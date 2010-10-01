Технологии Ученые заявили о прорыве в 3D-печати внутренних органов Чтобы понять, смогут ли ткани нового типа поддерживать специфические для каждого внутреннего органа функции, ученые напечатали и перфузировали архитектуру ветвящегося канала в матрицу, состоящую из клеток сердца.

Политика Зеленский рассказал о разговоре с Путиным Комментируя возвращение задержанных в России украинцев, Зеленский рассказал о последнем телефонном разговоре с Путиным, который состоялся месяц назад 7 августа.

Шоу-бизнес Вдова солиста Linkin Park выходит замуж Вдова скончавшегося два года назад солиста группы Linkin Park Честера Беннингтона заявила, что вновь выходит замуж, пишет TMZ со ссылкой на источники.

Футбол Акинфеев назвал сборную России возрождающейся командой Игрок ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал выступление сборной России в отборочном турнире к чемпионату Европы 2020 года, передает ТАСС.

Транспорт По 27 адресам в Москве установили камеры Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) установил камеры фотовидеофиксации еще по 27 адресам в Москве, сообщается в аккаунте центра в Twitter.

Политика Единый день голосования проходит в России В России проходит единый день голосования - порядка 6 тыс. избирательных кампаний и референдумов разного уровня в 85 субъектах страны.

Единоборства Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье и защитил титул чемпиона UFC Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой весовой категории (до 70,3 кг), победив американца Дастина Порье удушающим приемом в третьем раунде.

Политика Нидерланды потребовали от России выдать свидетеля по делу MH17 Генеральная прокуратура Нидерландов попросила Россию выдать освобожденного в субботу украинской стороной Владимира Цемаха, проходящего свидетелем по делу о крушении в Донбассе малайзийского "Боинга" в июле 2014 года.

Политика В Европарламенте предложили отменить антироссийские санкции Депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани предложил отменить санкции против России.

Политика Глава бундестага предостерег от саботажа «Северного потока-2» Председатель бундестага Вольфганг Шойбле в своей статье для газеты Welt подверг критике противников газопровода «Северный поток-2», которые выступили против проекта после того, как началась его реализация.

Политика В Сети высмеяли слова Порошенко про обмен заключенными Значительное число пользователей выражает радость по поводу освобождения украинских заключенных и благодарят как нынешние украинские власти, так и Порошенко.

Происшествия Российских журналистов и наблюдателей обстреляли Автобус с наблюдателями на предстоящих выборах и журналистами обстреляли на границе Красноярского края и Республики Тыва.

Финансы Какие испытания готовит осень рублю, евро и доллару Анна Бодрова, старший аналитик Информационно-аналитического центра "Альпари": Пережив не самый простой для себя август, нервный и подвижный рубль стал гораздо более взвешенным и устойчивым.

Общество Павел-рябинник, Наталья-овсянница: что категорически запрещено делать 8 сентября Категорически запрещалось 8 сентября ходить босиком — полагалось, что в этот день нечистая сила может ухватиться за голую ногу живого человека и утащить его в свой мир.

Политика Кравчук назвал главную ошибку политиков Украины Первый президент Украины Леонид Кравчук назвал главную ошибку, которую совершают украинские политики. Об этом сообщает "112 Украина".

Армия и оружие Стало известно о размещении Су-57 на территории Сирии Активная модернизация инфраструктуры российской военной авиабазы «Хмеймим» в сирийской провинции Латакия, была связана с появлением здесь российских истребителей пятого поколения Су-57.

Шоу-бизнес Григорий Лепс открыл свою пекарню Александр Гречаник в своем Instagram опубликовал пост о том, что Григорий Лепс открыл пекарню на Мясницкой улице в Москве.

Здоровье Названы лечебные свойства водки Врачи обратили внимание на лечебные свойства водки при остеохондрозе. Об этом пишет портал «Медикфорум».

Здоровье Названы самые полезные и вредные продукты для мозга Продукты эксперты разделили на три категории: те, которые надо обязательно добавить в рацион, чтобы улучшить работу мозга, те, которые будет не лишним употреблять, и продукты, от которых стоит отказаться.

Экономика В Минфине разработали для россиян «гарантированный пенсионный продукт» В Минфине добавили, что в рамках новой системы у россиян будет возможность присоединить к гарантированному пенсионному продукту накопления из системы обязательного пенсионного страхования.