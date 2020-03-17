Коронавирус

РидусРидусФутболисты со всего мира чеканят рулоны туалетной бумаги

Футболисты из разных стран запустили свой собственный челлендж «Оставайся дома» в связи с объявленной пандемией из-за коронавируса. Профессионалы своего дела развлекаются как могут, только вместо мяча используют рулоны туалетной бумаги.
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