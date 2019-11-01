Футбол
ЧемпионатФутболисты сборной России посоветовали фильмы ужасов в честь Хеллоуина
Футболисты сборной России в преддверии Хеллоуина посоветовали болельщикам свои любимые фильмы ужасов.
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Политика
Депутат Рады расплакалась на заседании
Общество
В Нью-Йорке решили запретить фуа-гра
Городской совет Нью-Йорка 30 октября принял закон, в соответствии с которым с 2022 года в городе будет запрещено продавать фуа-гра.
Происшествия
Страховщик погасит долг по ипотеке убитой жительницы Екатеринбурга
Политика
Белоруссия унифицирует с Россией таргетирование инфляции
Глава Национального банка Белоруссии Павел Каллаур сообщил, что Минск при унификации денежно-кредитной политики с Москвой рассчитывает с 2021 года перейти на режим таргетирования инфляции, с целями, близкими российскому Центробанку.
Общество
В России вступил в силу закон о суверенном рунете
В России вступил в силу закон о суверенном рунете С 1 ноября в России вступает в силу закон о «суверенном рунете», подразумевающий установку на сетях операторов систем фильтрации интернет-трафика для противодействия угрозам.
Происшествия
Опубликовано видео с места убийства экс-мэра Киселевска
Оперативное видео с места убийства экс-мэра Киселевска Кемеровской области Сергея Лаврентьева опубликовал 1 ноября Следственный комитет России.
Шоу-бизнес
Максим Фадеев расторг контракт со всеми своими артистами
Музыкальный продюсер Максим Фадеев расторг контракт со всеми артистами своего лейбла Malfa.
Общество
Суд признал законным внесение ФБК в список иноагентов
Замоскворецкий суд Москвы признал законными действия Минюста, который внёс Фонд борьбы с коррупцией* (ФБК) в реестр некоммерческих организаций — иностранных агентов.
Происшествия
Губернатор НАО прокомментировал убийство ребенка в детсаду Нарьян-Мара
Губернатор Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский заявил о системной проблеме с безопасностью детей после убийства мальчика в детсаду в Нарьян-Маре.
Общество
В России стартует розничная продажа растительного мяса Beyond Meat
В 2019 г. компания на IPO привлекла $240 млн. В основе растительного мяса – гороховый белок, вода, рапсовое масло и другие ингредиенты.
Происшествия
Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете
Кино
Новый «Терминатор: Темные судьбы» стартовал в российском прокате
Новый долгожданный «Терминатор» 2019 со Шварценеггером в главной роли стартовал в российском прокате, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Происшествия
В Подмосковье загорелся склад с древесиной на площади 1,7 тыс. кв. м
По данным подмосковного главка, возгорание локализовали на площади 1,7 тыс. кв. м. В его тушении участвуют 56 пожарных и 15 единиц техники.
Политика
Фото Зеленского и Столтенберга рассмешило пользователей соцсетей
Пользователи сети посмеялись над совместной фотографией президента Украины Владимира Зеленского и генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, сообщает РИА Новости.
Политика
Госдеп согласился опубликовать документы по Украине
Госдепартамент по требованию суда согласился опубликовать документы, которые связаны с адвокатом американского президента Дональда Трампа Руди Джулиани и с политикой администрации США в отношении Украины, пишет газета Hill со ссылкой на заявление.
Происшествия
Отставной генерал милиции задержан за подготовку убийства
Генерал-майор милиции в отставке, экс-начальник Западного УВД на транспорте Александр Туривненко задержан по подозрению в подготовке заказного убийства жены своего умершего брата.
Политика
Лавров заявил, что Россия и Китай не планируют создание военного союза
Отношения России и Китая находятся на очень высоком уровне, но о создании военных союзов между двумя странами речи не идет, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк появился на пресс-конференции
Татьяна Навка прокомментировала состояние мужа Анастасии Заворотнюк - фигуриста Петра Чернышева, передает «Комсомольская правда».
Армия и оружие
Турецкий генерал предрек России союз с США
По мнению отставного генерала, зачинщиком войны с большой вероятностью может стать США в попытке избежать установления мировой гегемонии Китая, «когда ситуация станет невыносимой».
Экономика
Киев оценил потери от сокращения транзита российского газа
Прямые потери Киева от сокращения транзита составят 0,6% и 0,9% ВВП в 2020 и 2021 годах соответственно.
Общество
Росреестр оповестит собственников о попытках продать их недвижимость
Владельцы недвижимости с 1 ноября начнут получать уведомления о поступлении в органы Росреестра электронных документов для оформления дистанционных сделок.
Армия и оружие
ИГ подтвердило смерть своего лидера Аль-Багдади
Экономика
В Германии назвали рубль лучшей валютой
Российский рубль успешно преодолел все вызовы и стал лучшей валютой развивающихся стран в этом году.
Общество
Медведев разрешил построить новую трассу из Москвы в Казань
Политика
Захарова ответила на призыв НАТО вернуть Крым Украине
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала призыв НАТО вернуть Крым под контроль Украины «сотрясанием воздуха», передает Ura.ru.
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у российского подразделения Danske Bank
Центробанк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у петербургского «Данске банка» на основании ходатайства, поданного акционером, сообщается на сайте регулятора.
Экономика
Власти подготовили новый вариант легализации криптоактивов в России
Власти могут разрешить проводить на российских криптобиржах сделки с иностранными цифровыми финансовыми активами (ЦФА).
Авто
Hyundai показал «убийцу» Honda Civic Type R
Первый называется Bisimoto VelosterRaptor N и позиционируется как «убийца Honda Civic Type R», второй фантазирует на тему раллийной модификации кроссовера Kona.
Авто
Новый Porsche 911 впервые получил механическую коробку
Спорткар Porsche 911 нового поколения впервые стал доступен с механической коробкой передач.