Коронавирус

NewInformNewInformФутбольные чемпионаты в Европе планируют возобновить в середине мая

Тебас отметил, что Лигу чемпионов и Лигу Европы также планируют возобновить одновременно. Сейчас футбольные чиновники активно обсуждают данный вопрос.
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Хавьер Тебас: «Планируется, что все лиги Европы будут возобновлены в середине мая»

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Президент Примеры: планируется, что все лиги Европы будут возобновлены в середине мая

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Глава Ла Лиги: европейские чемпионаты могут возобновиться в мае

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Президент Ла Лиги рассказал, когда нужно возобновить чемпионат Испании

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Тебас: «Все европейские чемпионаты должны возобновиться к середине мая»

Soccer.ruвчера в 19:06

В Ла Лиге хотят возобновить сезон в середине мая

Газета.Ruвчера в 22:21
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Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 05:24, Ашберн
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В Москве за последние сутки зафиксирован 31 новый случай коронавирусной инфекции.
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Из-за падения цен на нефть Саудовская Аравия начала сокращать расходы бюджета текущего года.
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Вести.Ru 04:14
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Эрдоган заявил о неготовности Запада к эпидемии коронавируса

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о неготовности западных стран к эпидемии коронавируса в ходе пресс-конференции в Анкаре, передает РИА Новости.
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В России сегодня отмечают День моряка-подводника

День моряка-подводника учредил приказ Главнокомандующего ВМФ России Ф. Громова № 253 от 15 июля 1996 года.
Ежедневные Новости Владивостока вчера в 23:13
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В России ограничительные меры из-за коронавируса могут усилиться

Правительство России не исключило введения дополнительных ограничительных мер из-за массового распространения коронавируса на территории страны.
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Игрок ФК «Ростов» Павел Мамаев заявил о переезде в другую страну

Rostov gazeta вчера в 03:16
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Путин отказался назвать себя царем

Российский лидер Владимир Путин пояснил, почему ошибаются люди, которые называют его царем: он работает, а не раздает приказы сделать что-то за него.
Утро.ru 04:14
Кино

Инсайдеры раскрыли первые детали третьего фильма о Человеке-пауке

Издание Cosmic Book News поделилось информацией о том, что новый фильм получит название Spider-Man: Home Run.
NewInform вчера в 04:06
Общество

В Ухане впервые не нашли новых случаев заражения коронавирусом

В эпицентре вспышки коронавируса в Китае - городе Ухань - впервые не было зарегистрировано ни одного нового случая заражения.
Газета.Ru вчера в 23:54
Происшествия

Источник сообщил о задержании в Москве актера из «Кадетства»

РИА Новости вчера в 16:52
Общество

В Венеции из-за карантина по коронавирусу очистилась вода в каналах

Городовой вчера в 06:02
Общество

На Украине мэра города арестовали за попытку развала страны

Мэра города Светлодарск в Донецкой области арестовали по обвинению в попытке развала Украины.
Lenta.ru 05:00
Армия и оружие

Космические силы США получили первое оружие

Piter.tv 04:04
Общество

В Италии зафиксировали рекордное число жертв коронавируса за сутки

В Италии зафиксировали рекордное число жертв коронавируса за сутки. Количество умерших выросло на 475.
Lenta.ru вчера в 18:47
Общество

Новые симптомы коронавируса назвал немецкий вирусолог

Глава Института вирусологии при университетской клинике в Бонне (ФРГ) Хендрик Штрек рассказал, что он и коллеги смогли выявить новые симптомы у коронавируса.
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Эксперты "За рулем" опровергают эту точку зрения.
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Российский рубль занял второе место по волатильности мировых валют к американскому доллару, пишет агентство деловой информации Bloomberg.
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Общество

В судах Кубани отменили личный прием граждан из-за коронавируса

Во всех судах Краснодарского края временно приостановили личный прием граждан с сегодняшнего дня, 19 марта, по 10 апреля.
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Греф рассказал о стресс-тесте в Сбербанке при долларе по ₽100

Сбербанк проходит «достаточно жесткий сценарий» развития событий в российской экономике без нарушения нормативов, рассказал на онлайн-пресс-конференции глава банка Герман Греф, передает корреспондент РБК.
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Общество

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Все пассажиры, прибывшие рейсом из Москвы в Новосибирск с заболевшей коронавирусом женщиной, установлены, медики работают над сбором анализов и установлением карантина, сообщил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.
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Экономика

Миру предрекли огромную безработицу

Международная организация труда предрекла миру кризис и огромную безработицу из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru 04:46
Политика

Путин призвал быть готовыми к любому развитию событий

Президент России Владимир Путин заявил, что нужно быть готовым к любому развитию событий в связи с распространением коронавируса.
Газета.Ru 04:53
Общество

Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий с 1 апреля

Новый Премьер министр России Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий с 1 апреля 2020 года.
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Финансы

Минфин начал продавать валюту из ФНБ

Министерство финансов перечислило в Фонд национального благосостояния купленную валюту и начало продавать ее для финансирования сделки по приобретению у ЦБ контрольного пакета акций Сбербанка.
РИА Новости 03:29
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В Москве женщина обманула банк на миллиард рублей

Жительница Подмосковья обманула один из столичных банков на миллиард рублей.
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Общество

Аршавин подал в суд на Барановскую

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Общество

В Госдуму внесут законопроект о наказании за побег из-под карантина

Депутаты "Единой России" разрабатывают и планируют внести в Госдуму законопроект о распространении нормы Уголовного кодекса о нарушении санитарно-эпидемиологических норм, повлекших за собой массовое заражение, на сбегающих из карантина по коронавирусу, сообщил журналистам первый зампред фракции ЕР Андрей Исаев.
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В Петербурге с подозрением на коронавирус госпитализировали 19 детей

Всего в городе с подозрением на коронавирус госпитализировали за прошедшие сутки 57 человек. Состояние у всех пациентов удовлетворительное.
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