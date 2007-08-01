Футбол

Sportbox.RUSportbox.RUФутбольный агент рассказал о новом контракте Дзюбы с «Зенитом»

Форвард «Зенита» Артем Дзюба подпишет новый контракт с петербургским клубом. Как сообщает футбольный агент Александр Маньяков, 31-летний нападающий хочет подписать контракт с сине-бело-голубыми на 4 года, но клуб предлагает сделку по схеме «2+1».
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Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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