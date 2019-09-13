Общество

BFM.ruBFM.ruФутболисты заступились за школьника с прической «как у Ибрагимовича»

Футболисты заступились за школьника с прической «как у Златана Ибрагимовича». В Минпросвещения между тем заявили, что выгонять детей с уроков из-за стрижки нельзя. История произошла в Красноярском крае с четвероклассником Прохором Ильиных.
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