Как стало известно «Чемпионату» из словацких источников, ЦСКА интересуется нападающим «Жилины» и сборной Словакии Робертом Божеником. Переход может состояться этой зимой. «Армейцы» рассматривают вариант с арендой с правом выкупа.

с чего всё началось

Молодой нападающий футбольной сборной Словакии и клуба "Жилина" Роберт Боженик может перейти в московский ЦСКА во время зимнего трансферного окна на правах аренды. В дальнейшем, сообщает источник в стане "красно-синих", армейцы могут выкупить форварда.

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