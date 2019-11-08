Футбол

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваФутболисты столичного ЦСКА набрали первое очко в Лиге Европы

Ференцварош — ЦСКА
0 – 0
Матч завершён
Лига Европы, Групповой этап, вчера
Стадион «Альберт Флориан»
08:00
Ференцварош – ЦСКА - 0:0. Лучшие моменты
01:24
Ференцварош – ЦСКА. Удар Чалова
00:44
Ференцварош – ЦСКА. Незасчитанный гол Дивеева
00:40
Ференцварош – ЦСКА. Выстрел Влашича
00:44
Ференцварош – ЦСКА. Момент Боли
01:08
Ференцварош – ЦСКА. Чалов упускает шанс забить
00:48
Ференцварош – ЦСКА. Опасная срезка Сигурдссона
01:04
Ференцварош – ЦСКА. Великолепное спасение Акинфеева
01:16
Ференцварош – ЦСКА. Штрафной удар в исполнении Зубкова
00:56
Ференцварош – ЦСКА. Атака гостей
00:36
Ференцварош – ЦСКА. Чивич сотрясает штангу
00:44
Ференцварош – ЦСКА. Влашич пробил из-за пределов штрафной
01:36
Ференцварош – ЦСКА. Удаление Набабкина
00:36
Ференцварош – ЦСКА. Бистрович пробил неточно
Игра столичного ЦСКА вничью с венгерским «Ференцварошем» в четвертом туре группового этапа Лиги Европы принесла команде первое очко. Встреча состоялась в Будапеште. Матч закончился со счетом 0:0. В ходе встречи защитника армейцев Кирилла Набабкина удалили с поля после двух предупреждений.
Читать в источнике
Комментировать12

Подробнее о событии

ЦСКА сохраняет шансы на выход в плей-офф Лиги Европы

Чемпионатвчера в 22:13

Ничья как поражение: ЦСКА разошелся миром с «Ференцварошем» в Лиге Европы

КП - Самаравчера в 21:52

ЦСКА сыграл вничью с «Ференцварошем», Акинфеев снова сделал сейв ногой

Нева Спортвчера в 21:53

Набабкин получил две желтые карточки за 11 минут и был удален в матче с «Ференцварошем»

Sports.ruвчера в 21:59

Букмекеры оценили шансы московского ЦСКА выйти в плей-офф Лиги Европы

Sport24.ru09:40

ЦСКА набрал первые очки в Лиге Европы, доигрывая встречу в меньшинстве. «Эспаньол» забил шесть голов «Лудогорцу»

Матч ТВвчера в 21:57

ЦСКА не сумел одолеть «Ференцварош»

Sport.ruвчера в 22:14
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 12:05, Россия
Общество

Вооруженные люди «захватили» студию украинского телеканала

В студию украинского телеканала «Прямой» вторглись вооруженные люди в масках. Постановочный захват произошел во время съемок передачи.
ФАН 05:00
Хоккей

Овечкин забросил две шайбы в победном для «Вашингтона» матче НХЛ

Московский Комсомолец 03:26
Шоу-бизнес

В сети появилось видео отдыха Асмус и Янковского на Мальдивах

Ранее Кристина Асмус пожаловалась на нападки по поводу откровенной сцены в фильме «Текст».
Вечерний курьер 10:05
Политика

Макрон представил три сценария развития России

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на данный момент существует три варианта развития России.
Известия вчера в 22:23
Фигурное катание

Щербакова лидирует после короткой программы на этапе Гран-при в Китае

Российская фигуристка Анна Щербакова занимает первое место после короткой программы на этапе Гран-при в китайском Чунцине.
РИА Новости 10:50
Общество

Синоптики предсказали москвичам «вишневую» зиму

Предстоящая зима в Москве будет на один-два градуса теплее климатической нормы и станет одной из самых мягких, синоптики называют такие зимы "вишневыми", сообщается на сайте "Метеоновости".
РИА Новости 05:38
Шоу-бизнес

Волочкова продемонстрировала смену имиджа

Балерина сменили прическу Российская балерина Анастасия Волочкова поделилась новым образом на своей странице в Инстаграм.
SM News 11:37
Экономика

Тариф на мусор в России рассчитают по-новому

Ранее в ноябре сообщалось, что уровень неоплаты вывоза мусора со стороны российских компаний достигает 65-70 процентов.
Lenta.ru 11:56
Политика

«Газпром» назвал условия нового контракта с Украиной

Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце года.
Политика Сегодня вчера в 00:00
Авто

Названы способы определить реальный пробег автомобиля

На текущий момент доля "скрученных" пробегов автомобилей на российском, по разным оценкам, достигает 30 процентов.
Похвистнево-Информ 06 ноября в 00:17
Шоу-бизнес

