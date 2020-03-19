Коронавирус
NewInformФутбольные чемпионаты в Европе планируют возобновить в середине мая
Тебас отметил, что Лигу чемпионов и Лигу Европы также планируют возобновить одновременно. Сейчас футбольные чиновники активно обсуждают данный вопрос.
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Хавьер Тебас: «Планируется, что все лиги Европы будут возобновлены в середине мая»
Sports.ruвчера в 17:29
Президент Примеры: планируется, что все лиги Европы будут возобновлены в середине мая
Чемпионатвчера в 20:25
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Общество
В Москве за сутки обнаружен 31 новый случай заражения коронавирусом
В Москве за последние сутки зафиксирован 31 новый случай коронавирусной инфекции.
Энергетика
Саудовская Аравия начала страдать от падения цен на нефть
Из-за падения цен на нефть Саудовская Аравия начала сокращать расходы бюджета текущего года.
Политика
Эрдоган заявил о неготовности Запада к эпидемии коронавируса
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о неготовности западных стран к эпидемии коронавируса в ходе пресс-конференции в Анкаре, передает РИА Новости.
Армия и оружие
В России сегодня отмечают День моряка-подводника
День моряка-подводника учредил приказ Главнокомандующего ВМФ России Ф. Громова № 253 от 15 июля 1996 года.
Здоровье
В России ограничительные меры из-за коронавируса могут усилиться
Правительство России не исключило введения дополнительных ограничительных мер из-за массового распространения коронавируса на территории страны.
Футбол
Игрок ФК «Ростов» Павел Мамаев заявил о переезде в другую страну
Политика
Путин отказался назвать себя царем
Российский лидер Владимир Путин пояснил, почему ошибаются люди, которые называют его царем: он работает, а не раздает приказы сделать что-то за него.
Кино
Инсайдеры раскрыли первые детали третьего фильма о Человеке-пауке
Издание Cosmic Book News поделилось информацией о том, что новый фильм получит название Spider-Man: Home Run.
Общество
В Ухане впервые не нашли новых случаев заражения коронавирусом
В эпицентре вспышки коронавируса в Китае - городе Ухань - впервые не было зарегистрировано ни одного нового случая заражения.
Происшествия
Источник сообщил о задержании в Москве актера из «Кадетства»
Общество
В Венеции из-за карантина по коронавирусу очистилась вода в каналах
Общество
На Украине мэра города арестовали за попытку развала страны
Мэра города Светлодарск в Донецкой области арестовали по обвинению в попытке развала Украины.
Общество
В Италии зафиксировали рекордное число жертв коронавируса за сутки
В Италии зафиксировали рекордное число жертв коронавируса за сутки. Количество умерших выросло на 475.
Общество
Новые симптомы коронавируса назвал немецкий вирусолог
Глава Института вирусологии при университетской клинике в Бонне (ФРГ) Хендрик Штрек рассказал, что он и коллеги смогли выявить новые симптомы у коронавируса.
Авто
Эксперты развеяли мифы о турбомоторах
Эксперты "За рулем" опровергают эту точку зрения.
Экономика
Рубль назван второй по волатильности валютой в мире
Российский рубль занял второе место по волатильности мировых валют к американскому доллару, пишет агентство деловой информации Bloomberg.
Общество
В судах Кубани отменили личный прием граждан из-за коронавируса
Во всех судах Краснодарского края временно приостановили личный прием граждан с сегодняшнего дня, 19 марта, по 10 апреля.
Экономика
Греф рассказал о стресс-тесте в Сбербанке при долларе по ₽100
Сбербанк проходит «достаточно жесткий сценарий» развития событий в российской экономике без нарушения нормативов, рассказал на онлайн-пресс-конференции глава банка Герман Греф, передает корреспондент РБК.
Общество
Биолог назвала условия для прекращения пандемии коронавируса
Другим условием прекращения пандемии COVID-19, по мнению биолога, станет приобретение большинством населения иммунитета к вирусу путём естественной вакцинации.
Происшествия
В Новосибирске установили всех пассажиров рейса, где нашли COVID-19
Все пассажиры, прибывшие рейсом из Москвы в Новосибирск с заболевшей коронавирусом женщиной, установлены, медики работают над сбором анализов и установлением карантина, сообщил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.
Экономика
Миру предрекли огромную безработицу
Международная организация труда предрекла миру кризис и огромную безработицу из-за пандемии коронавируса.
Политика
Путин призвал быть готовыми к любому развитию событий
Президент России Владимир Путин заявил, что нужно быть готовым к любому развитию событий в связи с распространением коронавируса.
Общество
Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий с 1 апреля
Новый Премьер министр России Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий с 1 апреля 2020 года.
Финансы
Минфин начал продавать валюту из ФНБ
Министерство финансов перечислило в Фонд национального благосостояния купленную валюту и начало продавать ее для финансирования сделки по приобретению у ЦБ контрольного пакета акций Сбербанка.
Происшествия
В Москве женщина обманула банк на миллиард рублей
Жительница Подмосковья обманула один из столичных банков на миллиард рублей.
Общество
Аршавин подал в суд на Барановскую
Общество
В Госдуму внесут законопроект о наказании за побег из-под карантина
Депутаты "Единой России" разрабатывают и планируют внести в Госдуму законопроект о распространении нормы Уголовного кодекса о нарушении санитарно-эпидемиологических норм, повлекших за собой массовое заражение, на сбегающих из карантина по коронавирусу, сообщил журналистам первый зампред фракции ЕР Андрей Исаев.
Происшествия
В Петербурге с подозрением на коронавирус госпитализировали 19 детей
Всего в городе с подозрением на коронавирус госпитализировали за прошедшие сутки 57 человек. Состояние у всех пациентов удовлетворительное.