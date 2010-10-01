Футбол
Вести.RuФутбольный арбитр не смог посмотреть VAR из-за зарядки для телефона
В чемпионате Саудовской Аравии во время матча второго тура между командами "Аль-Фатех" и "Аль-Наср" произошел курьезный момент. В одном из моментов встречи главный арбитр матча собирался применить VAR, но не смог из-за того, что система была выключена из розетки.
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Автоматически обработаны 7024 источника, обновлено в 02:09, Вашингтон
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Ариг Ус вчера в 22:28
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В России представили Redmi Note 8 Pro
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РИА Новости вчера в 20:32
Политика
Парламент Нидерландов поддержал расследование роли Киева в гибели MH17
Парламент Нидерландов единогласно поддержал идею расследования роли Украины в деле о крушении летом 2014 года в Донбассе пассажирского самолета Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, который выполнял рейс MH17.
REGNUM вчера в 17:10
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Мбаппе покинет расположение сборной Франции из-за травмы
20-летний форвард в среду покинет расположение национальной команды из-за травмы.
Sportbox.RU вчера в 16:57
Экономика
В Сети сравнили стоимость продуктов в России и на Украине
Известия вчера в 23:23
Общество
Роструд напоминает о длинных выходных в ноябре
В этом году в связи с празднованием Дня народного единства россиян ждут трехдневные выходные.
Вести.Ru вчера в 04:10
Армия и оружие
В Киеве обвинили Москву во лжи по инциденту в Керченском проливе
По утверждению Воронченко, 7 сентября Россия, в рамках двустороннего обмена, выдала 24 украинских моряков, официально доложив трибуналу о возвращении Украине всех задержанных моряков и кораблей.
Военное дело вчера в 12:57
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Соперником Александра Усика станет Чез Уизерспун
Allboxing.ru вчера в 13:45
Армия и оружие
Нацисты Яроша грозятся перебросить на Донбасс тысячи боевиков
Если украинское военно-политическое руководство решится на демилитаризацию линии разграничения на Донбассе, то территорию немедленно оккупируют тысячи радикалов экстремистской группировки «Украинская добровольческая армия».
Новостной фронт вчера в 08:25
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк выписали из больницы
Сегодня стало известно, что актрису выписали из частной столичной клиники, куда та попала в середине сентября.
StarHit.ru вчера в 02:29
Общество
Медсестры рассказали о ситуации в онкоцентре Блохина
Медсестры НИИ детской гематологии и онкологии (ДГиО) онкоцентра имени Блохина планируют массово покинуть институт, поскольку уже несколько месяцев получают зарплаты, на которые невозможно прожить.
Газета.Ru вчера в 17:06
Путешествия
В Российском союзе туриндустрии назвали альтернативу отдыху в Турции
В первую очередь вице-президент туристического союза посоветовал российским туристам обратить внимание на Кипр и соседние с ним страны — Черногорию, Хорватию, Грецию и Италию.
РБК 01:32
Общество
Туалеты на российских вокзалах станут бесплатными
С 1 января 2020 года туалеты на российских вокзалах станут бесплатными.
Известия вчера в 05:33
Политика
Лукашенко считает войну в Донбассе конфликтом России и Украины
Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Донецкая и Луганская Народные Республики — это самостоятельные субъекты в урегулировании конфликта в Донбассе.
REGNUM вчера в 04:43
Общество
Johnson & Johnson выплатит мужчине с грудью $8 млрд
Суд присяжных в Филадельфии обязал выплатить 8 млрд долларов компанию Johnson & Johnson мужчине в качестве компенсации.
BFM.ru 00:28
Авто
Mazda показал обновленный купе-кроссовер Mazda CX-4
Продажи купе-кроссовера на китайском рынке начнутся уже в этом месяце. Стоимость новинки пока не известна.
Тарантас Ньюс вчера в 02:52
Общество
Суд отклонил иск рэпера L’One к Тимати и его лейблу Black Star
Мещанский районный суд Москвы отклонил иск о защите авторских прав российского рэп-исполнителя L'One (Левана Горозия) к музыкальному лейблу Black Star, его генеральному директору Павлу Курьянову, а также совладельцу лейбла, рэперу Тимати (Тимуру Юнусова), следует из картотеки дел Московского городского суда.
Коммерсантъ вчера в 13:26
Игры
Игровая консоль PlayStation 5 выйдет в конце 2020 года
Новая консоль PlayStation 5 поступит в продажу в конце следующего, 2020 года.
ПРАЙМ вчера в 09:28
Общество
«Россия» передаст «Победе» четыре Boeing 737
Три самолета из парка авиакомпании "Россия" Boeing 737-800 планируется передать в "Аэрофлот" и в дальнейшем компания рассматривает возможность забазировать их в Красноярске, где в конце марта 2020 года начнет работу новый хаб авиакомпании.
ТАСС вчера в 13:19
Общество
Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака
Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
РИА Новости 07 октября в 10:56
Происшествия
Четыре подростка погибли в результате ДТП в Волгоградской области
Автомобиль с пятью подростками врезался в дерево в городе Михайловка в Волгоградской области, четверо из них погибли.
Газета.Ru 00:53
Политика
Берлускони сообщил о встрече с Путиным в Сочи
ТАСС вчера в 15:34
Политика
В ЕС призвали укрепить партнёрство с Россией по «Северному измерению»
«Активизация сотрудничества в рамках «Северного измерения» открывает возможности для расширения взаимодействия с Россией в текущем политическом контексте как для укрепления контактов на уровне рядовых граждан, так и для сотрудничества в ключевых областях, представляющих интерес для ЕС (например, климат, окружающая среда, здравоохранение)», — подчёркивается в документе Еврокомиссии.
RT на русском 01:10
Финансы
Всемирный банк снизил прогноз по росту экономики России
В июне Всемирный банк понизил прогноз по росту российской экономики на 2019 год с апрельских 1,4 процента до 1,2 процента.
Российская газета 00:43
Экономика
В ООН заявили об истощении финансовых резервов организации
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что организация столкнулась с серьёзным истощением финансовых ресурсов.
RT на русском вчера в 17:14
Происшествия
В Кургане нашли подпольный крематорий медицинских отходов
Бывший сотрудник "подпольного крематория" рассказал изданию о том, что на утилизацию работают две печи, а услугами этой площадки, куда "отходы везли грузовиками", пользуются медучреждения соседних областных центров - Тюмени и Челябинска.
РИА Новости 01:26
Армия и оружие
Снайперский выстрел из РПГ-7 сняли на видео
Кстати Боевой дебют гранатомета РПГ-7 состоялся в 1968 году во Вьетнаме, когда партизаны с его помощью эффективно уничтожали американскую бронетехнику, в том числе танки М-48.
Российская газета вчера в 04:15
Политика
В Грузии оценили ущерб от запрета на авиасообщение с Россией
Грузия в июле-августе текущего года потеряла в целом около 113 миллионов долларов от запрета авиарейсов из России, в сентябре российский турпоток сократился на 20%, заявила глава Национальной администрации туризма республики Мариам Квривишвили в интервью телекомпании "Имеди".
РИА Новости вчера в 18:40
Происшествия
Пассажир умер во время полета из Красноярска в Москву
РИА Новости 01:27
Политика
NYT назвала спецподразделение ГРУ «по дестабилизации Европы»
Как сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на данные западных спецслужб, на Западе пришли к выводу, что за разного рода акциями по дестабилизации ситуации в Европе стоит секретное спецподразделение Главного управления Генштаба (бывшего ГРУ).
РБК вчера в 22:22