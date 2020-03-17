Коронавирус
РидусФутболисты со всего мира чеканят рулоны туалетной бумаги
Футболисты из разных стран запустили свой собственный челлендж «Оставайся дома» в связи с объявленной пандемией из-за коронавируса. Профессионалы своего дела развлекаются как могут, только вместо мяча используют рулоны туалетной бумаги.
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Футболисты нашли развлечение во время карантина: теперь они чеканят туалетной бумагой вместо мяча
Спорт-Экспрессвчера в 05:15
Мировые звёзды футбола поддержали челлендж с туалетной бумагой во время карантина
RT на русском17 марта в 13:57
Футболисты «Риги» Кононова приняли участие в челлендже с туалетной бумагой
Sport24.ru17 марта в 14:13
Туалетная бумага вместо мяча: футболисты развлекаются во время карантина (видео)
Sportmail.ru17 марта в 11:02
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