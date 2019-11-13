Футбол
Вести.RuФутбольный ЦСКА заинтересован в переходе Макарова из «Нефтехимика»
Хавбек клуба Футбольной национальной лиги "Нефтехимик" Денис Макаров попал в сферу интересов московского ЦСКА. Как считают эксперты, уже нынешней зимой полузащитник, которого отличают неплохие бомбардирские навыки, может оказаться в команде Виктора Гончаренко.
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Betting Insider: ЦСКА может зимой купить лучшего бомбардира «Нефтехимика» Макарова
Sports.ru11 ноября в 06:27
Betting Insider: ЦСКА может зимой купить полузащитника «Нефтехимика» Макарова
Спорт БИЗНЕС Online11 ноября в 07:25
Этот состав ЦСКА — не самый дешевый в эпоху Гинера. С Карвалью было меньше
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