Футбол
ЧемпионатФутболисты сборной России посоветовали фильмы ужасов в честь Хеллоуина
Футболисты сборной России в преддверии Хеллоуина посоветовали болельщикам свои любимые фильмы ужасов.
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Гаджеты
Корпорация Apple купила бренд у компании из Зеленограда
Корпорация Apple купила торговую марку российской группы компаний ISBC, под которой она выпускала гаджеты с RFID-метками.
Происшествия
В Кузбассе убит бывший мэр города Киселевск
Ранее в СМИ появилась информация, что в ночь на 1 ноября Лаврентьева убили в собственном доме в селе Верх-Чумыш.
Армия и оружие
Асад усомнился в ликвидации главы ИГИЛ аль-Багдади
Президент Сирии Башар Асад заявил, что Дамаск не связывался с США по вопросу ликвидации главаря ИГИЛ* Абу Бакра аль-Багдади и не поверит в реальность его убийства до тех пор, пока не будут предъявлены свидетельства.
Наука
Обнаружен полезный эффект холестерина
Ученые из шведского Лундского университета провели исследование и выяснили, что для нормальной работы отвечающего за выработку инсулина рецептора необходим холестерин.
Политика
Фото стоящего перед Столтенбергом Зеленского насмешило комментаторов
На фото Столтенберг сидит за столом с ручкой в руке и, по предположению издания Strana.ua, расписывается в книге почетных гостей Мариинского дворца, а Зеленский стоит перед ним.
Происшествия
Убийца мальчика в детсаду в Нарьян-Маре хотел жить вечно
«Надо было убить ребенка, маленького ребенка, чтобы заклинание сбылось», - заявил в полицейской машине задержанный 36-летний Денис Поздеев.
Общество
Какие изменения в законодательстве ждут россиян с 1 ноября
С 1 ноября вступит в силу множество нормативных правовых актов, которые затрагивают самые разные сферы жизни россиян.
Экономика
В Госдуме занялись решением проблемы ипотечных квартир с детскими долями
Депутаты Госдумы готовят поправки в законодательство, которые позволят решить с получением ипотечных кредитов семьями, в которых детям выделены доли в существующем жилье.
Происшествия
В Томске прекратили дело против подростка, защищавшего щенка
Политика
Захарова ответила на призыв НАТО передать контроль над Крымом Украине
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова НАТО о передаче контроля над полуостровом Крым.
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в ноябре
Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что жителей России ждет относительно теплый ноябрь.
Общество
Небензя назвал шокирующими детали нападения на дипломата РФ в Косово
Дипломат призвал Совет Безопасности ООН решительно осудить нападение на Краснощекова и оценил итоги расследования инцидента.
Шоу-бизнес
Умар Джабраилов рассказал правду о романе с Ксенией Собчак
По словам Джабраилова, именно юность Собчак стала своеобразным гарантом небывалой искренности и подлинности ее чувств.
Армия и оружие
Корвет «Гремящий» оснастят гиперзвуковыми ракетами «Циркон»
Президент России Владимир Путин подтвердил, что корвет проекта 20385 «Гремящий» будет оснащен новейшими гиперзвуковыми ракетами «Циркон».
Игры
Компания Valve обновила интерфейс библиотеки игр в Steam
Транспорт
Минтранс подготовил ПДД для гироскутеров
Министерство транспорта России подготовило проект о введении правил для передвижения электросамокатов, гироскутеров, мотоколес и сигвеев, которые обозначат как "средства индивидуальной мобильности".
Происшествия
В Екатеринбурге задержали сообщившего о бомбе на борту самолета
В Екатеринбурге задержали мужчину 1982 года рождения, ранее заявившего о бомбе на борту самолета авиакомпании Utair, который должен был выполнять рейс Екатеринбург — Сургут.
Путешествия
Программу визита японских туристов на Итуруп сократили из-за погоды
Программу двухдневного визита японских туристов на курильский остров Итуруп сократили из-за штормового предупреждения, сообщила РИА Новости в пятницу руководитель компании "Гидрострой-тур" Марина Евгенова.
Экономика
Минэкономразвития предлагает изменить подход к учету уровня бедности
Министерство экономического развития РФ подготовило проект постановления, которое предполагает внесение изменений в порядок статистического измерения уровня бедности.
Кино
Netflix опубликовал трейлер «Ведьмака» с Генри Кавиллом
Стриминговый сервис Netflix выпустил полноценный трейлер сериала «Ведьмак». Премьера сезона намечена на 20 декабря.
Технологии
Пользователей Android атаковал вирус, который невозможно удалить
Устройства на Android атаковал вирус Xhelper, который почти невозможно удалить, даже если сбросить настройки гаджета до заводских.
Происшествия
Бизнесмен из списка Титова Андрей Каковкин получил три года тюрьмы
Ростовский бизнесмен Андрей Каковкин вернулся в Россию зимой прошлого года. При въезде в страну его сразу же арестовали.
Армия и оружие
Киев ввел в оккупированной части Донбасса «желтый режим»
Военнослужащие, работники правоохранительных органов имеют на период действия режима "желтый" специальные полномочия.
Происшествия
Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.
Политика
Зеленский дал комментарий о решении Дании по «Северному потоку — 2»
Власти Украины понимали, что Дания может дать России разрешение на строительство в своих территориальных водах газопровода «Северный поток — 2». Об этом 31 октября заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Происшествия
Минобороны назвало провокацией видео «издевательств» в Забайкалье
Министерство обороны прокомментировало публикацию видеозаписи, на которой, по версии СМИ, зафиксированы унижения солдат в воинской части в Забайкалье.
Происшествия
Отставной генерал милиции задержан за подготовку убийства
Генерал-майор милиции в отставке, экс-начальник Западного УВД на транспорте Александр Туривненко задержан по подозрению в подготовке заказного убийства жены своего умершего брата.
Здоровье
В Курганской области проведут реформу здравоохранения
С учётом результатов проверки до 10 января следующего года разработают программу модернизации первичного звена оказания медицинской помощи, и станет ясно, как будет выглядеть структура здравоохранения в Курганской области, сообщила Кокорина.
Шоу-бизнес
Джиган станет отцом в четвертый раз
Джиган и Оксана Самойлова ждут еще одного ребенка. У пары уже есть три дочери, но звездные родители давно мечтают о сыне.