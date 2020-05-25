Коронавирус

MetaratingsMetaratingsДжикия и братья Миранчуки помогли больницам Дагестана

Футболисты сборной России закупили необходимое оборудование и передали медицинским учреждениям в населенных пунктах республики, сообщает твиттер сборной России по футболу.
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Джикия и братья Миранчуки помогли больницам в Дагестане

РИА Новости02:13

Джикия и братья Миранчуки помогли больницам в Дагестане

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Братья Миранчуки и Джикия закупили оборудование для больниц Дагестана

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Братья Миранчуки и Джикия помогли дагестанским больницам

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Футболисты сборной России оказали помощь врачам Дагестана

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Sport24.ru02:08

Братья Миранчуки и Джикия помогли больницам в Дагестане

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