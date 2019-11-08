Футбол

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваФутболисты столичного ЦСКА набрали первое очко в Лиге Европы

Ференцварош — ЦСКА
0 – 0
Матч завершён
Лига Европы, Групповой этап, вчера
Стадион «Альберт Флориан»
Даниил Игнатенко
18′
19′
Яка Бийол
Михал Шкварка
20′
Игорь Харатин
25′
28′
Никола Влашич
58′
Ильзат Ахметов
Кристиян Бистрович
63′
Яка Бийол
Константин Кучаев
Эндре Ботка
74′
81′
Хердюр Магнуссен
Кирилл Набабкин
Франк Боли
Изаэл Барбоса
81′
Михал Шкварка
Роланд Варга
84′
85′
Кирилл Набабкин
Токмак Нген
Абрахам Фримпонг
90′
90′+2′
Кирилл Набабкин
Абрахам Фримпонг
90′+2′
Игра столичного ЦСКА вничью с венгерским «Ференцварошем» в четвертом туре группового этапа Лиги Европы принесла команде первое очко. Встреча состоялась в Будапеште. Матч закончился со счетом 0:0. В ходе встречи защитника армейцев Кирилла Набабкина удалили с поля после двух предупреждений.
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