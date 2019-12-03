По словам Маньякова, условия договора согласовали, но стороны еще не определились с его длительностью: Дзюба хочет оформить контракт на четыре года, сам клуб предлагает пойти по системе 2+1.

Футбольный агент рассказал о новом контракте Дзюбы с «Зенитом»

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Общество ГИБДД намерена исключить «площадку» из экзамена на права ГИБДД рассчитывает, что водители перестанут сдавать "площадку" для получения прав с 1 октября 2020 года, сообщил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД Николай Гиляков.

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