Футбол

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваФутболисты столичного ЦСКА набрали первое очко в Лиге Европы

Ференцварош — ЦСКА
0 – 0
Матч завершён
Лига Европы, Групповой этап, вчера
Стадион «Альберт Флориан»
Даниил Игнатенко
18′
19′
Яка Бийол
Михал Шкварка
20′
Игорь Харатин
25′
28′
Никола Влашич
58′
Ильзат Ахметов
Кристиян Бистрович
63′
Яка Бийол
Константин Кучаев
Эндре Ботка
74′
81′
Хердюр Магнуссен
Кирилл Набабкин
Франк Боли
Изаэл Барбоса
81′
Михал Шкварка
Роланд Варга
84′
85′
Кирилл Набабкин
Токмак Нген
Абрахам Фримпонг
90′
90′+2′
Кирилл Набабкин
Абрахам Фримпонг
90′+2′
Игра столичного ЦСКА вничью с венгерским «Ференцварошем» в четвертом туре группового этапа Лиги Европы принесла команде первое очко. Встреча состоялась в Будапеште. Матч закончился со счетом 0:0. В ходе встречи защитника армейцев Кирилла Набабкина удалили с поля после двух предупреждений.
Читать в источнике
Комментировать9

Подробнее о событии

ЦСКА сохраняет шансы на выход в плей-офф Лиги Европы

Чемпионатвчера в 17:13

ЦСКА сыграл вничью с «Ференцварошем» и набрал первые очки в Лиге Европы

ODDS.ruвчера в 16:51

ЦСКА и «Ференцварош» не открыли счет в первом тайме

Bobsoccerвчера в 15:46

Футболисты ЦСКА набрали первое очко в Лиге Европы

Известиявчера в 16:58

Без риска и остроты. ЦСКА сыграл вничью с «Ференцварошем» в Лиге Европы

ТАСС Спортвчера в 19:34

ЦСКА сыграл вничью с «Ференцварошем» после трех поражений в Лиге Европы

Спорт-Экспрессвчера в 16:51

«Ференцварош» — ЦСКА. Видеообзор матча Лиги Европы

Sport24.ruвчера в 19:37
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 02:29, Ашберн
Происшествия

В Дагестане задержали собравших 10 млн руб. «финансистов» ИГ

РБК 01:58
Транспорт

В России началась продажа билетов на поезда в Крым

8 ноября в продажу поступили билеты на пассажирские поезда в Крым.
Интерфакс 01:52
Общество

Франция решила пригласить РФ участвовать в восстановлении Нотр-Дама

Франция заявила о намерении прислать России официальное приглашение принять участие в восстановлении собора Парижской Богоматери (Нотр-Дам де Пари), где в апреле 2019 года произошел разрушительный пожар.
Известия вчера в 22:09
Технологии

В СБП намерены упростить оплату онлайн-покупок до нескольких кликов

По словам директора дирекции цифрового бизнеса Промсвязьбанка Юрия Чернышева, базовых сценариев для оплаты через СБП в Интернете два: клиент сканирует смартфоном QR-код с экрана компьютера или из мобильного приложения торгово-сервисного предприятия переходит по ссылке на форму оплаты в мобильный банк; второй вариант интересен тем, что весь процесс можно пройти с одного устройства.
Банки.ру 00:48
Музыка

Пользователи в Сети выбрали лучшие музыкальные клипы десятилетия

РИА Новости вчера в 17:08
Общество

Друга Кокорина и Мамаева освободили

Друг футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева Александр Протасовицкий вышел на свободу.
Lenta.ru 02:24
Общество

Росстат назвал долю ведущих здоровый образ жизни россиян

Издание отмечает, что Росстат впервые публикует статистику о доле граждан, ведущих здоровый образ жизни.
Lenta.ru вчера в 22:32
Здоровье

Минздрав уточнил критерии рождения детей

Поправка Минздрава касается первого критерия, так как ранее срок беременности и вес перечислялись отдельно, из-за чего возникали ошибки при регистрации детей с экстремально низким весом.
Discover24 вчера в 02:05
Политика

Макрон представил три сценария развития России

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на данный момент существует три варианта развития России.
Известия вчера в 17:23
Музыка

