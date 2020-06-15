Коронавирус

V1.ruV1.ruФутболистов «Ротора» проверят на коронавирус

Футбольный клуб «Ротор» перед возобновлением тренировок в полном составе пройдет тестирование на коронавирус. Об этом заявил генеральный директор клуба Андрей Рекечинский.
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Футболистов «Ротора» проверят на коронавирус

V1.ru14:10

В Волгограде футболистов и тренеров «Ротора» проверят на коронавирус

Волгоградская правда10:01

Игроков «Ротор» протестируют на коронавирус, чтобы начать тренировки

КП - Волгоград10:33

«Ротор» приступит к тренировкам на следующей неделе после тестов на коронавирус

Матч ТВ10:01

Волгоградский «Ротор» приступит к тренировкам после тестов на COVID-19

ИА Городские вести. Волгоград10:36

Футболисты «Ротора» сдадут тесты на коронавирус

Московский Комсомолец09:39

«Ротор» протестирует игроков на COVID-19 перед началом тренировок

РИА Новости09:37
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Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 15:16, Ашберн
Музыка

Названа дата проведения Евровидения-2021

Перенесенный из-за пандемии коронавирусной инфекции конкурс "Евровидение-2021" пройдет с 18 по 22 мая следующего года в Роттердаме.
NewInform 08:45
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Помпео: Уилан должен быть немедленно освобожден

Мосгорсуд признал Пола Уилана виновнымв шпионаже и приговорил к 16 годам колонии строгого режима.
МонаВиста 10:01
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Происшествия

Стрелявший в полицейских в Москве ранее не находился в розыске

Мужчина, который открыл огонь по полицейским на Ленинском проспекте в Москве ранее не привлекался к уголовной ответственности и не находился в розыске, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах Ингушетии.
Газета.Ru 13:18
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Энергетика

WSJ узнала о задолженности Турции перед «Газпромом» на $2 млрд

Семь частных турецких компаний, которые взяли на себя обязательство покупать большие объемы газа у «Газпрома» по долгосрочным контрактам «бери-или-плати» (take-or-pay), задолжали российской компании порядка $2 млрд.
РБК 13:47
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Здоровье

Ограничительные меры в Северодвинске продлеваются до 21 июня

Власти Архангельской области приняли решение продлить режим ограничений в Северодвинске до 21 июня, на остальной территории региона стартует первый этап снятия ограничений.
ТАСС 12:30
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Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о травмах артиста в ДТП

REGNUM 04:11
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Экономика

Хуснуллин сообщил о возможном перевыполнении целей по ипотеке

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Авто

Genesis вдвое увеличил гарантию на новый дизельный мотор

Корейский премиум-бренд Genesis увеличил гарантию на новый 3,0-литровый турбодизель в два раза – до 10 лет и 200 тысяч километров (в зависимости от того, что наступит раньше).
Автоновости дня вчера в 11:30
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Общество

Новый китайский коронавирус посчитали еще более заразным

Ранее новый коронавирус обнаружили на одном из крупнейших оптовых продовольственных рынков Пекина «Синьфади».
Lenta.ru 14:39
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Происшествия

В Екатеринбурге воспитательницу наказали за пьянку в детсаду

В Екатеринбурге прокуратура заинтересовалась появившейся в рядя СМИ и пабликов в соцсетях информацией о спящей в детской кроватке нетрезвой воспитательнице садика.
Российская газета 09:02
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Футбол

Жена Смольникова заявила, что ей надоел футбол

Екатерина Смольникова, супруга правого защитника «Зенита», призналась в своем отношении к футболу.
Нева Спорт 13 июня в 13:25
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Политика

Twitter заблокировал аккаунт конкурса «Лидеры России»

Аккаунт конкурса «Лидеры России» в Twitter заблокирован, сообщает РИА Новости.
BFM.ru 13:14
Общество

Историк Соколов в суде отказался отвечать на вопрос о своей виновности

Коммерсантъ 07:16
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Культура

Дату проведения «Оскара» перенесли

Дату проведения церемонии вручения премии «Оскар» перенесли на 25 апреля 2021 года.
Lenta.ru 14:45
Общество

