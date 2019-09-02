Игроки сборной России по футболу поздравили главного тренера национальной команды Станислава Черчесова с днём рождения. Как сообщает корреспондент RT c тренировочной базы команды в подмосковном Новогорске, игроки подарили своему наставнику футболку национальной команды с номером 56 на спине.

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