Футбол
ТАСС СпортФутболисты сборной России тренируются в Сан-Марино в полном составе
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Стадион «Олимпико»
Российские футболисты тренируются в Сан-Марино в полном составе. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий. Тренировка проходит на стадионе "Сан-Марино", где 19 ноября пройдет отборочный матч чемпионата Европы - 2020 между командами Сан-Марино и России.
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Вероятность большая, что Юрий Жирков не сыграет. Радует, что Александр Головин провёл тренировку, хоть она и не была интенсивной.
— Станислав Черчесов, футболистНевские Новости 12:04
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