Общество
BFM.ruФутболисты заступились за школьника с прической «как у Ибрагимовича»
Футболисты заступились за школьника с прической «как у Златана Ибрагимовича». В Минпросвещения между тем заявили, что выгонять детей с уроков из-за стрижки нельзя. История произошла в Красноярском крае с четвероклассником Прохором Ильиных.
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Культура
Первый канал обновил систему голосования в шоу "Голос 60+"
Позднее пресс-служба телеканала сообщила о проверке результатов голосования из-за аномальных показателей: разрыв между победителем и вторым призером составил 80 тыс. голосов.
Интерфакс - Россия 03:30
Шоу-бизнес
У Заворотнюк начался отек мозга
У российской актрисы Анастасии Заворотнюк начался отек мозга на фоне тяжелой болезни.
Lenta.ru 05:34
Происшествия
Рухнувший пешеходный мост в Подмосковье был нерабочим
Рухнувший мост в районе населенного пункта Селятино на трассе А107, в который врезался грузовик, был нерабочим.
РБК 06:07
Наука
Создано устройство, которое будет подменять по ночам солнечные батареи
Разработанную инженерами установку устанавливают как и солнечные батареи на крыше дома, визуально она представляет собой панель.
В городе R 05:46
Происшествия
Пьяный советник губернатора посадил сына за руль
В Интернете распространяется видеозапись, которую приписывают Алексею Филимонову, известному члену совета по организации безопасности дорожного движения при губернаторе Воронежской области Александре Гусеве.
Блокнот.ру вчера в 09:32
Шоу-бизнес
Ксения Собчак и Константин Богомолов приехали в ЗАГС на катафалке
Телеведущая Ксения Собчак и театральный режиссер Константин Богомолов приехали в Грибоедовский ЗАГС Москвы на катафалке.
Lenta.ru 04:59
Спорт
Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника
На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
Известия 05:33
Политика
Отпустивших шпиона Смоленкова за границу чиновников наказали
Российские чиновники, допустившие выезд предполагаемого американского шпиона и экс-сотрудника администрации президента РФ Олега Смоленкова в Черногорию, понесли дисциплинарное наказание.
Газета.Ru 05:14
Происшествия
Дело томского подростка, пытавшегося спасти щенка, вернули прокурору
RT на русском вчера в 11:26
Экономика
Социальные пенсии россиян проиндексируют на 7% в 2020 году
Кабмин в 2020 году планирует проиндексировать страховые пенсии в России на 6,6%, а социальные - на 7%, заявила зампред правительства РФ Татьяна Голикова.
Интерфакс 04:39
Авто
Cadillac представил обновленный седан Cadillac CT4
Американская компания Cadillac представила обновленный седан Cadillac CT-4.
Автоновости дня вчера в 22:47
Происшествия
Житель Чехова купил хлеб с губкой для мытья посуды внутри
Житель города Чехова купил в сетевом магазине хлеб, внутри которого оказалась губка для мытья посуды.
РБК 04:35
Политика
Рада поддержала роспуск Центральной избирательной комиссии Украины
Верховная рада Украины поддержала предложение президента Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий всех членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны.
ТАСС 04:30
Общество
ФСБ хочет заблокировать два онлайн-сервиса по примеру Telegram
Роскомнадзор и ФСБ планируют добиться блокировки двух сервисов по обмену сообщениями из-за распространения их пользователями ложных сообщений о терактах, пишет РБК.
Ведомости 01:36
Общество
Google выплатил штраф за ссылки на запрещенные сайты
Компания Google выплатила 700 тыс. руб. штрафа за отказ исключить из поисковой выдачи ссылки на интернет-ресурсы с информацией, доступ к которым ограничен на территории России, говорится в сообщении Роскомнадзора.
Коммерсантъ 05:53
Недвижимость
ВТБ снизил ставки по ипотеке до 8,9%
Банк ВТБ с 13 сентября снизил ставки по ипотеке до 8,9% (на 0,3 п.п.). Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.
РБК 05:31
Здоровье
Названы простые средства, помогающие снижать высокое давление
Стало известно, что снижать высокое давление помогают не только лекарства.
MedikForum.ru вчера в 12:19
Фигурное катание
Российские фигуристки лидируют после короткой программы в Челябинске
Российские фигуристки занимают первые три места после короткой программы на этапе юниорского «Гран-при» в Челябинске.
Спорт-Экспресс 06:06
Космос
Робот Федор больше не полетит в космос
Робот-андроид Федор (Skybot F-850) выполнил свою функцию и больше не полетит в космос, заявил исполнительный директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров.
Полит.ру 11 сентября в 11:24
Происшествия
СК возбудил дело о мошенничестве с пенсионными накоплениями
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту мошенничества с пенсионными накоплениями граждан, ущерб оценивается в миллиарды рублей.
Газета.Ru 02:46
Политика
США вернут украденные из России документы
В 2016 году США вернули России 28 документов, которые были украдены из страны более 20 лет назад.
Lenta.ru 05:52
Экономика
Чубайс: в российской экономике сразу давят на газ и тормоз
Роста не происходит из-за одновременного нажатия на педали газа и тормоза, заявил он 13 сентября в ходе выступления на Московском финансовом форуме.
REGNUM 04:48
Политика
Путин в Дагестане выполнил данное 20 лет назад обещание и выпил стопку
В 1999 году во время поездки в Дагестан Путин оставил нетронутой стопку.
РБК вчера в 08:06
Общество
Под Екатеринбургом продают элитный дворец за 240 миллионов
УралПолит.Ru 04:36
Политика
МИД России назвал циничным решение перенести памятник Коневу в Праге
RT на русском 05:33
Финансы
Минфин выйдет на внешние рынки, но будет игнорировать доллары
Минфин России в текущем году пока не планирует вновь выходить с новыми заимствованиями на внешние рынки, при этом в следующем году готовится занимать в валюте, но не в долларах.
Вести.Финанс вчера в 23:45
Политика
Украинский командир объяснил отказ стрелять во время ЧП в Чёрном море
Командир украинских моряков Денис Гриценко, который вместе с другими военнослужащими был задержан в Керченском проливе в 2018 году, рассказал, почему отказался стрелять по российским пограничникам во время инцидента.
News.ru вчера в 13:55
Экономика
«Коммерсант» узнал о планах ВЭБ по модернизации городского транспорта
Правительство обсуждает программу масштабного обновления городского транспорта, предложенную ВЭБ.РФ.
Известия 02:05
Политика
Порошенко все же пришел на допрос
Бывший президент Украины Петр Порошенко пришел на допрос в Государственное бюро расследований, передает телеканал "Россия 24".
Вести.Ru 05:20