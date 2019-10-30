Футбол

Вся УфаВся УфаФутбольный клуб «ЦСКА» нанес поражение «Уфе»

ЦСКА — Уфа
1 – 0
Матч завершён
Кубок России, 1/8 Финала, вчера
Стадион «ВЭБ Арена»
Яка Бийол
90′+2′
20-летний словацкий полузащитник отличился на третьей добавленной к основному времени матча минуте. Таким образом, армейцы завоевали путевку в 1/4 розыгрыша Кубка России. Победа над уфимцами позволила им прервать 5-матчевую безвыигрышную серию во всех турнирах.
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