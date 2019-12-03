Футбол

Вести.RuВести.RuФутбольный ЦСКА может пригласить форварда сборной Словакии

Молодой нападающий футбольной сборной Словакии и клуба "Жилина" Роберт Боженик может перейти в московский ЦСКА во время зимнего трансферного окна на правах аренды. В дальнейшем, сообщает источник в стане "красно-синих", армейцы могут выкупить форварда.
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ЦСКА интересуется нападающим сборной Словакии

Как стало известно «Чемпионату» из словацких источников, ЦСКА интересуется нападающим «Жилины» и сборной Словакии Робертом Божеником. Переход может состояться этой зимой. «Армейцы» рассматривают вариант с арендой с правом выкупа.
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Компания Group-IB, специализирующаяся на информационной безопасности, сообщила о случаях получения нелегального доступа к содержимому переписки в Telegram.
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