Определены песни, которые не надоедает слушать до конца

Слово и Дело вчера в 19:12
Шоу-бизнес

Суд обязал Александра Головина платить алименты внебрачной дочери

StarHit.ru вчера в 10:00
Шоу-бизнес

Экс-король Малайзии отказался признать сына Воеводиной

Утверждается, что мужчина не желает признавать свое отцовство, отмечая, что его экс-избранница могла родить мальчика «от любого азиатского мужчины», передает Daily Mail.
WomanHit.ru 05 ноября в 03:43
Политика

Омск приятно впечатлил президента Казахстана

REGNUM 00:11
Общество

Производители молока попросили ослабить регулирование отрасли

Прежде всего предприятия просят решить проблему с использованием навоза: для его применения в качестве удобрения необходимо оформлять специальные лицензии и паспорта отходов.
Известия 00:49
Происшествия

При взрыве газа в Элисте погиб один человек

РБК 01:02
Шоу-бизнес

На странице Заворотнюк в Instagram появился снимок с мужем

На странице Анастасии Заворотнюк опубликована совместная фотография актрисы с ее супругом, фигуристом Петром Чернышевым.
ТК Звезда вчера в 08:52
Шоу-бизнес

Ксения Собчак призналась, что ее впервые пристыдили за ее мужа Константина Богомолова

Вокруг ТВ вчера в 16:05
Происшествия

Самолет совершил экстренную посадку в Москве из-за технеисправности

Газета.Ru 01:38
Общество

Минюст не успел выполнить поручение Медведева о пересмотре актов СССР

Минюст не успевает в срок — до 15 ноября — подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов времен Советского Союза, который поручил сделать премьер-министр Дмитрий Медведев.
РБК вчера в 19:17
Происшествия

В Екатеринбурге умерла девушка после драки подростков

Девушка-подросток скончалась в результате драки между двумя группами молодых людей в Екатеринбурге, сообщил РИА Новости в пятницу источник в правоохранительных органах региона.
РИА Новости 01:38
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева высказалась о болезни 19-летней дочери

Недавно дочь Ларисы Гузеевой не на шутку напугала поклонников, поведав, что у нее диагностирована опухоль.
Woman.ru вчера в 07:11
Армия и оружие

Глава ДНР пообещал ответить на ввод украинской полиции в Петровское

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что в случае появления подразделений украинских полицейских и нацгвардейцев в районе населенного пункта Петровское после разведения там сил и средств, ДНР ответит симметрично.
РИА Новости 01:58
Гаджеты

Роскачество представило обновленный рейтинг смартфонов

Роскачество совместно с ICRT (International Consumer Research Testing) представило обновленный рейтинг самых популярных смартфонов.
Известия 00:36
Общество

В Адыгее коммунисты отметили годовщину Октябрьской революции

ГТРК Адыгея вчера в 07:45
Общество

«Мегафон» хочет продать все свои вышки сотовой связи

«Мегафон» ведет переговоры по продаже «Первой башенной компании» (ПБК), которой принадлежат все 16,5 тысячи вышек сотовой связи оператора.
BFM.ru вчера в 20:20
Общество

Умер друживший с тигром Амуром козел Тимур

Козел Тимур из Приморского сафари-парка, который в 2015 году прославился среди пользователей сети своей дружбой с тигром Амуром, умер.
Известия вчера в 19:30
Авто

Haval объявил российские цены на купе-кроссовер Haval F7x

Tvoe-avto.com 02:14
Политика

Столтенберг ответил на слова Макрона о «смерти мозга» НАТО

Zuma\TASS Генсек НАТО Йенс Столтенберг ответил на слова французского лидера Эммануэля Макрона о том, что Североатлантический альянс находится в коме из-за "смерти мозга".
РЕН ТВ вчера в 20:25
Космос

Boeing объяснила отказ парашюта на космическом корабле Starliner

Один из трех парашютов не раскрылся при испытании системы аварийного спасения пилотируемого космического корабля Starliner из-за человеческого фактора, сообщила компания Boeing.
РИА Новости 01:13
Политика

МИД России призвал продлить договор о сокращении СНВ

Замглавы МИД России Сергей Рябков призвал продлить договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
Газета.Ru 02:04
Как работают Яндекс.Новости?
Лига Европы УЕФАБольше новостей по теме
Главное