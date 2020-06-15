Коронавирус
V1.ruФутболистов «Ротора» проверят на коронавирус
Футбольный клуб «Ротор» перед возобновлением тренировок в полном составе пройдет тестирование на коронавирус. Об этом заявил генеральный директор клуба Андрей Рекечинский.
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Волгоградский «Ротор» приступит к тренировкам после тестов на COVID-19
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В отношении Навального возбудили дело о клевете
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