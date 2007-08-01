Форвард «Зенита» Артем Дзюба подпишет новый контракт с петербургским клубом. Как сообщает футбольный агент Александр Маньяков, 31-летний нападающий хочет подписать контракт с сине-бело-голубыми на 4 года, но клуб предлагает сделку по схеме «2+1».

Футбольный агент рассказал о новом контракте Дзюбы с «Зенитом»

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