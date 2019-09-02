Футбол
RT на русскомФутболисты сборной России поздравили Черчесова с 56-летием
Игроки сборной России по футболу поздравили главного тренера национальной команды Станислава Черчесова с днём рождения. Как сообщает корреспондент RT c тренировочной базы команды в подмосковном Новогорске, игроки подарили своему наставнику футболку национальной команды с номером 56 на спине.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 18:01, Вашингтон
Общество
Ураган «Дориан» обрушился на Багамские острова
Lenta.ru вчера в 14:29
Происшествия
Илью Азара и Любовь Соболь отпустили из отделения полиции
Журналиста Илью Азара и юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь отпустили из отделения полиции.
Ведомости 17:48
Политика
Путин раскритиковал оскорбившую пострадавших от паводка чиновницу
RT на русском 14:40
Общество
Что в Госдуме предлагают сделать с гаражами россиян
Если новый закон будет принят депутатами, то в этом секторе будет создано правовое поле, которое закрепит понятия: гараж, гаражный комплекс и машино-место.
Infokam.su 31 августа в 10:30
Армия и оружие
ВМС США потеряли все авианосцы у восточного побережья США
Восточное побережье США осталось без авианосцев.
Avia.pro 02:46
Политика
В Минэнерго Украины надеются на переговоры с Россией по транзиту газа
Новый глава Минэнерго Украины Алексей Оржель прокомментировал текущие отношения с Россией.
Журналистская правда 07:05
Происшествия
В Калифорнии более 30 человек погибли при пожаре на корабле
Тридцать четыре человека погибли в результате возгорания на корабле у берегов Калифорнии, сообщает телеканал KTLA со ссылкой на местное пожарное управление.
РИА Новости 08:50
Авто
Группа ГАЗ показала новую «Газель»
Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.
РБК 07:52
Политика
Порошенко вошёл в комитет Рады по интеграции с ЕС
Бывший президент Украины Пётр Порошенко вошёл в состав комитета Верховной рады по вопросам интеграции с Европейским союзом.
RT на русском 15:33
Футбол
Вячеслав Караваев стал игроком «Зенита»
Защитник сборной России Вячеслав Караваев перешел из голландского "Витесса" в "Зенит".
Вести.Ru 12:14
Политика
Зеленский поручил начать запуск «масштабной приватизации» до 1 октября
Президент Украины Владимир Зеленский поручил до 1 октября 2019 года запустить процесс «масштабной приватизации».
Коммерсантъ 08:52
Происшествия
Вахта памяти: со дня трагедии в Беслане прошло 15 лет
Вести.Ru вчера в 03:29
Космос
Европейский спутник уклонился от столкновения с аппаратом Маска
Европейский спутник наблюдения Земли Aeolus выполнил маневр, чтобы не столкнуться с одним из космических аппаратов орбитальной группировки связи Starlink, развертываемой компанией SpaceX Илона Маска, сообщило Европейское космическое агентство (ЕКА).
РИА Новости 11:15
Экономика
Свои долги у банков разрешат выкупать россиянам
Согласно документу, россияне смогут выкупить у банков и микрофинансовых организаций свои просроченные долги.
Privet-Rostov.ru вчера в 02:46
Общество
Гороскоп на 1 сентября: придется отстоять свои интересы
Сегодняшний гороскоп располагает к тому, что желание быть независимым, показать свою самодостаточность, равно как и отстаивать свои интересы будет достигаться любой ценой.
Московский Комсомолец 31 августа в 12:16
Финансы
Отношение платежей по кредиту к доходам населения близится к пику
Основной вклад внесли необеспеченные потребительские кредиты: коэффициент обслуживания долга по ним вырос с 8,3 до 8,8% и приблизился к пику 2014 г. (9,3%).
Ведомости вчера в 16:45
Общество
Большая черепаха повадилась ползать в пивную
Житель британского города Тьюксбери, графство Глостершир, приучил свою черепаху ползать в паб. Об этом пишет издание Daily Star.
Lenta.ru 13:51
Шоу-бизнес
Наталья Поклонская рассталась с мужем
Наталья Поклонская и бывший руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьёв поженились в августе 2018 года и даже написали вместе автобиографическую книгу.
Говорит Москва 05:56
Культура
Умер сценарист сериала «Доктор Кто» Терренс Дикс
Один из сценаристов британского сериала «Доктор Кто» Терренс Дикс скончался в возрасте 84 лет.
РБК 16:09
Шоу-бизнес
Катя Лель кардинально изменила свой имидж
Звезда российской эстрады практически завершила написание нового музыкального альбома, поэтому решила под конец работы кардинально поменять свой образ, покрасив волосы в оригинальный розовый цвет.
Discover24 06:44
Авто
Представили новый электрический кроссовер Cupra Tavascan
Компания Seat представила новый концептуальный электрокроссовер Tavascan, который станет очередной моделью суббренда Cupra.
Автоновости дня 06:15
Общество
На Урале через два дня после открытия обрушился понтонный мост
В октябре 2017 года из-за ветхости был разрушен мост через реку Каква, жители Филькино (постоянно зарегистрированы в этой части села — 13 человек) остались без транспортного сообщения с «большой землей».
Коммерсантъ 11:16
Армия и оружие
Эксперт оценил перспективы российских глубоководных роботов
RT на русском 14:53
Энергетика
Орешкин заявил о готовности России к нефти по $40 за баррель
Оптимальная для российской экономики цена на нефть — $60 за баррель, заявил министр экономического развития Максим Орешкин в интервью ТАСС.
РБК вчера в 19:23
Технологии
Burberry начнёт переписываться с покупателями в мессенджере
Burberry добавили в свое приложение функцию чата.
Euromag.ru 07:19
Происшествия
Неизвестные с молотком отняли у водителя сумку с деньгами
Неизвестные на автомобиле марки Nissan заставили водителя Volkswagen остановиться на проезжей части.
Москва 24 13:54