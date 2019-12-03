Футбол
Piter.tvФутбольный агент рассказал о новом контракте Дзюбы с «Зенитом»
По словам Маньякова, условия договора согласовали, но стороны еще не определились с его длительностью: Дзюба хочет оформить контракт на четыре года, сам клуб предлагает пойти по системе 2+1.
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Агент Маньяков: Дзюба хочет подписать новый контракт с «Зенитом» на четыре года
Metaratingsвчера в 17:03
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