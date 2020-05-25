Футболисты сборной России закупили необходимое оборудование и передали медицинским учреждениям в населенных пунктах республики, сообщает твиттер сборной России по футболу.

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Шоу-бизнес Джиган опубликовал совместное фото с женой и сыном Опубликованное в соцсети фото, на котором Джиган с женой и маленьким сыном выглядят очень счастливыми, поклонники восприняли как доказательство налаживания их отношений и воссоединения семьи. 7