Президента Арктической академии наук заподозрили в госизмене

Президенту Арктической академии наук в Санкт-Петербурге Валерию Митько предъявили обвинение в государственной измене, сообщил РИА Новости его адвокат Иван Павлов.
РИА Новости 02:34
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Общество

Генерал-полковник ВДВ потребовал у Киркорова извинений

«Не буди лихо, пока тихо», - порекомендовал генерал-полковник артисту и напомнил – «Десантника обидеть может каждый, не каждый успевает извиниться».
Невинномысский рабочий вчера в 06:41
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Политика

Путин продлил меры по урегулированию правового положения иностранцев

Временные меры по урегулированию правового положения находящихся на территории РФ иностранцев продлены до 15 сентября.
Российская газета 09:31
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Фигурное катание

Тутберидзе высказалась о назначении Плющенко тренером сборной России

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе прокомментировала наделение фигуриста Евгения Плющенко статусом тренера сборной России.
РИА Новости 14:47
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Культура

Фото со съемок «Сокола и Зимнего Солдата» намекают на появление нового злодея

Инсайдер Чарльз Мерфи опубликовал фотографии со съемок «Сокола и Зимнего Солдата». На одной из них виден участник массовки в кожаной куртке.
Popcornnews.ru 09:20
Политика

Алексей Навальный согласился на дебаты с Максимом Кацем

Политик Алексей Навальный согласился на дебаты с сооснователем фонда «Городские проекты» Максимом Кацем о том, нужно ли идти на голосование по поправкам в Конституцию.
Ведомости 06:02
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Происшествия

В Волгограде подросток со взрывчаткой планировал нападение на школу

ФСБ предотвратила нападение на школу в Волгограде, планировавший его подросток 2005 года рождения задержан, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в Центре общественных связей (ЦОС) спецслужбы.
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«Минирование» суда сорвало развод Пелагеи и Ивана Телегина

Сообщение о якобы заложенной бомбе в здании суда заставило перенести заседание по расторжению брака хоккеиста Ивана Телегина и певицы Пелагеи.
АБН 12:33
Политика

Порошенко в суде назвал Януковича виновным в потере Украиной Крыма

Экс-президент Украины Петр Порошенко в ходе допроса в суде в рамках рассмотрения апелляции на приговор бывшему главе государства Виктору Януковичу по делу о госизмене заявил, что считает его ответственным за потерю Украиной Крыма.
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Общество

В отношении Навального возбудили дело о клевете

Ведомости 12:15
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Майское обновление Windows 10 (2004) доставляет проблемы пользователям Google Chrome

Майское обновление Windows 10 (версия 2004), которое было выпущено в конце прошлого месяца, приносит не только новые функции и улучшения, но и разного рода проблемы.
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Убийца 17-летнего студента попал на видео в Волгограде

Появились кадры с камер наружного наблюдения, в объектив которых попал мужчина, напавший на несовершеннолетнего студента медицинского вуза.
Волгоградская правда 11:05
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Кино

Marvel наметила перезапуск Железного человека

Напомним, что 7 мая компания объявила о выпуске нового мультсериала «Досье Фьюри».
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Скончалась лжехирург Алена Верди

Лжехирург Алена Верди, обвиненная следствием в уродовании пациенток, скончалась, не приходя в сознание.
Известия 03:08
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Уругвайская певица Наталия Орейро хочет стать гражданкой России

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REGNUM 06:58
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Общество

С 1 июля в России повысят пенсии некоторым категориям пенсионеров

С 1 июля 2020 года некоторым категориям работающих пенсионеров проиндексируют пенсии.
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Российский профессиональный футбольный клуб из Волгограда, выступающий в первенстве ФНЛ с сезона 2017/18. 2-кратный серебряный призёр чемпионата России, бронзовый призёр чемпионата России, финалист Кубка России и Кубка Интертото, чемпион РСФСР, 2-кратный победитель зоны «Юг» Второго дивизиона, обладатель Кубка короля Таиланда и Кубка Дальневосточных чемпионов.
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