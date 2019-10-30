Футбол
Вся УфаФутбольный клуб «ЦСКА» нанес поражение «Уфе»
20-летний словацкий полузащитник отличился на третьей добавленной к основному времени матча минуте. Таким образом, армейцы завоевали путевку в 1/4 розыгрыша Кубка России. Победа над уфимцами позволила им прервать 5-матчевую безвыигрышную серию во всех турнирах.
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Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 05:24, Вашингтон
Политика
Глава офиса Зеленского рассказал об усталости президента от критики
Глава офиса заявил, что он иногда советует Зеленскому перестать «читать Facebook и читать интернет», поскольку, по словам Богдана, там представлена искаженная информация.
Происшествия
Чиновник минздрава Крыма погиб в ДТП под Москвой
Первый замглавы Минздрава Крыма Валентин Савченко попал в ДТП в Подмосковье, сообщают источники.
Происшествия
Более 60 человек погибли в Пакистане в результате пожара в поезде
По меньшей мере 65 человек стали жертвами пожара в пассажирском поезде, следовавшем из Карачи в город Равалпинди на севере Пакистана, десятки пострадали.
Космос
NASA поделилось планами лунных миссий
Шоу-бизнес
Бывшая жена Светлакова рассказала о разводе с ним
Юля рассказала, что решение о разводе далось ей нелегко, но именно это сделать велело ей сердце.
Армия и оружие
В Норвегии отреагировали на сообщения об операции российских подлодок
В середине сентября шведские СМИ сообщили, что в 2014 году ВМС королевства в рамках масштабной операции по поиску иностранной субмарины на юге Стокгольмского архипелага перепутали метеорологический буй с российской подлодкой.
Экономика
Завод микроэлектроники «Ангстрем-Т» перешёл к банкротству
Газета "Ведомости" со ссылкой на письмо замминистра промышленности и торговли Александра Морозова сообщала, что заводу до 2024 года выделят дополнительное финансирование, что позволит ему выйти на серийное производство микроэлектроники, а уже в 2026 — 2027 годах он сможет начать массовое производство интегральных схем по технологии 28 нм.
Общество
Счетная палата обнаружила вывод средств на поддержку кино в офшоры
Система государственной поддержки отечественного кино является непрозрачной, из-за этого субсидии на создание фильмов уходят в офшорные компании, говорится в бюллетене Счетной палаты.
Политика
В Венгрии прошли переговоры Путина и Орбана
Владимир Путин прилетел в Будапешт, где прошли переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, сообщается на сайте Кремля.
Происшествия
В Волгограде мужчину задержали по подозрению в убийстве жены и тёщи
В Волгограде обнаружили обезглавленные тела двух женщин, по подозрению в убийстве задержали мужа одной из них, находившегося в нетрезвом состоянии.
Происшествия
В смерти погибшей в Турции девочки обвинили ее мать
Мать 12-летней девочки, утонувшей в бассейне в Бодруме, Турция, обвинили в смерти ребенка, сообщает РЕН со ссылкой на отца девочки Андрея Лейкуциса.
Шоу-бизнес
Джиган и Оксана Самойлова станут родителями в четвертый раз
Оксана и Джиган планировали улететь с девочками за границу, воспользовавшись каникулами дочерей, однако супруги не успели купить билеты.
Политика
Судимый сенатор Хабаровского края подал в отставку
В течение часа после видеообращения губернатора Сергея Фургала, новоизбранный сенатор Дмитрий Приятнов добровольно подал в отставку.
Армия и оружие
Пентагон обнародовал видео штурма дома аль-Багдади
Американские военные опубликовали видео, на котором, как утверждается, запечатлено начало штурма дома лидера террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.
Происшествия
Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.
Общество
Видео «издевательств» над стрелком из военной части оказалось фейком
Издание Lenta.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах опубликовало видео, на котором, предположительно, сослуживцы издеваются над Рамилем Шамсутдиновым.
Политика
Генсек НАТО не хочет слышать мнение РФ о вступлении Украины в альянс
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не будет слушать, что думает Россия о вступлении Украины в Североатлантический альянс.
Здоровье
Ученые назвали самый опасный возраст для мужчин и женщин
Армия и оружие
Британцы оценили пуск «Булавы» с подлодки «Князь Владимир»
Британское издание The Daily Mail, как и прочие западные СМИ, сообщило о вчерашнем пуске баллистической ракеты «Булава» с подводной лодки «Князь Владимир».
Экономика
Компания с Урала возглавила рейтинг самых быстрорастущих фирм России
Дочерняя структура ПАО «НОВАТЭК» — ООО «Яргео» (ЯНАО) — возглавила рейтинг самых быстрорастущих компаний России 2019 года.
Экономика
Раскрыт секрет феноменального роста экономики Украины
Согласно консервативному сценарию, в ближайшие три года ожидается ускоряющийся рост экономики — на 3,7%, 3,8% и 4,1% соответственно.
Происшествия
Пятилетний ребенок скончался в детском саду в Коми
В детском саду города Ухта (республика Коми) умер пятилетний ребенок.
Происшествия
СК возбудил дело о геноциде из-за убийства детей в Ейске в годы ВОВ
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту массового убийства немецкими нацистами воспитанников детского дома в 1942 году в Ейске.
Хоккей
Свечников первым в истории НХЛ забил лакросс-гол
Первый гол в официальном твиттере НХЛ отметили как лучший момент дня. Россиянин поднял шайбу на крюк за воротами и занёс её за ленточку.
Армия и оружие
Армию США сочли слабо подготовленной к противостоянию с Россией и КНР
Американская армия слабо подготовлена к противостоянию с такими «серьезными угрозами» как Россия и Китай, пишет Foreign Policy.
Наука
Модель объяснила механизм движения литосферных плит
Французские и итальянские ученые создали модель, которая показывает, что перемещение литосферных плит по большей части вызывает движение мантии Земли.
Общество
Названы сферы труда с самыми счастливыми работниками
В сфере медицины, фармацевтики и на госслужбе работают самые счастливые люди, пишет ТАСС со ссылкой на исследование Headhunter.
Футбол
«Чего ты такой серьезный?» Левандовски в образе Джокера и его жена Харли Квинн
31-летний поляк предстал перед подписчиками в образе Джокера — героя вселенной DC Comics. Супруга Левандовски похожа на героиню Харли Квинн.