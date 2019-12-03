Футбол
Вести.RuФутбольный ЦСКА может пригласить форварда сборной Словакии
Молодой нападающий футбольной сборной Словакии и клуба "Жилина" Роберт Боженик может перейти в московский ЦСКА во время зимнего трансферного окна на правах аренды. В дальнейшем, сообщает источник в стане "красно-синих", армейцы могут выкупить форварда.
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Как стало известно «Чемпионату» из словацких источников, ЦСКА интересуется нападающим «Жилины» и сборной Словакии Робертом Божеником. Переход может состояться этой зимой. «Армейцы» рассматривают вариант с арендой с правом выкупа.Чемпионатвчера в 07:50
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ЦСКА хочет арендовать с опцией выкупа 20-летнего форварда сборной Словакии Боженика
Sports.ruвчера в 07:58
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 04:37, Ашберн
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