Футболисты сборной России в преддверии Хеллоуина посоветовали болельщикам свои любимые фильмы ужасов.

Происшествия В Кузбассе убит бывший мэр города Киселевск Ранее в СМИ появилась информация, что в ночь на 1 ноября Лаврентьева убили в собственном доме в селе Верх-Чумыш.

Армия и оружие Асад усомнился в ликвидации главы ИГИЛ аль-Багдади Президент Сирии Башар Асад заявил, что Дамаск не связывался с США по вопросу ликвидации главаря ИГИЛ* Абу Бакра аль-Багдади и не поверит в реальность его убийства до тех пор, пока не будут предъявлены свидетельства.

Наука Обнаружен полезный эффект холестерина Ученые из шведского Лундского университета провели исследование и выяснили, что для нормальной работы отвечающего за выработку инсулина рецептора необходим холестерин.

Политика Фото стоящего перед Столтенбергом Зеленского насмешило комментаторов На фото Столтенберг сидит за столом с ручкой в руке и, по предположению издания Strana.ua, расписывается в книге почетных гостей Мариинского дворца, а Зеленский стоит перед ним.

Транспорт Минтранс подготовил ПДД для гироскутеров Министерство транспорта России подготовило проект о введении правил для передвижения электросамокатов, гироскутеров, мотоколес и сигвеев, которые обозначат как "средства индивидуальной мобильности".

Происшествия В Екатеринбурге задержали сообщившего о бомбе на борту самолета В Екатеринбурге задержали мужчину 1982 года рождения, ранее заявившего о бомбе на борту самолета авиакомпании Utair, который должен был выполнять рейс Екатеринбург — Сургут.

Путешествия Программу визита японских туристов на Итуруп сократили из-за погоды Программу двухдневного визита японских туристов на курильский остров Итуруп сократили из-за штормового предупреждения, сообщила РИА Новости в пятницу руководитель компании "Гидрострой-тур" Марина Евгенова.

Происшествия Отставной генерал милиции задержан за подготовку убийства Генерал-майор милиции в отставке, экс-начальник Западного УВД на транспорте Александр Туривненко задержан по подозрению в подготовке заказного убийства жены своего умершего брата.

Здоровье В Курганской области проведут реформу здравоохранения С учётом результатов проверки до 10 января следующего года разработают программу модернизации первичного звена оказания медицинской помощи, и станет ясно, как будет выглядеть структура здравоохранения в Курганской области, сообщила Кокорина.