Суд отказался разводить Лолиту с мужем

Мировой суд отказал в разводе мужу певицы Лолиты Дмитрию Иванову, сообщает РЕН ТВ. Дело будет передано в Басманный суд столицы.
Рамблер 10:57
Происшествия

В Дании нашли причастного к крушению российского А321 над Синаем

Газета.Ru 11:41
Происшествия

Умер раненный в бойне в Забайкалье солдат

Lenta.ru 11:05
Политика

Песков опроверг ужесточение ответственности за врачебные ошибки

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что дискуссия об усилении ответственности врачей за их ошибки была выдернута из контекста речи главы государства Владимира Путина.
Известия 10:46
Общество

Работа шахты в ДНР остановлена из-за подземных толчков

REGNUM 11:29
Шоу-бизнес

Владимир Кузьмин вернулся к бывшей жене

Екатерина Трофимова сообщила, что они с Владимиром Кузьминым снова сошлись, поскольку не могут жить в разлуке.
Bimru.ru 07:42
Общество

Польша оштрафовала компанию Engie из-за «Северного потока — 2»

Управление по защите конкуренции и потребителей Польши (UOKiK) наложило штраф в размере 172 млн злотых (около $44,7 млн) на французскую компанию Engie в связи с отсутствием содействия по делу о строительстве газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском 11:08
Шоу-бизнес

Анастасии Заворотнюк выставили счет за неуплату налогов

Московская Федеральная налоговая служба выставила российской актрисе Анастасии Заворотнюк счет за неуплату налога на имущество.
Lenta.ru 07:27
Экономика

Стоимость моста через Калининградский залив выросла до 44 млрд рублей

Стоимость строительства моста через Калининградский залив возросла до 44 миллиардов рублей.
Калининград.Ru 09:20
Экономика

Греф объявил о создании альянса по развитию искусственного интеллекта

«Яндекс», Mail.ru, «Газпром нефть», РФПИ, МТС и Сбербанк создадут альянс по развитию искусственного интеллекта (ИИ), сообщил президент банка Герман Греф, выступая на Московской международной конференции по ИИ (Artificial Intelligence Journey).
Коммерсантъ 08:03
Политика

Бундестаг не смог принять закон о поправках к газовой директиве ЕС

Парламент Германии в ночь на пятницу, 8 ноября, не смог принять закон, который регулирует применение поправок к газовой директиве Евросоюза в стране.
Известия 03:59
Политика

В Кремле ответили на вопрос о возможности штрафа для Путина

Президент России Владимир Путин обладает определенным иммунитетом, а вопрос о возможности наложения какого-либо штрафа на главу государства должно решать судебное сообщество.
REGNUM 11:18
Происшествия

Бродячие собаки напали на восьмилетнего ребенка в Красноярске

Народные новости 05:11
Политика

Зеленский назвал Украину требующим огранки алмазом

Украинский лидер Владимир Зеленский, выступая на открытии Международного экономического форума в Киеве, назвал Украину алмазом, который требует огранки с помощью реформ и инвестиций.
RT на русском 09:55
Экономика

Сбербанк снижает ставки по ипотеке на покупку квартир в новостройках

Сбербанк снижает ставки по ипотечным кредитам на покупку квартир в новостройках по программе субсидирования застройщиками на 1-2,2 процентных пункта, минимальная ставка по данному продукту составит 7,1%. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.
ТАСС вчера в 13:23
Транспорт

В первые часы на поезда в Крым продали более 1500 билетов

«Более 1,5 тыс. билетов проданы за пять часов на пассажирские поезда из материковой России на Крымский полуостров и обратно», — приводит агентство городских новостей «Москва» сообщение пресс-службы компании «Гранд Сервис Экспресс».
RT на русском 11:53
Армия и оружие

Ту-160 на форсаже ушел от двух F-35

Издание пишет, что бомбардировщик-ракетоносец оказался в поле радаров истребителей, причем вторые не смогли приблизиться к первому, который внезапно установил максимальный угол стреловидности крыльев и включил форсаж.
Lenta.ru вчера в 16:42
Культура

Студия Pixar показала трейлер мультфильма «Душа»

Американская киностудия Pixar обнародовала трейлер мультфильма «Душа».
NewInform вчера в 19:32
Шоу-бизнес

Яна Рудковская назвала Диму Билана «космическим артистом»

Супруга Евгения Плющенко поделилась впечатлениями от выступления и назвала исполнителя «космическим артистом».
Актуальные Новости 08:31
Происшествия

После взрыва в кафе в Бишкеке погиб один человек

Как сообщало ИА REGNUM, примерно в 10:45 мск в одном из кафе Бишкека произошел взрыв, в результате чего пострадали 15 человек.
REGNUM 10:18
Как работают Яндекс.Новости?
Лига Европы УЕФАБольше новостей по теме
Главное