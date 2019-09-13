Бывший футболист сборной России Алексей Смертин высказался в поддержку четвероклассника из Сосновоборска. Напомним, что администрация сосновоборской школы N 4 заставляла мальчика отказаться от прически в стиле Златана Ибрагимовича. Ученику даже пригрозили отстранением от занятий.

Футболисты заступились за школьника с прической «как у Ибрагимовича»

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