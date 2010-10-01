Футбол

Вести.RuВести.RuФутбольный арбитр не смог посмотреть VAR из-за зарядки для телефона

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В чемпионате Саудовской Аравии во время матча второго тура между командами "Аль-Фатех" и "Аль-Наср" произошел курьезный момент. В одном из моментов встречи главный арбитр матча собирался применить VAR, но не смог из-за того, что система была выключена из розетки.
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СМИ: сотрудник стадиона в Саудовской Аравии отключил VAR, чтобы зарядить телефон

ТАСС Спорт01:51

Футбольный арбитр не смог посмотреть VAR из-за зарядки для телефона

Вести.Ru01:37

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