборудование и передали медицинским учреждениям в населенных пунктах республики, сообщает твиттер сборной России по футболу.
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Общество
Ремонтники отсудили у Киркорова больше 2 миллионов
Газета.Ru 09:08
Происшествия
На юге Москвы произошла перестрелка
Говорит Москва вчера в 12:18
Общество
В Липецке объяснили просьбу губернатора «поменять цифры» по COVID-19
Опубликованная СМИ аудиозапись с совещания по ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19, на котором губернатор Липецкой области Игорь Артамонов призывал своих подчиненных «поменять цифры», подлинная.
РБК 07:44
Авто
Skoda снизила стоимость двух комплектаций Skoda Rapid
Компания Skoda снизила цены на две комплектации нового Skoda Rapid и приготовила особые условия его приобретения в сложный период пандемии.
Автоновости дня 04:48
Происшествия
Суд арестовал захватчика отделения банка в Москве
Мужчина захватил отделение Альфа-банка на Земляном Валу днем 23 мая, он угрожал взорвать помещение.
Известия 08:52
Шоу-бизнес
Светлана Лобода выложила фото без ретуши после обвинений в пластике
Светлана Лобода поделилась с поклонниками фотографией без ретуши.
Территория новостей вчера в 12:58
Общество
В России могут снизить возраст для начисления надбавки к пенсии
Коммерсантъ вчера в 21:18
Общество
Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений
Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе.
РИА Новости вчера в 20:04
Шоу-бизнес
Петросян впервые опубликовал фото со второй женой
Сатирик Евгений Петросян впервые опубликовал фото с женой Татьяной Брухуновой.
Вести.Ru 08:47
Общество
Российские авиакомпании обрушили цены на перелеты
В связи с эпидемиологической обстановкой в стране количество рейсов заметно сократилось, но крупнейшие авиакомпании Росси вроде «Аэрофлота», S7, «Уральских авиалиний» и Utair значительно снизили цены на перелеты из столицы в крупнейшие города России в июне.
Рамблер 07:35
Экономика
Кабмин выделил регионам 100 млрд рублей
Правительство РФ выделило 100 млрд рублей на поддержку 56 регионов. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
BFM.ru вчера в 02:19
Общество
Мишустин посоветовал россиянам не планировать отдых за рубежом
Россиянам не следует планировать этим летом отдых за рубежом, заявил на заседании президиума координационного совета премьер-министр Михаил Мишустин.
РБК 07:02
Космос
Полёты в космос могут на треть снизить обучаемость людей
Длительные космические экспедиции и межпланетные перелёты могут иметь серьёзные последствия для мозга человека.
Популярная механика 08:09
Происшествия
Полковник спецслужбы арестован за хищения
Полковник Ширенов, в обязанности которого входили вопросы подготовки и организации закупок для нужд ФСО, вместе с господином Третьяковым организовал проведение тендеров по закупкам маршрутизаторов Juniper, картриджей и других расходных материалов, обеспечив своему знакомому гендиректору ООО «Парамитек» Чернецких победу как единственному поставщику соответствующих техники и расходников.
Коммерсантъ вчера в 15:49
Происшествия
Пензенский экс-министр здравоохранения осужден за изнасилование
60-летнего экс-чиновник признали виновным в изнасиловании и действиях насильственного характера в отношении 27-летней женщины.
Российская газета 08:22
Общество
Шувалов опроверг сообщения о перелетах его семьи во время пандемии
Глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов в интервью РБК заявил, что члены его семьи не пользовались частным самолетом во время пандемии COVID-19.
РБК 05:14
Общество
Коронавирус выявлен у 980 сотрудников ФСИН и 238 заключенных
Коронавирусная инфекция выявлена у 980 сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний и 238 заключенных.
ТАСС 09:16
Общество
Правительство ввело временный запрет на ввоз в Россию топлива
«Установить со дня вступления в силу настоящего постановления до 1 октября 2020 года временный запрет на ввоз в Российскую Федерацию видов топлива по перечню, согласно приложению», — говорится в документе.
RT на русском 07:04
Экономика
Для мегапроекта «Газпрома» предложили привлечь деньги россиян
Одним из способов финансирования газохимического проекта "Русгаздобычи" в Усть-Луге может стать привлечение инвестиций населения, считает глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.
РИА Новости 08:27
Шоу-бизнес
Жена Эммануила Виторгана упала с качелей с детьми на руках
Накануне Виторган опубликовал видео, на котором его супруга Ирина качается на качелях вместе с двумя детьми на руках.
Экспресс газета 02:19
Происшествия
В Волгограде задержали зампрокурора
Заместителя прокурора Волгограда задержали по подозрению в покушении на получение взятки в значительном размере, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник.
РИА Новости 08:26
Происшествия
СК начал проверку смерти петербурженки, к которой отказалась приезжать скорая
DP.RU 08:55
Общество
Черногория заявила об отсутствии зараженных коронавирусом
Черногория была последней страной в Европе, где выявили коронавирус – первые случаи инфекции обнаружили 17 марта.
Полит.ру 06:00
Экономика
Состояние 25 богатейших людей мира выросло на $255 млрд за два месяца
За два последних месяца суммарное состояние 25 самых богатых людей мира увеличилось на $255 млрд, несмотря на пандемию коронавируса.
Известия вчера в 02:03
Шоу-бизнес
Джиган опубликовал совместное фото с женой и сыном
Опубликованное в соцсети фото, на котором Джиган с женой и маленьким сыном выглядят очень счастливыми, поклонники восприняли как доказательство налаживания их отношений и воссоединения семьи.
News.ru 06:50
Происшествия
В Екатеринбурге пострадал человек из-за штормового ветра
Штормовой ветер обрушился вечером в понедельник на Екатеринбург, городские службы приступили к ликвидации последствий урагана, сообщает мэрия города, при этом, как уточнили РИА Новости в пресс-службе горздрава, как минимум один человек пострадал.
РИА Новости 09:37
Происшествия
Под Киевом задержали полицейских за изнасилование и избиение девушки
В городе Кагарлык Киевской области задержаны двое полицейских, подозреваемых в избиении и изнасиловании 26-летней девушки.
Известия 09:14
Общество
В Японии отменили режим ЧС, объявленный из-за коронавируса
Радио Маяк 05:59