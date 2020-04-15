Коронавирус
Вести.RuФутбольный клуб «Армавир» снялся с первенства ФНЛ
Руководство футбольной команды "Армавир" из одноименного города в Краснодарском крае приняло решение отказаться от участия в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ), об этом заявил президент клуба Валентин Климко.
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Общество
Названы регионы, где выявили новые случаи заражения коронавирусом
За последние сутки в 65 регионах России выявили 3388 случаев COVID-2019. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
РИА Новости 04:36
Футбол
Бывший арбитр ФИФА рассказал о взятке ЦСКА перед матчем со «Спартаком»
Президент ЦСКА Шахруди Дадаханов перед дерби со «Спартаком» в 1999 году предлагал 50 тысяч долларов.
News.ru вчера в 05:40
Общество
Сумма штрафов за нарушение карантина в Москве превысила миллион рублей
В Москве общая сумма штрафов за нарушение карантина превысила миллион рублей.
Lenta.ru 04:26
Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
Захарова рассказала, что российская сторона теперь пытается получить данные о количестве российских детей, оказавшихся в тяжелой ситуации, выяснить их имена, местонахождение, учебные заведения и контакты ответственных за их пребывание в Штатах.
РИА Новости вчера в 14:36
Происшествия
Автомобили водителей без цифровых пропусков отправят на штрафстоянку
Столичные власти собираются ужесточить меры воздействия на водителей, которые передвигаются по Москве без специального пропуска.
Вести.Ru 02:56
Политика
Госдума поменяла дату окончания Второй мировой войны
Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».
REGNUM вчера в 06:10
Общество
В Госдуме предложили отменить НДФЛ для россиян с низкими доходами
Депутаты Госдумы предложили отменить подоходный налог в 13% для россиян, чей ежемесячный доход ниже двух МРОТ.
Известия вчера в 18:22
Происшествия
В Пермском крае рассказали о пациентах с коронавирусом
По данным краевого минздрава, в регионе на 15 апреля насчитывается 114 случаев заражения COVID-19, в том числе 19 пациентов выздоровели, трое скончались.
РИА Новости 04:37
Армия и оружие
США показали мощь F-35 перед российскими военными в Сирии
США решили показать свою военную мощь и испытали в действии истребитель пятого поколения F-35A Lightning II в Сирии.
Lenta.ru вчера в 06:06
Политика
Российские дипломаты начали выяснять роль США в сносе памятника Коневу
Посольство России в США выясняет, какую роль играла американская компания Squire Patton Boggs в сносе памятника маршалу Коневу в начале апреля в Праге.
РБК 01:11
Происшествия
В Калуге умер житель Подмосковья с коронавирусом
Первая смерть пациента с коронавирусом зарегистрирована в Калужской области, это житель Подмосковья, оказавшийся в больнице после того, как ему стало плохо на улице, сообщил врио губернатора региона Владислав Шапша в своих аккаунтах в соцсетях.
РИА Новости 04:42
Общество
Назван первый признак коронавируса, предшествующий кашлю и лихорадке
Коронавирус связан с довольно уникальной комбинацией симптомов со стороны носа - это внезапная потеря обоняния, известная как аносмия.
Российская газета 01:15
Происшествия
В Пензе умерла вторая пациентка с коронавирусом
Находившаяся две недели в реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких 50-летняя пациентка с коронавирусом скончалась в Пензе, это вторая жертва, сообщила в среду пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
РИА Новости 04:05
Здоровье
На Урале нашли коронавирус у жителя Серова
Ранее сообщалось, что среди последних заразившихся — жители Екатеринбурга, Каменского района, Полевского, Заречного, Белоярского района, а также находящиеся в области жители Москвы и Челябинской области.
REGNUM 04:36
Общество
В Крыму выявили два новых случая заражения коронавирусом
Два новых случая коронавируса выявлены в Крыму за сутки: один - в Ялте, второй – Раздольненском районе, общие число заболевших достигло 34, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
РИА Новости 03:27
Экономика
Forbes: глава Amazon разбогател за день на $6,4 млрд
Состояние богатейшего в мире человека, главы американской корпорации Amazon Джеффа Безоса выросло за день более чем на $6 млрд на фоне рекордного роста стоимости акций компании.
ТАСС вчера в 18:11
Политика
Генсек ООН осудил решение Трампа прекратить финансирование ВОЗ
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш отметил, что президент США Дональд Трамп выбрал неподходящее время для прекращения финансирования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
VSE42.RU вчера в 23:39
Политика
Правительство Украины назвало главное условие прекращения карантина
Киев, 15 апреля 2020, 11:17 — REGNUM Правительство Украины рассматривает несколько вариантов выхода из карантина, заявил на брифинге 15 апреля министр здравоохранения страны Максим Степанов.
REGNUM 04:17
Общество
Назван последний регион России без случаев заражения коронавирусом
Республика Алтай осталась последним регионом России, где не выявлено ни одного заразившегося коронавирусом.
Известия 03:46
Общество
Спецрейс с россиянами прибыл в Петербург из Нью-Йорка
Спецрейс с россиянами на борту прибыл из Нью-Йорка в аэропорт Санкт-Петербурга Пулково. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:04
Здоровье
Врач рассказал, когда надо вызывать скорую при подозрении на коронавирус
Простудное или вирусное заболевание в легкой стадии лучше лечить дома парацетамолом и обильным питьем, скорую помощь следует вызывать, если у больного усиливается одышка, считает главный врач подмосковной Ильинской больницы Алексей Живов.
РИА Новости 04:23
Здоровье
На Кубани выявлено 24 новых случая заболевания коронавирусом
На территории Кубани выявлено 24 подтвержденных новых случая COVID-19, сообщили в пресс-службе федерального Роспотребнадзора.
Российская газета 04:06
Общество
Собянин объявил о дополнительных мерах соцподдержки из-за коронавируса
Власти Москвы будут вводить дополнительные меры поддержки жителей, попавших в трудную ситуацию из-за COVID-19, сообщил в своем личном блоге мэр российской столицы Сергей Собянин.
РИА Новости 02:30
Общество
Уткин вызвал Соловьева на батл и заявил о желании унизить его
Российский блогер Василий Уткин вызвал журналиста Владимира Соловьева на словесный батл.
Газета.Ru 04:23
Политика
На Украине допустили возможность ракетного удара по России
Директор украинского Павлоградского химического завода, производящего, перерабатывающего и утилизирующего ракетное топливо, не исключил нанесения ракетного удара по инфраструктурным объектам в России, включая нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области.
РИА Новости вчера в 18:42
Общество
Ан-225 Мрия доставил в Варшаву девять тонн защитных масок
RuNews24.ru 03:40
Общество
Росавиация заявила о начале подготовки к воздушной части парада Победы
В Росавиации сообщили, что в Москве начинается подготовка к воздушной части парада Победы 2020 года.
RT на русском 01:38
Здоровье
В России увеличилось число бессимптомных случаев коронавируса
Об истинном положении дел с развитием эпидемии коронавируса в России рассказала Анна Попова, глава Роспотребнадзора, в программе «Время» на Первом канале.
SMINEWS в Иванове 02:48
Экономика
Бывший первый зампред ВТБ Олюнин стал президентом банка «Восточный»
Бывший первый зампредседателя ВТБ Дмитрий Олюнин назначен президентом банка "Восточный". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Восточного".
ТАСС 04:11