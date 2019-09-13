Общество

Российская газетаРоссийская газетаФутболисты заступились за школьника с прической «как у Ибрагимовича»

Бывший футболист сборной России Алексей Смертин высказался в поддержку четвероклассника из Сосновоборска. Напомним, что администрация сосновоборской школы N 4 заставляла мальчика отказаться от прически в стиле Златана Ибрагимовича. Ученику даже пригрозили отстранением от занятий.
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