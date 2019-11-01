Футбол
ЧемпионатФутболисты сборной России посоветовали фильмы ужасов в честь Хэллоуина
Футболисты сборной России в честь Хэллоуина посоветовали болельщиками свои любимые фильмы ужасов.
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Политика
В конгрессе США приняли резолюцию против участия России в G7
Комитет палаты представителей по иностранным делам американского конгресса одобрил резолюцию против участия России во встречах G7.
Москва 24 01:39
Шоу-бизнес
Лейбл Максима Фадеева расторг контракты со всеми артистами
Российский продюсер Максим Фадеев сообщил о расторжении контрактов со всеми артистами его лейбла MALFA.
News.ru вчера в 06:16
Транспорт
До конца года в Подмосковье откроют семь новых дорог
К новому году в Московской области закончится строительство семи новых дорог.
News.ru 14:17
Происшествия
Замок из списка мирового наследия ЮНЕСКО сгорел в Японии
В 2000 году замок вошел в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
iReactor вчера в 23:28
Здоровье
Национальный календарь прививок будет дополнен
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова поддержала предложение Романа Пономарева.
ГТРК Мурман 11:43
Политика
Захарова оценила призыв НАТО передать Украине контроль над Крымом
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала бессмысленным призыв НАТО передать контроль над Крымом Украине.
RT на русском 16:25
Общество
Небензя прокомментировал избиение российского дипломата в Косово
Сотрудник миссии ООН в Косово (МООНК, UNMIK) россиянин Михаил Краснощеков, несмотря на наличие у него дипломатического иммунитета, 28 мая был задержан и жестоко избит в ходе операции косовоалбанского спецназа в сербских муниципалитетах на севере края.
РИА Новости 18:35
Политика
Асад назвал Трампа лучшим президентом США
Президент США Дональд Трамп является лучшим лидером в истории страны, потому что откровенно заявляет о своих планах - например, захватить нефтяные месторождения в Сирии, заявил сирийский президент Башар Асад.
Известия 18:15
Происшествия
Детсад в Нарьян-Маре, где убили ребенка, будет закрыт на сутки
Представитель пресс-службы администрации Ненецкого автономного округа сообщила журналистам, что детское дошкольное учреждение "Сказка" в городе Нарьян-Мар 1 ноября будет закрыто для посещения в связи с убийством шестилетнего воспитанника, которое произошло в детском саду накануне.
Московский Комсомолец 17:14
Общество
Ректор ВШЭ прокомментировал слова профессора об «убогом» русском языке
В своем посте преподаватель ВШЭ Гусейнов возмутился тем, что в московских киосках почти невозможно найти прессу на других языках, кроме русского, который он назвал "убогим клоачным".
Московский Комсомолец вчера в 09:31
Политика
Зеленский прокомментировал решение Дании по «Северному потоку — 2»
Российский президент Владимир Путин приветствовал решение Дании.
RT на русском 06:04
Общество
Решение о переходе на кассетные подшипники отменят в суточный срок
По итогам совещания, сообщил представитель господина Козака Илья Джус, «принято принципиальное решение Минтрансу в суточный срок признать утратившим силу приказ Минтранса от 25 октября 2019 года в части обязательного перехода на подшипники кассетного типа с 1 января 2021 года».
Коммерсантъ 10:58
Кино
Мединский не увидел оснований запрещать прокат «Джокера» в России
Министр культуры России Владимир Мединский не видит оснований запрещать прокат «Джокера» в России.
Мойка78 вчера в 21:00
Кино
Федор Добронравов рассказал о новом сезоне «Сватов»
Российский актер Федор Добронравов рассказал, когда выйдет новый сезон комедийного сериала «Сваты».
Мойка78 01:29
Здоровье
С пеной у рта: почему на Украину возвращаются смертоносные болезни
"Болезни рядышком стучатся" На Украине в 2019 году зафиксировано 20 случаев заболевания дифтерией, 18 из них — в октябре.
Известия 17:02
Технологии
Пользователей Android атаковал «неудаляемый» вирус
По оценкам экспертов, программа Xhelper тщательно прячется от владельцев устройств и может сохраниться даже при сбросе гаджета до заводских настроек.
Lenta.ru 11:20
Общество
«Роскосмос»: НАСА запросило дополнительные места на «Союзах»
НАСА запросило у «Роскосмоса» дополнительные места на российских кораблях «Союз» в 2020 и 2021 годах.
BFM.ru 05:38
Кино
Новый «Терминатор: Темные судьбы» стартовал в российском прокате
Новый долгожданный «Терминатор» 2019 со Шварценеггером в главной роли стартовал в российском прокате, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com 10:00
Хоккей
Свечников первым в истории НХЛ забросил лакросс-гол
RT на русском вчера в 02:08
Политика
Путин не исключил ужесточения наказания за ошибки врачей
На встрече президента РФ Владимира Путина с представителями общественности в Светлогорске Калининградской области была поднята проблема ответственности медиков и медицинских организаций за ошибки при назначении инвалидности.
Российская газета 07:06
Транспорт
Минтранс разработал ПДД для электросамокатов, моноколес и гироскутеров
Министерство транспорта подготовило поправки в Правила дорожного движения (ПДД), согласно которым появляется новый термин — средства индивидуальной мобильности (СИМ).
РБК 16:20
Здоровье
Ученые вычислили самый опасный возраст для мужчин и женщин
Оказалось, что самым опасным возрастом у мужчин является период жизни после 40-летнего рубежа.
ToDay News Ufa 00:04
Футбол
Карпин прокомментировал поражение от «Спартака»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал пресс-конференцию после матча с московским «Спартаком» (1:2) в 1/8 финала Кубка России.
ProstoProSport 15:59
Происшествия
СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества
Следственный комитет в среду предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда аферисты выдают себя за следователей.
РИА Новости вчера в 10:56
Экономика
Китайская компания построит вокруг Киева кольцевую дорогу
Строительство Большой кольцевой автомобильной дороги вокруг Киева должно стартовать в 2020 году, сообщает ТАСС со ссылкой на министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия.
Аргументы и Факты 11:37
Политика
США могут ввести санкции против Испании за поддержку Мадуро
Ранее News.ru писал, что власти Соединённых Штатов проводят подготовку к принятию новых санкций, направленных против Кубы, заявил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс.
News.ru 12:04