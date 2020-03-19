Тебас отметил, что Лигу чемпионов и Лигу Европы также планируют возобновить одновременно. Сейчас футбольные чиновники активно обсуждают данный вопрос.

Футбольные чемпионаты в Европе планируют возобновить в середине мая

Политика Эрдоган заявил о неготовности Запада к эпидемии коронавируса Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о неготовности западных стран к эпидемии коронавируса в ходе пресс-конференции в Анкаре, передает РИА Новости.

Политика Путин отказался назвать себя царем Российский лидер Владимир Путин пояснил, почему ошибаются люди, которые называют его царем: он работает, а не раздает приказы сделать что-то за него.

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Происшествия В Новосибирске установили всех пассажиров рейса, где нашли COVID-19 Все пассажиры, прибывшие рейсом из Москвы в Новосибирск с заболевшей коронавирусом женщиной, установлены, медики работают над сбором анализов и установлением карантина, сообщил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

Экономика Миру предрекли огромную безработицу Международная организация труда предрекла миру кризис и огромную безработицу из-за пандемии коронавируса.

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Финансы Минфин начал продавать валюту из ФНБ Министерство финансов перечислило в Фонд национального благосостояния купленную валюту и начало продавать ее для финансирования сделки по приобретению у ЦБ контрольного пакета акций Сбербанка.