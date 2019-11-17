Футбол
ТАССДрака между футболистами произошла в Астрахани после матча ПФЛ
Драка произошла на футбольном поле после матча между командами "Волгарь" из Астрахани и "Легион Динамо" из Махачкалы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФК "Волгарь". Игра прошла на Центральном стадионе в Астрахани и завершилась со счетом 1:1.
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Здоровье
Медики рассказали о причинах дискомфортных ощущений в стопах
Представители медицины проинформировали о возможных причинах, вызывающих дискомфортные ощущения в стопах человека - онемение, покалывание или жжение.
Гаджеты
В Китае назвали самый лучший смартфон 2019 года
Самым лучшим смартфоном в Китае назвали модели линейки Huawei Mate 30.
Политика
В Керчи начали буксировку украинских кораблей
Задержанные за нарушение российской границы в ноябре 2018 года украинские катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" покинули место стоянки в керченском порту.
Общество
Россия приняла решение по полетам на курорты Египта
Россия откладывает возобновление авиасообщения с курортами Шарм-эль-Шейха и Хургады. Об этом в воскресенье, 17 ноября, сообщает «Интерфакс».
Происшествия
В Крыму похоронили убитую отчимом пятилетнюю девочку
Пятилетнюю девочку, убитую, предположительно, своим отчимом, похоронили в воскресенье, 17 ноября, на кладбище в селе Кропоткино Раздольненского района Крыма.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева жестко поставила на место Дмитрия Шепелева
Как известно, буквально на днях Дмитрий Шепелев впервые за все время, что встречается со своей новой возлюбленной, Екатериной Тулуповой, выложил на своей персональной странице в социальной сети Instagram совместную фотографию, где он нежно целует свою избранницу, как тут же посыпались комментарии от удивленных подписчиков и посетителей его микроблога.
Спорт
Глава СБР Драчев объяснил состав сборной на Кубок мира
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Общество
Умер лидер «Новой России» Никита Исаев
Глава движения «Новая Россия», директор Института актуальной экономики Никита Исаев умер в поезде Тамбов-Москва.
Армия и оружие
В ЛНР сообщили о поднятых украинскими военными флагах США
«16 ноября «патриоты Украины», командиры 14-й и 59-й бригад полковник Сергей Войченко и полковник Геннадий Шаповалов приказали вывесить флаги США в районе населенных пунктов Крымское и Мироновский», — цитирует агентство офицера пресс-службы управления народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.
Политика
Лукашенко назвал условие отказа от интеграции Белоруссии с Россией
Ожидается, что в Москве президент России Владимир Путин и его белорусский колленга Александр Лукашенко подпишут документы об углублении союзной интеграции, проработанные и одобренные на уровне правительств.
Футбол
Черчесов объяснил разгром сборной России от Бельгии на домашнем матче
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов объяснил поражение национальной команде от бельгийцев в домашнем матче.
Общество
Диетолог назвала наименее вредные сладости
Экономика
В Думе отреагировали на предложение о минимальной зарплате бюджетников
Парламентарии внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах.
Политика
Климкин заявил об успехе Путина в Донбассе
Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал об успехах президента России Владимира Путина, которых тот добился благодаря разведению сил в Донбассе.
Кино
Журнал Time назвал главные фильмы десятилетия
Журнал Time предоставил для ознакомления перечень главных фильмов последнего десятилетия.
Общество
Похолодание придет в Петербург на следующей неделе
На следующей неделе в Петербург придут похолодания, поэтому жителям и гостям города стоит приготовить теплые вещи.
Общество
«Желтые жилеты» устроили погром в Париже в годовщину протестов
Политика
Выборы в парламент Белоруссии признаны состоявшимися
Выборы в Белоруссии проходят по мажоритарной системе. В 110 округах выбирают 110 депутатов.
Происшествия
Момент падения автомобиля с детьми в реку в Петербурге попал на видео
Камера видеонаблюдения зафиксировала момент падения автомобиля с мужчиной и детьми в реку Фонтанку в Петербурге.
Общество
Климатическая зима придет в Москву 21 ноября
Со среды арктический антициклон усилится, начнется "подтяжка" более холодного субконтинентального воздуха, добавил Тишковец.
Футбол
Перес определился с четырьмя приоритетными трансферными целями «Реала»
Стали известны планы президента мадридского «Реала» Флорентина Переса по усилению состава команды.
Общество
Список желаний маленькой девочки на Рождество поразил соцсети
Список желаемых подарков на Рождество, составленный 10-летней девочкой из Лос-Анджелеса, удивил пользователей Сети.
Политика
Тбилиси вновь охватили акции протеста
Акции протеста начались в Тбилиси после того, как парламент республики не принял изменения в Конституцию Грузии.
Кино
Мединский поддержал красивую эротику в кино
Министр культуры России Владимир Мединский, комментируя откровенные сцены в фильме «Текст» по роману Дмитрия Глуховского, рассказал о своём отношении к откровенным сценам в кино.
ЖКХ
Правительство Украины сняло ограничения на рост тарифов на отопление
Правительство Украины сняло ограничение на рост тарифов на отопление и горячую воду.
Музыка
За 10 часов новый клип Little Big набрал более 2 млн просмотров
Новый клип российкой группы Little Big на песню Go Bananas за десять часов набрал более двух миллионов просмотров на сервисе YouTube.
Политика
Кремль назвал краеугольным закон об особом статусе Донбасса
В начале октября Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала «формулу Штайнмайера», которая предполагает принятие закона об особом статусе Донбасса.
Теннис
Медведев не сыграет в Кубке Дэвиса
Четвертая ракетка мира Даниил Медведев не примет участия в финальном турнире Кубка Дэвиса, который пройдет 18-24 ноября в Мадриде.