В чемпионате Саудовской Аравии во время матча второго тура между командами "Аль-Фатех" и "Аль-Наср" произошел курьезный момент. В одном из моментов встречи главный арбитр матча собирался применить VAR, но не смог из-за того, что система была выключена из розетки.

Футбольный арбитр не смог посмотреть VAR из-за зарядки для телефона

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