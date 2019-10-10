Футбол
ИзвестияФутболисты сборной России разгромили Шотландию в отборе Евро-2020
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Москва, Стадион «Лужники»
|42′
Джон Флек
|46′
Оливер Бёрк
Лоуренс Шенкленд
Артем Дзюба
|57′
Магомед Оздоев
|60′
Юрий Жирков
Денис Черышев
|66′
|68′
Райан Фрэйзер
Райан Кристи
Артем Дзюба
|70′
Алексей Ионов
Ильзат Ахметов
|77′
|81′
Джон Флек
Стюарт Армстронг
Александр Головин
|84′
Артем Дзюба
Николай Комличенко
|86′
Россия
Расстановка 4‑3‑3
1
Гилерме
2
Фернандес
5
Семенов
14
Джикия
13
Кудряшов
7
Оздоев
8
Баринов
6
Черышев
10
Ахметов
19
Комличенко
17
Головин
1
Маршалл
5
Девлин
4
Малгрю
3
Робертсон
2
Палмер
8
Макгинн
7
Снодграсс
18
Армстронг
20
Кристи
10
Макгрегор
19
Шенкленд
Шотландия
Расстановка 4‑3‑3
Сборная России по футболу разгромила команду Шотландии в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года. Встреча в столичных «Лужниках» завершилась со счетом 4:0. Все голы в матче были забиты во втором тайме.
Читать в источнике
Оценить118
Подробнее о событии
Показать все источники
Игроки сборной России и фанаты отмечают победу над Шотландией. Исландские хлопки
Спорт-Экспрессвчера в 17:09
Автоматически обработано 7025 источников, обновлено в 03:14, Ашберн
Политика
Зеленский высказался о возможности подачи воды в Крым
Президент Украины Владимир Зеленский не исключил возможности переговоров с российской стороной относительно возобновления подачи днепровской воды в Крым.
Происшествия
В Саратове нашли тело пропавшей девятилетней девочки
Тело девятилетней девочки, которая 9 октября ушла из дома в школу и не вернулась, обнаружили в Саратове, сообщил ТАСС в пятницу зампредседателя правительства региона Роман Бусаргин.
Гаджеты
AMD впервые за 12 лет заняла более 30% процессорного рынка
Проще говоря, стоит ожидать, что и реальные поставки процессоров AMD в третьем квартале существенно выросли — стоит лишь дождаться данных от надёжных источников.
Политика
Зеленский рассказал об отношении к российским СМИ и Скабеевой
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своем отношении к российским СМИ, в частности к телеведущей Ольге Скабеевой.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» намерен приобрести полузащитника «Ростова»
Норвежский хавбек «Ростова» Матиас Норманн в скором времени может продолжить карьеру в английском клубе «Манчестер Юнайтед».
Здоровье
Водителей проверят на хронический алкоголизм
Будущих водителей и граждан, желающих вернуть права после лишения, ждет обязательный тест на определение в крови карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) — маркера, который указывает на хронический алкоголизм.
Политика
Шедший к Путину шаман возобновит поход в Москву
Якутский шаман Александр Габышев, который собирался идти в Москву «изгонять президента России Владимира Путина», заявил о возобновлении похода.
Политика
Зеленский прокомментировал отсутствие авиасообщения с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона прокомментировал отсутствие авиасообщения между его страной и Россией.
Происшествия
В Тюменской области уволили агрессивного учителя ОБЖ
Учителя ОБЖ, который нецензурно выражался и бил школьников во время урока в школе поселка Боровский Тюменской области, уволен, сообщил РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в регионе Андрей Степанов.
Кино
Disney нашел актера на роль краба в «Русалочке»
Происшествия
Адвокат попросила передать в ФСБ материалы проверки задержавших Голунова полицейских
Адвокат Ивана Голунова Сергей Бадамшин просит генерального прокурора России передать материалы проверки в отношении полицейских, задержавших журналиста, в Управление «М» ФСБ России.
Шоу-бизнес
Рудковская предстала в образе Золушки с гигантским декольте
Рудковская предстала в образе Золушки с гигантским декольте Продюсер выступила в качестве модели для роскошной фотосессии.
Общество
Минтруд хочет изменить условия выплаты пособия по уходу за ребенком
Минтруд считает, что претендовать на выплату пособия по уходу за ребенком до полутора лет могут те, кто уделяет этому достаточно времени.
Происшествия
Чемпион мира по боксу попал в серьезное ДТП
Чемпион мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирного боксерского совета (WBC) американец Эррол Спенс попал в серьезную аварию в Далласе, сообщает CBS.
Политика
Пресс-марафон Зеленского продлился 14 часов
Общество
Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности
Происшествия
Взрыв прогремел на иранском танкере в Красном море
На танкере в Красном море неподалеку от Саудовской Аравии произошел взрыв.
Происшествия
Двух стюардов российской авиакомпании нашли мертвыми в Подмосковье
Происшествия
В Москве задержали подозреваемую в выводе за границу миллиарда рублей
По предварительным данным, общая сумма денег, выведенных за пределы России с 2015 по 2018 год, превысила миллиард рублей.
Политика
Киев заявил о скором возвращении задержанных в Керченском проливе кораблей
Как сообщало ИА REGNUM, ноябре 2018 года 24 украинских военных моряка, включая двух сотрудников СБУ, которые на трёх кораблях совершили провокацию в Керченском проливе, были задержаны российскими пограничниками за незаконное пересечение госграницы РФ.
Армия и оружие
В Турции сообщили о гибели первого военного в ходе операции в Сирии
Первый турецкий военнослужащий погиб в ходе операции "Источник мира" на северо-востоке Сирии, сообщил глава Минобороны республики Хулуси Акар.
Футбол
Малком перенес операцию и до весны не сыграет за «Зенит»
Общество
На Японию движется мощнейший за последние 60 лет тайфун
На Японию надвигается тайфун "Хагибис", сопоставимый по силе с тайфуном "Ида", который обрушился на страну в 1958 году.
Политика
Пранкеры Вован и Лексус разыграли американского сенатора
Политика
Путин обсудил с президентом Туркменистана поставки автомобилей Aurus
Политика
Медведев переназначил Пиотровского директором Эрмитажа
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о переназначении Михаила Пиотровского генеральным директором Государственного Эрмитажа.
Кино
Вышел второй трейлер фильма «Zомбилэнд: Контрольный выстрел»
Кино
Актер Николай Добрынин объявил о своём уходе из сериала «Сваты»
Митяй из "Сватов" актер Николай Добрынин заявил, что уходит из всеми любимого сериала.
Гаджеты
Компания Oppo представила смартфон Oppo Reno Ace
Компания Oppo провела презентацию нового смартфона, получившего название Reno Ace.
Происшествия
В Саратове в ДТП со «скорой» пострадали три человека
В Саратове утром в пятницу машина скорой помощи столкнулась с легковым автомобилем.