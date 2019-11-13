Футбол

Вести.RuВести.RuФутбольный ЦСКА заинтересован в переходе Макарова из «Нефтехимика»

Хавбек клуба Футбольной национальной лиги "Нефтехимик" Денис Макаров попал в сферу интересов московского ЦСКА. Как считают эксперты, уже нынешней зимой полузащитник, которого отличают неплохие бомбардирские навыки, может оказаться в команде Виктора Гончаренко.
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Макаров может перейти в ЦСКА за 20 млн рублей

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