Футбол

Sportbox.RUSportbox.RUФутбольный агент рассказал о новом контракте Дзюбы с «Зенитом»

Форвард «Зенита» Артем Дзюба подпишет новый контракт с петербургским клубом. Как сообщает футбольный агент Александр Маньяков, 31-летний нападающий хочет подписать контракт с сине-бело-голубыми на 4 года, но клуб предлагает сделку по схеме «2+1».
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Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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