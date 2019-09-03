Футбол
РИА НовостиФутбольные клубы топ-лиг Европы потратили на трансферы рекордную сумму
Футбольные клубы, выступающие в чемпионатах Англии, Германии, Италии, Испании и Франции, потратили в летнее трансферное окно рекордные 5 миллиардов фунтов стерлингов (почти 5,5 млрд евро), сообщает Би-би-си со ссылкой на исследование аудиторской компании Deloitte.
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