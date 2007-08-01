Футбол
Sportbox.RUФутбольный агент рассказал о новом контракте Дзюбы с «Зенитом»
Форвард «Зенита» Артем Дзюба подпишет новый контракт с петербургским клубом. Как сообщает футбольный агент Александр Маньяков, 31-летний нападающий хочет подписать контракт с сине-бело-голубыми на 4 года, но клуб предлагает сделку по схеме «2+1».
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Скорость солнечного ветра замедляется около Плутона
Измерения, проведенные прибором «Солнечный ветер вокруг Плутона» (SWAP) на борту космического корабля «Новые горизонты» НАСА, дают важную новую информацию из самых отдаленных уголков космоса, которые когда-либо исследовались.
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В Корее пилот ВВС США получил ранения при катапультировании
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Посадивших самолет Путина в туман пилотов наградили пирогом
Пилотам, которые посадили самолет президента России Владимира Путина в условиях плохой видимости в Бишкеке, подарили вишневый пирог.
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет исполнять минские соглашения в части проведения выборов в Донбассе.
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Президент компании Qualcomm, выпускающей процессоры и модемы для мобильных гаджетов, заявил о том, что привычные нам смартфоны начнут уходить в прошлое уже через два года.
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Президент России Владимир Путин подписал закон об обязательной предустановке отечественных программ на смартфоны, компьютеры и смарт-телевизоры.
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Российские операторы связи «Билайн», «Теле2» и «Мегафон» начали подготовку к введению системы идентификации смартфонов по индивидуальным IMEI-кодам.
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Путин запустил газопровод «Сила Сибири»
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Вирджил ван Дейк: «К сожалению, есть такие люди, как Месси»
Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк прокомментировал свое второе место в опросе за «Золотой мяч». Голландец уступил Лионелю Месси.
Финансы
Путин перенес на год полную компенсацию советских вкладов
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановке еще на год - до 1 января 2023 года - начала действия закона "О базовой стоимости необходимого социального набора", предназначенного для полной компенсации дореформенных вкладов граждан в Сбербанке, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
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Супруга экс-короля Малайзии Оксана Воеводина стала получать угрозы
Оксана Воеводина написала заявление в полицию об угрозах.
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Вице-премьер Украины: проект коммюнике «нормандской встречи» не содержит прорывных идей
Проект итогового документа по результатам встречи лидеров стран "нормандского формата" (Россия, Германия, Франция, Украина) 9 декабря во Франции не содержит "прорывных идей".
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Президент США Дональд Трамп прибыл в Лондон, где примет участие в саммите НАТО.
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Госавтоинспекция прогнозирует увеличение уровня смертности на российских дорогах — с начала 2019 года произошло 146 тысяч ДТП, и их число будет «увеличиваться, а не уменьшаться».
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Япония угрожает России ядерным ударом тысяч бомб и ракет.
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Пушков ответил на слова Кравчука о том, что Украина древнее России
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что государственность его страны якобы на 300 лет древнее русской.