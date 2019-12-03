Футбол

Piter.tvPiter.tvФутбольный агент рассказал о новом контракте Дзюбы с «Зенитом»

По словам Маньякова, условия договора согласовали, но стороны еще не определились с его длительностью: Дзюба хочет оформить контракт на четыре года, сам клуб предлагает пойти по системе 2+1.
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Агент Маньяков: «Условия нового договора Дзюбы с „Зенитом“ согласованы»

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Агент Маньяков: Дзюба хочет подписать новый контракт с «Зенитом» на четыре года

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Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 04:17, Ашберн
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Bloomberg: в ОПЕК говорят о конце золотого века сланцевой нефти в США

В ОПЕК считают, что золотому веку сланцевой нефти в США пришёл конец, пишет Bloomberg со ссылкой на источники в организации.
RT на русском 00:30
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Столтенберг заявил, что НАТО не считает Россию врагом

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Причиной отстранения 58-летнего специалиста стало заявление Шон Эйвери, который сказал, что в сезоне-2006/2007 Кроуфорд, возглавлявший тогда «Лос-Анджелес», ударил его ногой во время матча.
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ФБР считает, что все разработанные в России мобильные приложения, включая FaceApp, могут нести "потенциальную контрразведывательную угрозу".
РИА Новости вчера в 16:29
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Saxo Bank представил «шокирующие предсказания» на 2020 год

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Коммерсантъ 03:00
Общество

ЕК потребовала у Кипра расследовать дела о «золотых паспортах» россиян

Еврокомиссия отправила властям Кипра письмо, в котором потребовала разъяснения по делу о лишении гражданства 26 иностранцев, незаконно получивших паспорта.
Lenta.ru 02:40
Происшествия

Названа причина обрушения моста в Оренбурге

Как отмечают следователи, причиной ЧП стало нарушение правил безопасности при ремонте моста, пострадали два человека.
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О восьми полезных продуктах, содержащих природные соединения, которые обладают сильными противораковыми свойствами, необходимыми в рационе для ежедневного употребления, сообщает портал MedikForum.ru.
Ugpressa.ru 00:05
Происшествия

Автобус с 30 пассажирами перевернулся под Белгородом

По предварительным данным, в транспортном средстве находилось 30 человек, есть пострадавшие. Автобус ехал из города Старый Оскол.
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Происшествия

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Ранее адвокат Соколова Александр Почуев сообщил, что его подзащитный доставлен в Москву для проведения психиатрической экспертизы, которая, как ожидается, пройдёт в НИИ имени Сербского.
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Политика

Зеленский созвал СНБО Украины перед саммитом в «нормандском формате»

Президент Украины Владимир Зеленский созвал во вторник Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) для подготовки к встрече лидеров стран-участниц "нормандского формата" (Франция, Германия, Россия и Украина), сообщил министр внутренних де Арсен Аваков.
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Шоу-бизнес

Полуголая Бузова сделала две ошибки в фамилии певца Лещенко

Получившая пару статуэток на премии «Золотой хит 2019» певица Ольга Бузова попала в неловкую ситуацию, когда вышла на сцену вслед за народным артистом РСФСР Львом Лещенко.
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Роскачество определило лучшие мобильные приложения для заказа такси

После проведенной проверки мобильных приложений из магазинов App Store и Google Play специалисты Роскачества рекомендуют 22 приложения для заказа такси.
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Еще один дополнительный пожарный поезд направлен к месту пожара в ангаре в Петербурге, сообщает городское ГУМЧС.
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Махинации по двум биатлонистам есть в базе Московской лаборатории

Следы манипуляций, которые касались дел двух российских биатлонистов, были найдены в Московской лаборатории, сообщает Sports Integrity Initiative.
Газета.Ru вчера в 11:00
Общество

Путин заморозил индексацию довольствия для расчета военных пенсий

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года заморозки ежегодного роста на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.
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Супруга президента США Меланья Трамп показала, как Белый дом украсили к Рождеству в 2019 году.
Газета.Ru вчера в 19:48
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В Кремле отказались комментировать решение суда по жалобе Голунова

В Кремле наблюдают за развитием ситуации по делу журналиста Ивана Голунова, однако комментировать решение суда, отклонившего его жалобу на бездействие следователей, отказались.
Известия вчера в 06:48
Политика

Эстония назвала главную угрозу безопасности

1 декабря президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что главным противником Североатлантического альянса является вовсе не Россия или Китай, а международный терроризм.
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Происшествия

СК завершил расследование крушения SSJ100 в «Шереметьево»

Ведомости 00:50
Армия и оружие

Минобороны опровергло данные о бомбардировке лагеря беженцев в Сирии

Накануне газета The New York Times сообщила, что российский истребитель 16 августа якобы атаковал лагерь для беженцев на северо-западе Сирии.
Говорит Москва вчера в 09:57
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В Барселоне задержали испанца по подозрению в убийстве россиянки

Каталонская полиция задержала гражданина Испании по подозрению в убийстве россиянки.
Известия 03:15
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Российский футболист
Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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