Общество
BFM.ruФутболисты заступились за школьника с прической «как у Ибрагимовича»
Футболисты заступились за школьника с прической «как у Златана Ибрагимовича». В Минпросвещения между тем заявили, что выгонять детей с уроков из-за стрижки нельзя. История произошла в Красноярском крае с четвероклассником Прохором Ильиных.
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Златана Ибрагимовича просят вмешаться в историю с травлей четвероклассника из-за прически
53 новостивчера в 16:15
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Интернет
«ВКонтакте» запустила приложение для знакомств Lovina
MOS.news вчера в 08:39
Шоу-бизнес
Последняя стадия рака мозга диагностирована у Заворотнюк
Врачи актрисы диагностировали у Анастасии Заворотнюк рак головного мозга, сообщает Super.ru.
Газета.Ru 06:01
Общество
56-летняя Деми Мур снялась обнаженной для обложки глянца
Звездой октябрьского выпуска Harper's Bazaar стала 56-летняя Деми Мур, которая снялась для обложки обнаженной и раскрыла несколько личных тем в откровенном интервью.
Super.ru вчера в 11:09
Политика
Медведев связал сокращение рабочей недели с ситуацией в экономике
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что возможность уменьшения рабочей недели зависит от ситуации в экономике.
RT на русском 07:29
Энергетика
В Германии призвали «Газпром» выполнить решение суда ЕС по Opal
Федеральное сетевое агентство ФРГ призвало "Газпром" выполнить решение Европейского суда юстиции по Opal и снизить транспортировку газа по трубопроводу до 50% транзитной мощности.
Газета.Ru 11 сентября в 10:16
Кино
Первый кадр финального сезона «Сверхъестественного» появился в Сети
Первый кадр 15-го сезона сериала "Сверхъестественное" опубликовало издание Entertainment Weekly.
Народные новости 01:28
Экономика
Костин предложил освободить бедных от налогов
Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин выступил на пленарной сессии Московского финансового форума с идеей освободить бедных от налогов.
BFM.ru вчера в 12:14
Шоу-бизнес
Собчак показала фото со свидетелями на свадьбе
Телеведущая Ксения Собчак выложила фото со свадьбы с режиссером Константином Богомоловым. На снимке они запечатлены со свидетелями.
Газета.Ru 06:38
Политика
Захарова раскритиковала украинского журналиста из-за Вышинского
РИА Новости вчера в 14:49
Происшествия
Арестованы главврач больницы и хирург: скандал в Нижегородской области
Помимо балахнинского медика, в деле фигурирует хирург из больницы скорой помощи Дзержинска.
REGNUM вчера в 19:41
Политика
В Кремле оценили призыв Зеленского сохранять санкции против России
В Кремле негативно относятся к словам украинского лидера Владимира Зеленского, который призвал Запад сохранять санкции в отношении России, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
RT на русском 06:21
Армия и оружие
Кедми рассказал о самом громком провале американских спецслужб
Дипломат и участник комитета спецслужб Израиля Яков Кедми, выступая в эфире «России 1», рассказал о самом громком провале разведки США.
ФАН 03:33
Баскетбол
Сборная Испании по баскетболу обыграла Австралию и вышла в финал ЧМ
RT на русском 06:28
Здоровье
72 человека заражены лихорадкой Западного Нила в Ростовской области
В Ростовской области у 72 человек врачи выявили лихорадку Западного Нила, информирует пресс-служба администрации донской столицы.
РЕН ТВ вчера в 16:32
Политика
Зеленский намекнул, что Порошенко пора в тюрьму
Напомним, в августе на Украине завели уголовное дело в отношении Порошенко из-за поездки на Мальдивы в 2018 году, где экс-президент мог воспользоваться поддельными документами.
DixiNews 07:01
Армия и оружие
Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией
Lenta.ru 11 сентября в 20:12
Происшествия
Волгоградцу, убившему жену фермера на глазах ее детей, дали 17 лет
Жителя Волгоградской области приговорили к 17 годам лишения свободы за убийство жены фермера на глазах ее двух маленьких детей в хуторе Варламов Волгоградской области, сообщает в пятницу пресс-служба прокуратуры региона.
РИА Новости 07:10
Общество
ФСБ потребовала заблокировать два онлайн-сервиса по примеру Telegram
Во втором квартале 2019 года Роскомнадзор по просьбе ФСБ направил требования о предоставлении данных для включения в реестр организаторов распространения информации (ОРИ) в компании Heinlein Support GmbH, которая владеет платным почтовым сервисом Mailbox.org, и SCRYPTmail LLC, управляющую почтовым сервисом Scryptmail.com.
РБК вчера в 23:28
Политика
Отпустивших шпиона Смоленкова за границу чиновников наказали
Российские чиновники, допустившие выезд предполагаемого американского шпиона и экс-сотрудника администрации президента РФ Олега Смоленкова в Черногорию, понесли дисциплинарное наказание.
Газета.Ru 05:14
Политика
Порошенко явился на допрос в Госбюро расследований Украины
Бывший президент Украины Петр Порошенко явился на допрос в Государственное бюро расследований Украины.
ТАСС 04:04
Общество
В ФНС опровергли блокировку счетов Киркорова
Федеральная налоговая служба (ФНС) опровергает сообщения о блокировке счетов ИП Филиппа Киркорова, информирует РИА Новости.
RT на русском 04:46
Финансы
Греф заявил о грядущем «сырьевом шоке» на рынке нефти
Сырьевой шок под названием "снижение потребления нефти в мире и фактически бесконтрольное увеличение предложения нефти в мире", - спрогнозировал он.
Pravda.Ru 07:05
Экономика
Набиуллина допустила изменение системы управления ФНБ
Бюджетное правило позволило снизить зависимость российской экономики от внешних шоков, и прежде всего от цены на нефть, напомнила Набиуллина.
Интерфакс 06:24
Космос
Чёрная дыра надула гигантские пузыри в самом центре Млечного пути
Чёрная дыра надула гигантские пузыри в самом центре Млечного пути, Такое открытие исследователям удалось совершить с помощью телескопа MeerKAT, находящегося в расположенной в ЮАР обсерватории.
HotGeo вчера в 14:49
Авто
Audi анонсировала серийный e-tron Sportback
В рамках автосалона в Лос-Анджелесе, который откроется 19 ноября, компания Audi презентует вторую модель из электрифицированной гаммы, ею станет купеобразный лифтбек e-tron Sportback.
Autorating.ru 06:28
Экономика
Чубайс: в российской экономике сразу давят на газ и тормоз
Роста не происходит из-за одновременного нажатия на педали газа и тормоза, заявил он 13 сентября в ходе выступления на Московском финансовом форуме.
REGNUM 04:48
Шоу-бизнес
Бритни Спирс отдохнула от семейных проблем на пляже в Гонолулу
Бритни Спирс отправилась на Гавайи, чтобы отдохнуть от семейных проблем.
ИА InterMedia 07:26
Общество
Росстандарт выявил недолив топлива на каждой пятой заправке
Почти каждая пятая АЗС в России (19 процентов) недоливает клиентам топливо, сообщили "Известия" со ссылкой на данные Росстандарта.
РИА Новости 02:00
Политика
США вернут России похищенные документы Николая II
Соединённые Штаты передадут России 16 исторических документов, которые были похищены из архивов в начале 1990-х.
News.ru 05:24
Экономика
Назван средний размер пенсий в России в 2020 году
В России средний размер пенсий в следующем году составит около 15 тыс. рублей.
RT на русском 06:11