По словам Маньякова, условия договора согласовали, но стороны еще не определились с его длительностью: Дзюба хочет оформить контракт на четыре года, сам клуб предлагает пойти по системе 2+1.

Футбольный агент рассказал о новом контракте Дзюбы с «Зенитом»

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