Сборная России по футболу разгромила команду Шотландии в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года. Встреча в столичных «Лужниках» завершилась со счетом 4:0. Все голы в матче были забиты во втором тайме.

Политика Зеленский высказался о возможности подачи воды в Крым Президент Украины Владимир Зеленский не исключил возможности переговоров с российской стороной относительно возобновления подачи днепровской воды в Крым.

Происшествия В Саратове нашли тело пропавшей девятилетней девочки Тело девятилетней девочки, которая 9 октября ушла из дома в школу и не вернулась, обнаружили в Саратове, сообщил ТАСС в пятницу зампредседателя правительства региона Роман Бусаргин.

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Политика Зеленский прокомментировал отсутствие авиасообщения с Россией Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона прокомментировал отсутствие авиасообщения между его страной и Россией.

Происшествия В Тюменской области уволили агрессивного учителя ОБЖ Учителя ОБЖ, который нецензурно выражался и бил школьников во время урока в школе поселка Боровский Тюменской области, уволен, сообщил РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в регионе Андрей Степанов.

Происшествия Чемпион мира по боксу попал в серьезное ДТП Чемпион мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирного боксерского совета (WBC) американец Эррол Спенс попал в серьезную аварию в Далласе, сообщает CBS.

Политика Киев заявил о скором возвращении задержанных в Керченском проливе кораблей Как сообщало ИА REGNUM, ноябре 2018 года 24 украинских военных моряка, включая двух сотрудников СБУ, которые на трёх кораблях совершили провокацию в Керченском проливе, были задержаны российскими пограничниками за незаконное пересечение госграницы РФ.