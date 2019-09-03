Футбольные клубы, выступающие в чемпионатах Англии, Германии, Италии, Испании и Франции, потратили в летнее трансферное окно рекордные 5 миллиардов фунтов стерлингов (почти 5,5 млрд евро), сообщает Би-би-си со ссылкой на исследование аудиторской компании Deloitte.

Спорт день за днем

Авто ГАЗ представил модернизированный «Соболь» Горьковский автозавод на выставке Comtrans 2019 продемонстрировал модернизированную версию модели "Соболь" с полным приводом.

Экономика Греф посетил Иркутскую область после критики Путиным Сбербанка Президент Сбербанка Герман Греф прибыл в Иркутскую область, пострадавшую от наводнения, сообщает пресс-служба банка.

Политика Путин раскритиковал оскорбившую жителей Тулуна чиновницу Президент России Владимир Путин раскритиковал заявление, сделанное, предположительно, руководителем управления пресс-службы и информации правительства Иркутской области Ириной Алашкевич о том, что лишившиеся домов из-за наводнения жители города Тулун являются "алкашней, бичевней и быдлом".

Происшествия СК прекратил преследование студента ВШЭ Жукова по статье о беспорядках Следственный комитет прекратил уголовное преследование Егора Жукова по статье о массовых беспорядках (ст. 212 УК) после того, как ему предъявили обвинение в публичных призывах к экстремизму в интернете.

Здоровье 17-летний британец потерял зрение и слух из-за пристрастия к фастфуду Подросток из британского Бристоля лишился зрения и почти полностью потерял слух, после того как в течение десяти лет питался исключительно вредной едой.

Политика Джонсон потерял большинство в парламенте Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон потерял большинство в палате общин, сообщает Sky News.

Общество Трансгендер и женщина заключили брак в московском СИЗО В московском СИЗО № 6 состоялась церемония бракосочетания трансгендера, который находится под стражей, с женщиной.

Авто Показан интерьер обновленной Lada 4x4 Ожидается, что по конвейерам обновленные Lada 4x4 поплывут в конце 2019 года. Стоимость нынешней версии начинается с отметки 562 900 рублей.

Происшествия Девочка из России утонула в бассейне в Турции «3 сентября в бассейне отеля Maya World Beach, расположенного в курортной зоне Окурджалар (Аланья), в результате несчастного случая утонула несовершеннолетняя россиянка 2013 года рождения», — цитирует РИА Новости Касимову.

Происшествия В Татарстане новорожденного бросили в пакете у магазина Управление Следственного комитета (СК) по Татарстану проинформировало о новорожденном мальчике, которого обнаружили в полиэтиленовом пакете около одного из магазинов.

Финансы Курс доллара превысил 67 рублей Курс доллара на Московской бирже поднялся на 0,33% и достиг 67,02 рубля, свидетельствуют данные торгов на 13:29 мск.

Политика Украинских депутатов лишили неприкосновенности Верховная рада Украины одобрила во втором чтении законопроект о снятии неприкосновенности с народных депутатов.

Экономика Киев вернул МВФ все кредиты за 2014 год Украина вернула Международному валютному фонду (МВФ) кредиты, взятые по программе stand by в 2014 году.

Шоу-бизнес Актеры МХТ не узнали похудевшего на 100 кг Семчева Актеры МХТ имени А. П. Чехова не узнали коллегу Александра Семчева, который еще сильнее похудел после летнего отпуска.

Общество Анастасия Заворотнюк полностью оплатила долг Известная актриса Анастасия Заворотнюк полностью оплатила долг, из-за которого ей ранее грозил запрет на выезд за рубеж, сейчас у приставов нет к ней претензий, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе столичного управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России.

Политика Украинского эксперта выгнали из студии телеканала «Россия 1» Ранее, напомним, украинскому эксперту Всеволоду Непогодину запретили участие в телепрограмме "60 минут" на телеканале "Россия 1" за неподобающее поведение.

Политика Россияне сочли США главным источником террористической угрозы Большинство россиян (53%) назвали маловероятными террористические атаки на российских граждан.

Кино Прощание с Зинаидой Славиной пройдет 6 сентября С актрисой театра и кино Зинаидой Славиной попрощаются 6 сентября, сообщает Агентство "Москва".

Политика Путин поручил назначить доплаты оказывающим первичную помощь медикам Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по ежемесячным дополнительным выплатам медицинским работникам, оказывающим первичную медико-санитарную помощь.