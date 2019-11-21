Футбол

Нева СпортНева СпортФутболисты сборной России получат 400 млн рублей за выход на Евро-2020

Футболисты сборной России получат 400 миллионов рублей за выход в финальную стадию чемпионата Европы 2020 года. Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», футболисты и тренеры национальной команды должны получить 70 процентов от суммы, которая поступит в Российский футбольный союз (РФС) от УЕФА.
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Российские футболисты получат 400 млн рублей за выход на Евро

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